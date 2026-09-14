セキュリティ ー DCPは、すべてのインバウンドを拒否するネットワーク向けに構築されています。エージェントはインバウンド接続を受け入れないため、ファイアウォールの例外を要求したり、新しいインバウンドリスナーを追加したりすることはありません。ファイアウォールは、ポート443でのアウトバウンドTLSという1つのクラスのトラフィックを認識します。

IDは明示的であり、監査可能です。SnowflakeでブートストラップJSON Webトークン（JWT）を作成し、エージェントホストに配置します。エージェントは、そのトークンをDCPコントロールプレーンに1回提示し、そのDCPクライアントに紐付けられたmTLS証明書を受け取ります。その後、トンネル、ハートビート、およびルーティングの更新にはmTLSが使用されます。両者はすべての接続で証明書を検証します。ブートストラップトークンは、次の証明書のローテーションまで再び使用されることはありません。

エージェントはTCPパススルーです。トンネル内のバイトを検査、解析、または保存しません。ソースの認証情報はSnowflakeに保持され、エージェントに到達することはありません。宛先はSnowflakeで許可リストに登録されます。ネットワークルールはプライベートホストとポートを指定し、外部アクセス統合はそのルールを許可し、DCPオブジェクトに統合をバインドします。オプションで、オブジェクトのネットワークポリシーにより、DCPコントロールプレーンと通信できるソースIPを制限できます。オブジェクトを無効にするかドロップすると、証明書の有効期限が切れていなくても、エージェントの証明書は機能しなくなります。

到達性 ー DCPは、同じクラウドのプライベートエンドポイントとパブリックSaaSコネクタが開いたままにするギャップをカバーします。

Oracle、SQL Server、PostgreSQL、MySQLなど、企業ファイアウォールの背後にあるオンプレミスデータベース

VPCまたはデータセンター内のプライベートKafkaブローカー

SnowflakeアカウントがAzureにある場合のAWS上のデータなどのクロスクラウドソース

これらのトポロジーのいくつかを同時に持つハイブリッド環境

エージェントはアウトバウンドポート443のみを必要とするため、データとSnowflakeアカウントがAWS、Azure、Google Cloud、またはオンプレミスのいずれにあるかに関係なく、同じパターンが機能します。これらのギャップをカバーするためにサードパーティツールを継ぎ接ぎしてきた場合、DCPはその継ぎ接ぎをOpenflowにネイティブなファーストパーティパスに置き換えます。

シンプルさ ー エージェントはDockerイメージとして提供され、Dockerまたは別のOCI互換ランタイムを備えた任意のLinuxホストで実行されます。Kubernetesは必要ありません。トンネルが切断されるとエージェントは再接続し、Snowflakeはアクティブな接続を切断することなくバックグラウンドでエージェント証明書をローテーションします。