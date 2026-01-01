가상 발전소 인사이트를 더 빠르게 제공하여 분산된 청정 에너지의 미래를 앞당기는 EnergyHub

에어컨을 켜거나 전기차를 충전하는 것은 간단해 보입니다. 스위치를 켜거나 플러그를 꽂기만 하면 전기가 흐르기 시작하니까요. 이렇게 우리는 전기를 무심코 사용하지만, 그 뒤에는 언제나 정교한 균형을 유지해야 하는 복잡한 전력 공급망이 있습니다. 그리고 가장 큰 관건은 수요를 충족하기 위해 항상 충분한 양의 전력을 공급할 수 있어야 한다는 것입니다. 이를 위해 유틸리티 기업은 더 많은 발전소를 건설하거나 ‘수요 유연성’ 이니셔티브로 전환할 수 있습니다. 여기서 수요 유연성이란 고객 경험을 저해하지 않으면서 수요가 가장 높은 시간대의 전력 소비를 분산시키는 것을 말합니다.

전기를 사용하는 수천 개의 디바이스에서 수요 유연성을 집계한 것을 가상 발전소(Virtual Power Plant, VPP)라고 합니다. VPP는 전력망 내의 수급 균형을 유지하는 데 있어 새로운 기회를 제공합니다. 건설에 상당한 시간과 자본이 소요되는 기존의 발전소와 달리, VPP는 유틸리티 기업이 스마트 온도 조절 장치와 온수기, 전기차 및 충전 설비, 배터리를 장착한 옥상 태양광 설비 및 기타 분산된 에너지 리소스(Distributed Energy Resource, DER)등으로 구성된 네트워크를 신속하게 활용할 수 있도록 합니다.

EnergyHub의 독점 소프트웨어 플랫폼은 유틸리티 기업과 고객 소유의 DER을 연결하여 VPP 활용을 더욱 용이하게 하고 궁극적으로, 분산된 청정 에너지의 미래를 더 빠르게 실현할 수 있도록 돕습니다. 유틸리티 기업들은 EnergyHub를 통해 120만 개가 넘는 디바이스의 전력 소비를 관리하며 1.9기가와트 이상의 유연 전기 용량을 제공합니다. EnergyHub는 이제 더욱 우수한 고객 경험을 제공하기 위해 Snowflake를 통해 유틸리티 기업에 준실시간 셀프서비스 VPP 인사이트를 제공하는 데 필요한 분석 워크로드를 지원하고 있습니다.