Segurança. O DCP foi criado para uma rede com bloqueio total de tráfego de entrada. O agente nunca aceita conexões de entrada, então você não precisa solicitar uma exceção de firewall nem adicionar um novo listener de entrada. Seu firewall vê apenas uma classe de tráfego: TLS de saída na porta 443.

A identidade é explícita e auditável. Você gera um token web JSON (JWT) de bootstrap na Snowflake e o coloca no host do agente. O agente apresenta esse token uma vez ao painel de controle do DCP e recebe um certificado mTLS vinculado a esse cliente DCP. Depois disso, túneis, pulsações (heartbeats) e atualizações de roteamento usam mTLS. Ambos os lados verificam certificados em cada conexão. O token de bootstrap não é usado novamente até a próxima rotação de certificado.

O agente funciona em modo de passagem direta (pass-through) para TCP. Ele não inspeciona, analisa nem armazena os bytes no túnel. As credenciais de origem permanecem na Snowflake; elas nunca chegam ao agente. Os destinos são incluídos em uma lista de permissões na Snowflake: uma regra de rede define o host e a porta privados, uma integração de acesso externo permite essa regra, e você vincula a integração ao objeto do DCP. Opcionalmente, uma política de rede no objeto pode restringir que IPs de origem podem se comunicar com o painel de controle do DCP. Ao desativar ou remover o objeto, o certificado do agente deixa de funcionar, mesmo que ele ainda não tenha expirado.

Cobertura. O DCP cobre as falhas deixadas por pontos de extremidade privados na mesma nuvem e conectores SaaS públicos:

Bancos de dados locais atrás de um firewall corporativo, incluindo Oracle, SQL Server, PostgreSQL e MySQL.

Brokers Kafka privados em uma VPC ou data center.

Fontes cross-cloud, como dados na AWS enquanto a conta Snowflake está no Azure.

Ambientes híbridos com várias dessas topologias ao mesmo tempo.

O agente precisa apenas da porta de saída 443, então o mesmo padrão funciona de modo independente de seus dados e da sua conta Snowflake estarem na AWS, no Azure, no Google Cloud ou armazenados no local. Se você tem integrado ferramentas de terceiros para resolver esse problema, o DCP substitui essa colcha de retalhos por um caminho nativo do Openflow.

Simplicidade. O agente é distribuído como uma imagem Docker, sendo executado em qualquer host Linux com Docker ou outro runtime compatível com OCI. O Kubernetes não é necessário. O agente se reconecta se o túnel cair, e a Snowflake rotaciona o certificado do agente em segundo plano sem encerrar conexões ativas.