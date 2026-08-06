Jeremy는 엔터프라이즈 AI에서 흔히 받아들여지는 “더 나은 모델에는 더 나은 데이터만 있으면 된다”는 가정에 의문을 제기했습니다. 실제로 AI의 효과는 액세스할 수 있는 컨텍스트의 수준에 달려 있습니다. 이러한 컨텍스트는 원시 텔레메트리 데이터를 넘어섭니다. 여기에는 데이터의 의미를 설명하는 시맨틱, 온톨로지와 지식 그래프를 통해 포착되는 관계, 그리고 시스템을 연결하는 비즈니스 컨텍스트가 포함됩니다. 또한 이러한 컨텍스트에 어떻게 액세스하느냐도 그에 못지않게 중요합니다. AI 에이전트는 정보를 안정적으로 검색하고 그 정보를 기반으로 조치를 수행하기 위해 APIs, CLIs, Model Context Protocol(MCP)과 같은 표준화된 인터페이스가 필요하며, 엔지니어에게는 데이터를 자세히 살펴보고 AI가 생성한 인사이트를 검증할 수 있는 직관적인 방법이 필요합니다.

이처럼 풍부한 컨텍스트와 개방형 액세스가 결합되면 단절된 텔레메트리는 사람과 AI가 모두 효과적으로 추론하고, 문제를 더 빠르게 조사하며, 더 나은 결정을 내릴 수 있는 환경으로 전환됩니다. 반대로 로그, 지표, 트레이스, 운영 데이터, 비즈니스 컨텍스트를 각각 다른 시스템에 분산 저장하는 조직은 AI가 프로덕션 환경을 정확하게 추론하기 어렵게 만듭니다. 따라서 엔지니어링 텔레메트리는 시스템 간 관계를 이해하고 쿼리할 수 있는 공통 기반 안에 존재하는 데이터로 다뤄져야 합니다.

Netflix의 엔지니어링 매니저인 Aditya Gaur는 자동화된 근본 원인 분석 프로젝트를 통해 이것이 실제로 어떻게 구현되는지 보여주었습니다. 이 프로젝트는 흔히 AI 이니셔티브로 설명되지만, Aditya는 성공의 핵심이 AI 자체보다 데이터 아키텍처에 훨씬 더 크게 달려 있었다고 설명했습니다.

Netflix는 AI 에이전트를 도입하기 수년 전부터 시스템 전반에 흩어진 텔레메트리를 연결하고, 온톨로지와 지식 그래프를 통해 운영 관계를 모델링하며, 공유 컨텍스트 계층을 구축하는 데 투자했습니다. AI가 도입될 당시에는 이미 이러한 기반이 마련되어 있었습니다. 따라서 AI 에이전트는 서로 단절된 로그와 대시보드를 뒤지는 대신 구조화된 운영 지식을 바탕으로 추론하고, 인시던트 조사 과정에서 훨씬 더 의미 있는 가설을 생성할 수 있었습니다.

Hex의 CTO인 Caitlin Colgrove는 속도를 다른 관점에서 바라봤습니다. 그녀는 리더들에게 AI 시대에 빠르게 움직인다는 것이 무엇을 의미하는지 다시 생각해야 한다고 강조했습니다. 조직은 AI를 일부에만 적용하는 수준에 머물 수 없습니다. 결국에는 제품을 구축하고, 의사 결정을 내리고, 일상 업무에 AI를 통합하는 방식을 재구성하는 완전한 AI 네이티브 조직으로 전환해야 하는 시점에 도달하게 됩니다. 그녀는 이를 “배를 불태우는 것(burning the boats)”에 비유했습니다. AI가 비즈니스 운영의 핵심 기반이 되어야 한다는 의미입니다.

Hex는 생성형 AI의 등장에 처음에는 전담 AI 프로덕트 팀을 만드는 방식으로 대응했습니다. 이 접근 방식은 유용한 기능을 제공했지만, 동시에 조직적 병목도 만들었습니다. 결국 Hex는 중앙 집중식 AI 조직을 해체하고 모든 프로덕트 팀으로 책임을 분산했습니다. 현재는 고객 문제를 가장 잘 이해하는 엔지니어가 직접 AI 기능을 개발하기 때문에 제품 개발 속도도 빨라지고, AI 역시 제품 전반에 자연스럽게 적용되고 있습니다.

Barclays의 전무이사인 Chris Kozlowski는 이 논의에 엔터프라이즈 관점을 더하며, 속도는 거버넌스와 신뢰가 함께 뒷받침될 때에만 가치를 창출한다고 강조했습니다. 규제가 엄격한 환경에서 엔지니어링 조직이 혁신과 통제 중 하나를 선택할 여유가 없습니다.

Dialpad의 엔지니어링 부문 SVP인 Corey Burke와 project44의 엔지니어링 부문 VP인 Arun Rajamanickam은 AI가 소프트웨어 개발의 속도를 어떻게 바꾸고 있는지 설명했습니다. AI 에이전트가 기능의 상당 부분을 독립적으로 구현할 수 있게 되면서, 엔지니어는 코드 작성에 쓰는 시간을 줄이고 의도를 정의하고 여러 에이전트를 오케스트레이션하며 결과를 검증하는 데 더 많은 시간을 쓰게 됩니다.

두 사람은 개발 속도를 극대화하려면 신뢰성을 훼손하지 않으면서 빠르게 실험할 수 있는 엔지니어링 플랫폼을 구축해야 한다고 강조했습니다. AI는 고객 문제를 발견하고 솔루션을 검증하기까지의 경로를 단축합니다. 다만 팀이 자신 있게 반복 개선할 수 있는 인프라, 공유 컨텍스트, 운영 규율을 갖췄을 때만 가능합니다.