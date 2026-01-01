고객 사례
가상 발전소 인사이트를 더 빠르게 제공하여 분산된 청정 에너지의 미래를 앞당기는 EnergyHub
EnergyHub는 셀프서비스 보고 및 애드혹 분석을 보강하는 확장 가능한 데이터 환경 구축을 위해 Snowflake를 활용하여 전기 유틸리티 기업에서 가상 발전소의 가치를 극대화할 수 있도록 돕고 있습니다.
주요 성과:
120만
Snowflake에 데이터를 전송하는 등록 디바이스 수
55%
유틸리티 고객의 인사이트 확보 시간 단축률
업종Manufacturing, Technology
위치Brooklyn, New York
미래의 에너지 문제를 오늘 해결, 한 번에 디바이스 하나씩
에어컨을 켜거나 전기차를 충전하는 것은 간단해 보입니다. 스위치를 켜거나 플러그를 꽂기만 하면 전기가 흐르기 시작하니까요. 이렇게 우리는 전기를 무심코 사용하지만, 그 뒤에는 언제나 정교한 균형을 유지해야 하는 복잡한 전력 공급망이 있습니다. 그리고 가장 큰 관건은 수요를 충족하기 위해 항상 충분한 양의 전력을 공급할 수 있어야 한다는 것입니다. 이를 위해 유틸리티 기업은 더 많은 발전소를 건설하거나 ‘수요 유연성’ 이니셔티브로 전환할 수 있습니다. 여기서 수요 유연성이란 고객 경험을 저해하지 않으면서 수요가 가장 높은 시간대의 전력 소비를 분산시키는 것을 말합니다.
전기를 사용하는 수천 개의 디바이스에서 수요 유연성을 집계한 것을 가상 발전소(Virtual Power Plant, VPP)라고 합니다. VPP는 전력망 내의 수급 균형을 유지하는 데 있어 새로운 기회를 제공합니다. 건설에 상당한 시간과 자본이 소요되는 기존의 발전소와 달리, VPP는 유틸리티 기업이 스마트 온도 조절 장치와 온수기, 전기차 및 충전 설비, 배터리를 장착한 옥상 태양광 설비 및 기타 분산된 에너지 리소스(Distributed Energy Resource, DER)등으로 구성된 네트워크를 신속하게 활용할 수 있도록 합니다.
EnergyHub의 독점 소프트웨어 플랫폼은 유틸리티 기업과 고객 소유의 DER을 연결하여 VPP 활용을 더욱 용이하게 하고 궁극적으로, 분산된 청정 에너지의 미래를 더 빠르게 실현할 수 있도록 돕습니다. 유틸리티 기업들은 EnergyHub를 통해 120만 개가 넘는 디바이스의 전력 소비를 관리하며 1.9기가와트 이상의 유연 전기 용량을 제공합니다. EnergyHub는 이제 더욱 우수한 고객 경험을 제공하기 위해 Snowflake를 통해 유틸리티 기업에 준실시간 셀프서비스 VPP 인사이트를 제공하는 데 필요한 분석 워크로드를 지원하고 있습니다.
주요 내용
- 유틸리티 기업을 위한 가상 발전소 인사이트: EnergyHub의 셀프서비스 보고 인터페이스는 Snowflake를 통해 유틸리티 기업이 수요 유연성을 요청하면(‘이벤트’라고 부름) 매우 짧은 시간 내에 신뢰할 수 있는 VPP 인사이트를 제공합니다.
- VPP 프로그램 실행 및 최적화 지원: Snowflake에 저장된 데이터는 고객이 VPP 용량을 예측하고 효과적인 가상 발전소를 운영하도록 돕는 EnergyHub만의 독점 플랫폼을 위한 연료 역할을 합니다.
- 뛰어난 확장성: EnergyHub는 Snowflake 내에서 데이터 문제를 해결함으로써 3배 더 많은 데이터를 처리하는 한편 100개 이상의 유틸리티 프로그램과 120만 개 이상의 디바이스를 지원할 수 있게 되었습니다.
업계 최대 규모의 DER 네트워크 내 데이터 활용으로 VPP 성능 최적화 실현
가상 발전소는 보통 수만 개의 DER로 구성되는데, 이는 전력 수요가 급증할 때 전력망 운영자가 피크 용량이 더 큰 발전소를 가동하는 방식과 달리, 전에 없던 운영상의 문제를 야기합니다. EnergyHub의 플랫폼은 유틸리티 기업의 부하 전력 관리 프로세스를 간소화하지만, 소비자 참여, 날씨, 무선 네트워크 가용성 등의 변동으로 인해 예측된 수요 유연성과 실제 수요 유연성이 일치하지 않을 가능성이 있습니다.
실제 제공되는 수요 유연성이 예측과 일치하도록 하려면 유틸리티 기업이 VPP 성능에 대한 즉각적이고 지속적인 인사이트를 확보해야 하는데, 이는 대량의 데이터를 필요로 하는 어려운 일입니다. EnergyHub의 인프라 및 데이터 엔지니어링 부문 디렉터인 Justin McCammon은 이렇게 말합니다. “10만 개의 디바이스에서 5분에 한 번씩 데이터를 전송하는 경우 몇 시간 만에 몇 기가바이트의 데이터가 모이게 됩니다. 이 모든 데이터를 이해하는 것은 어려울 수 있지만 고객에게 수요 유연성을 제공하려면 필수적입니다.”
