Snowflake Energy Solutions：データドリブンなエネルギーの未来を支える

エネルギー業界は、かつてない変化の時期にあります。石油・ガス業界、電力・公共事業業界を問わず、組織は老朽化したインフラストラクチャ、市場の不安定さ、低炭素エネルギーシステムへの移行を管理しながら、信頼性、安全性、効率性を改善することが求められています。同時に、エンタープライズシステム、市場データ、センサー、機器、フィールド運用のデータなど、エネルギー運用全般にわたって生成されるデータの量、速度、種類は増え続けています。

多くのエネルギー企業にとっての課題は、データの不足ではありません。困難な課題はリアルタイムの意思決定をサポートするのに十分なスピードで、IT、OT、IoTの各システムにまたがるデータを統合し、迅速に活用することなのです。

エネルギー企業はAIの導入を急速に加速している

こうした需要に対応するために、エネルギー組織は生産業務に直接組み込むAIや高度なアナリティクスに目を向けるようになっています。この1年間で、Snowflakeのエネルギー業界のお客様におけるAI導入は2倍以上に拡大しました。本番環境でのAIワークロードは120%増加し、本番環境に展開されたAIユースケースも113%増加しています。エネルギー企業のSnowflakeの全体的な利用量は前年比で41%増加しており、これは複雑な業務全体にわたるインサイトの迅速化、ガバナンスの強化、ほぼリアルタイムの可視性の必要性を反映しています。

この勢いは、明確な変化を示しています。エネルギー業界のリーダーは、サイロ化されたアナリティクスから、AIドリブンな意思決定を大規模に支える統合データ基盤へと移行しています。

製造業界向けAIデータクラウド内のEnergy Solutions

こうしたエネルギー業界の複雑化に対処するために、Snowflakeは自社の製造業界向けAIデータクラウド内で、エネルギー業界に特化した専用のソリューションであるEnergy Solutionsを発表しました。Energy Solutionsは、探鉱から発電、送電、取引、小売配送まで、石油・ガスおよび電力・公共事業にわたる、エネルギーバリューチェーン全体をサポートします。

Energy Solutionsは、Snowflake AIデータクラウドを基盤としており、IT、OT、IoTの各システム、サードパーティプラットフォーム、エンタープライズプラットフォームにまたがるデータを、ガバナンスの確保された単一の基盤に統合できるように設計されています。エネルギー組織は、業務データ、市場データ、ビジネスデータにわたるサイロを解消することで、信頼性と安全性、コンプライアンスを高め、資産集約型業務全体にわたってより迅速で情報に基づいた意思決定を行えるようになります。

また、SnowflakeのEnergy Solutionsは、ERPやSAPなどのサプライチェーンプラットフォームなど、エネルギー関連企業がすでに利用しているエンタープライズシステムとシームレスに統合できるように設計されています。これは、Snowflakeが最近発表したSAP Business Data Cloudに関するSAPとのパートナーシップを基盤としており、エネルギー組織がSAPのビジネスデータをSnowflake上の業務データやフィールドデータとセキュアに接続できるようにします。その結果、財務、商業、業務の各領域にわたるガバナンスの確保された一貫したビューが実現し、計画、業務、業績管理における意思決定の改善がもたらされます。

エネルギー組織がEnergy Solutionsで実現できること

Energy Solutionsは、エネルギー企業が断片化されたデータからアクション可能なインテリジェンスに移行できるように設計されており、以下の3つの重要な領域で成果をもたらします。

複数のエコシステムにわたる、ガバナンスの確保されたセキュアなデータ： エネルギー企業は、複数のリージョンや組織にまたがる専有データ、業務データ、パートナーデータをセキュアに統合して、ガバナンス、コンプライアンス、重要インフラストラクチャの保護を強化できます。

レジリエントな運用のためのAI-readyなデータ： 業務データ、資産データ、環境データをほぼリアルタイムで接続することで、チームは問題が深刻化する前に予測し、従業員の安全を改善してダウンタイムを削減し、サービスを迅速に復旧できます。

不安定な市場でも、より迅速でスマートな意思決定： 統合された業務データ、商用データ、市場データにより、より正確な予測、リスク管理、データドリブンな意思決定が可能になり、収益の安定化と長期的なパフォーマンスの向上がもたらされます。

