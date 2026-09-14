Sicherheit. DCP wurde für ein Deny-All-Inbound-Netzwerk entwickelt. Der Agent akzeptiert niemals eingehende Verbindungen, sodass Sie keine Firewall-Ausnahme anfordern und keinen neuen Inbound-Listener hinzufügen müssen. Ihre Firewall sieht eine Klasse von Datenverkehr: ausgehendes TLS über Port 443.

Die Identität ist explizit und überprüfbar. Sie erstellen ein Bootstrap-JSON-Web-Token (JWT) in Snowflake und legen es auf dem Agent-Host ab. Der Agent präsentiert dieses Token einmal der DCP-Control-Plane und erhält ein mTLS-Zertifikat, das an diesen DCP-Client gebunden ist. Danach verwenden Tunnel, Heartbeats und Routing-Updates mTLS. Beide Seiten überprüfen Zertifikate bei jeder Verbindung. Das Bootstrap-Token wird erst bei der nächsten Zertifikatsrotation wieder verwendet.

Der Agent ist ein TCP-Pass-Through. Er überprüft, parst oder speichert die Bytes im Tunnel nicht. Quell-Anmeldeinformationen verbleiben in Snowflake; sie landen niemals auf dem Agenten. Ziele werden in Snowflake auf die Allowlist gesetzt: Eine Netzwerkregel benennt den privaten Host und Port, eine externe Zugriffsintegration lässt diese Regel zu, und Sie binden die Integration an das DCP-Objekt. Optional kann eine Netzwerkrichtlinie für das Objekt einschränken, welche Quell-IPs mit der DCP-Control-Plane kommunizieren dürfen. Wenn Sie das Objekt deaktivieren oder löschen, funktioniert das Zertifikat des Agenten nicht mehr, selbst wenn das Zertifikat noch nicht abgelaufen ist.

Erreichbarkeit. DCP schließt die Lücken, die Same-Cloud-Private-Endpoints und öffentliche SaaS-Konnektoren offen lassen:

On-Premises-Datenbanken hinter einer Unternehmens-Firewall, einschließlich Oracle, SQL Server, PostgreSQL und MySQL

Private Kafka-Broker in einer VPC oder einem Rechenzentrum

Cloudübergreifende Quellen wie Daten auf AWS, während sich das Snowflake-Konto auf Azure befindet

Hybride Umgebungen mit mehreren dieser Topologien gleichzeitig

Der Agent benötigt nur den ausgehenden Port 443, sodass dasselbe Muster funktioniert, unabhängig davon, ob sich Ihre Daten und Ihr Snowflake-Konto auf AWS, Azure, Google Cloud oder On-Premises befinden. Wenn Sie Drittanbieter-Tools zusammengefügt haben, um diese Lücken zu schließen, ersetzt DCP dieses Flickwerk durch einen First-Party-Pfad, der nativ für Openflow ist.

Einfachheit. Der Agent wird als Docker-Image ausgeliefert und läuft auf jedem Linux-Host mit Docker oder einer anderen OCI-kompatiblen Laufzeitumgebung. Kubernetes ist nicht erforderlich. Der Agent stellt die Verbindung wieder her, wenn der Tunnel abbricht, und Snowflake rotiert das Agentenzertifikat im Hintergrund, ohne aktive Verbindungen zu trennen.