EnergyHub가 이전에 사용하던 고객 보고 솔루션은 운영 데이터베이스를 사용하여 구축되었기 때문에, 담당 팀에게는 추가 유틸리티 기업, 디바이스, 디바이스 제조업체 및 데이터를 지원할 수 있는 확장 가능한 생태계가 필요했습니다. EnergyHub는 셀프서비스 고객 보고를 포함한 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스 워크로드를 지원하기 위해 Snowflake를 구현했습니다. Snowflake의 방대한 커넥터 및 프로그래밍 언어 네트워크는 EnergyHub의 데이터 플랫폼이 DER 데이터를 의미 있는 VPP 인사이트로 전환하도록 돕는 데 필수적이었습니다. Snowflake의 Horizon 데이터 거버넌스 기능과 시각화 기능, 포괄적인 문서와 Snowflake 지원 서비스는 EnergyHub의 데이터 환경을 혁신하는 데 중요한 역할을 했습니다.
“저희 EnergyHub가 전력 유틸리티 업체와 고객들 사이에서 중요한 역할을 하듯이 Snowflake 플랙폼 역시 당사의 데이터 생태계 안에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 그렇기 때문에 당사는 업계의 변화 속도에 맞춰 VPP 인사이트 전문성을 빠르게 발전시킬 수 있었습니다.”
Justin McCammon
안정적인 VPP 성능 인사이트 제공 및 데이터 처리량 3배 증대
유틸리티 수요 관리 팀은 EnergyHub의 셀프서비스 플랫폼을 통해 수요 유연성 이벤트 개시 후 매우 짧은 시간 내에 VPP 데이터를 분석합니다. DER 데이터가 디바이스에서 Snowflake로 지속적으로 이동하여 EnergyHub 플랫폼에 대한 인사이트를 제공하며, 여기에는 예측된 수요 유연성, 추정된 디바이스 성능, 참가자 옵트아웃 등에 대한 준실시간 모니터링이 포함됩니다. 또한 유틸리티 기업은 EnergyHub의 예측 도구를 사용하여 특정 VPP가 특정일에 전력망에 제공할 수 있는 전력량을 파악할 수 있으며, 이 정보를 바탕으로 유틸리티 전력 공급에 관한 의사 결정과 수요 대응 이벤트 개시 시기 결정에 도움을 받을 수 있습니다.
55%
고객의 인사이트 확보 시간 단축률
EnergyHub는 Snowflake를 통해 3배 더 많은 데이터를 처리하고, 보고 옵션을 늘리고, 고객의 인사이트 확보 소요 시간을 최대 55% 단축했습니다. McCammon은 이렇게 말합니다. “Snowflake를 채택하여 인사이트를 제공하는 동시에 확장할 수 있는 능력을 강화했으며, 실제로 비즈니스 규모가 확장되면서 정보를 얻는 속도도 빨라지고 있습니다. 이러한 결과는 Snowflake가 제공한 대단히 중요한 가치입니다.”
데이터를 통한 VPP 프로그램 최적화와 내부 효율성 향상
EnergyHub는 Snowflake를 통해 데이터 환경을 효율화함으로써 고객의 변화하는 데이터 요구 사항을 충족할 수 있도록 더욱 신속한 애드혹 분석을 수행할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 EnergyHub는 수천 개의 수요 유연성 이벤트로부터 수집된 과거 데이터를 활용함으로써 이벤트의 지속 시간, 빈도, 요일이 VPP 성능에 미치는 영향을 파악할 수 있도록 유틸리티 기업들을 지원합니다.
McCammon은 이렇게 말합니다. “EnergyHub는 Snowflake 덕분에, 10만 이상의 가구가 참여하고 최대 100메가와트의 수요 유연성을 제공할 수 있는 가상 발전소를 단 6개월 만에 건설할 수 있도록 고객을 지원할 수 있었습니다. 그런 성능을 갖춘 실제 발전소를 6개월 만에 짓는 것은 불가능합니다.” EnergyHub의 프로그램 성장 팀은 Snowflake에 저장된 데이터를 사용하여 성공적인 VPP 프로그램으로부터 모범 사례를 파악합니다.
또한 Snowflake는 운영, 기술 및 비즈니스 팀을 지원하는 다양한 EnergyHub의 내부 대시보드 성능도 개선했습니다. 그 결과, 조직 내 모든 부문의 사용자가 Snowflake의 Snowsight 대시보드를 사용하여 서드 파티 BI 도구를 사용할 필요 없이 데이터를 빠르게 시각화할 수 있게 되었습니다.
"Snowflake는 데이터 모델 개선을 통해 당사의 프로그램 성장이 가속화할 수 있도록 지원해주었고, 그 덕분에 데이터를 더 잘 이해하고 보다 손쉽게 액세스 할 수 있게 되었습니다.”
Justin McCammon
전기처럼 빠른 속도로 데이터 및 인사이트 제공
McCammon은 이렇게 말합니다. “우리의 목표는 가상 발전소 인사이트가 전기처럼 빠른 속도로 이동하도록 하는 것입니다.” 이 목표를 달성하기 위해 EnergyHub는 Dynamic Table, Snowpipe, Snowflake Secure Data Sharing도 활용해 볼 계획입니다. 또한 Snowflake의 Direct Share 기능을 통해 유틸리티 고객 기업과의 협업을 더욱 빠르게 진행할 수도 있을 것입니다. McCammon은 이렇게 말합니다. “EnergyHub와 협업하는 많은 유틸리티 대기업이 Snowflake를 사용합니다. 데이터 공유는 현재 더욱 자주 등장하는 대화 주제입니다. 우리는 맞춤형 API 또는 SFTP 통합을 사용할 필요 없이 더욱 빠르고 쉽고 안전하게 데이터와 인사이트를 공유할 수 있습니다.”