これらの機能により、エネルギー組織は、事後対応型の意思決定からAIを活用したプロアクティブな運用へと移行できます。

エネルギーライフサイクル全体における顧客への影響

エネルギー企業はすでに、SnowflakeのAIデータクラウドを使用して業務をモダナイズし、AIを拡張し、測定可能な成果をもたらしています。

Siemens Energyは、Snowflake Cortex AIを使用して数十年にわたる紙ベースのドキュメントをデジタル化し、AIを活用したチャットボットを通じて80万ページ以上のエンジニアリングと運用の知識を検索できるようにしました。Siemens Energyは、信頼できるデータへのアクセスを民主化することで、グローバル組織全体で設計の最適化、トレーニング、イノベーションを加速させています。

Expand Energyは、Snowflakeを採用してビジネスシステムとフィールドデータの間のサイロを解消し、エンジニアリングチームと運用チームの間でセルフサービスアナリティクスを実現しました。Snowparkを通じてデータを一元化し、機械学習を適用することで、Expandは予測業務の効率化とモニタリングの自動化、そして複雑なインフラストラクチャの解消を実現しました。これにより、クラスターやパイプラインの管理に追われる体制から、ニアゼロメンテナンスモデルへの移行を遂げました。この変化により、チームはインサイトとイノベーションの提供に注力できるようになり、Expandは単一のビジネスユニットで年間1,000時間以上の工数を削減できました。

IGS Energyは、Snowflakeを使用してMLドリブンな需要予測を大規模に強化し、数十万の個別モデルから単一の統合モデルに移行しています。このアプローチにより、精度を維持しながらトレーニングコストを75%削減し、より迅速で柔軟な予測を数十万人の顧客に対して実現できました。

EnergyHubは、Snowflakeを活用して仮想発電所のほぼリアルタイムのインサイトを提供し、公共事業者が分散したエネルギーリソース間で需要と供給のバランスを取ることができるように支援しています。EnergyHubは、Snowflakeによって処理するデータ量を3倍にし、顧客がインサイトを得るまでの時間を最大55%短縮しました。これにより、公共事業者はVPPプログラムを数年ではなく数か月で構築し、スケーリングできるようになりました。

エネルギーに特化した統合エコシステム

SnowflakeのEnergy Solutionsは、Snowflake上でネイティブに実行される30種類を超えるパートナー構築ソリューションをまとめたエコシステムに支えられており、エネルギー組織が石油ガス、電力、公共事業全体にわたって価値実現までの時間を短縮できるように支援します。これらのソリューションは、産業データの取り込み、グリッドとアセットのインテリジェンス、地理空間アナリティクス、AIドリブンな予測に及び、カスタム統合やデータ移動なしに業界固有の課題に対処できます。

SAP、Siemens、Itron、CARTO、Palantir、AVEVA、Cognite、Sigma、EY、Deloitteなどの主要なテクノロジーおよび業界パートナーに加え、Cirrus Link、HighByte、Streamline Controlsといった、産業用およびOTデータに特化したパートナーが名を連ねています。これらのパートナーは連携して、電力網の計画、予測的メンテナンス、市場アナリティクス、運用最適化などのユースケースをサポートするエネルギー特化のアプリケーションによって、Snowflakeのプラットフォームを拡張します。

ローンチパートナーとして、Amazon Web Services（AWS）はSnowflakeとコラボレーションし、エネルギー組織が資産集約型の複雑な業務全体にわたってデータとAIを使用する際のモダナイゼーションを支援しています。両社は連携して、石油ガス、電力、公共事業にまたがるエネルギー業界の顧客とエンゲージしています。DTECH 2026では、データドリブンなエネルギーシステムの将来について業界のリーダーとの意見交換を予定しています。

今後の展望

Snowflake Energy Solutionsは、ますます複雑化し変化する業界において、エネルギー組織がデータを統合し、自信を持ってAIを適用し、業務をモダナイズできるように支援します。

詳しくは以下をご覧ください。

DTECH 2026でSnowflakeやAWSとつながり、データとAIがエネルギーの未来をどのように形成しているのかについての意見交換にご参加ください。