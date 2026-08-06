Jeremy a remis en question l’une des idées les plus répandues dans le domaine de l’IA d’entreprise : il suffirait de fournir de meilleures données à de meilleurs modèles. En réalité, l’efficacité de l’IA dépend entièrement du contexte auquel elle peut accéder. Ce contexte va bien au-delà des données de télémétrie brutes. Il comprend la sémantique qui décrit la signification des données, les relations capturées au moyen d’ontologies et de graphes de connaissances, ainsi que le contexte business qui relie les systèmes entre eux. La manière dont ce contexte est accessible est tout aussi importante. Les agents d’IA ont besoin d’interfaces standardisées, telles que des API, des CLI et le Model Context Protocol (MCP), pour récupérer les informations de manière fiable et agir sur celles-ci. Les ingénieurs, quant à eux, ont besoin de moyens intuitifs pour explorer les données en profondeur et valider les insights générés par l’IA.

Un contexte riche associé à un accès ouvert transforme une télémétrie fragmentée en un environnement où les humains comme l’IA peuvent raisonner efficacement, analyser les problèmes plus rapidement et prendre de meilleures décisions. Les entreprises qui continuent de stocker leurs logs, métriques, traces, données opérationnelles et contexte business dans des systèmes cloisonnés empêchent l’IA de raisonner avec précision sur les environnements de production. La télémétrie d’ingénierie doit au contraire être traitée comme des données intégrées à une fondation commune, où les relations entre les systèmes peuvent être comprises et interrogées.

Aditya Gaur, Engineering Manager chez Netflix, a montré concrètement à quoi cela ressemble à travers le travail de l’entreprise sur l’analyse automatisée des causes racines. Bien que le projet soit souvent présenté comme une initiative d’IA, Aditya a expliqué que sa réussite reposait bien davantage sur l’architecture de données que sur l’IA elle-même.

Des années avant d’introduire des agents d’IA, Netflix a investi dans la connexion de données de télémétrie fragmentées entre les systèmes, la modélisation des relations opérationnelles au moyen d’une ontologie et d’un graphe de connaissances, ainsi que la création d’une couche de contexte partagé. Lorsque l’IA est entrée en scène, les fondements étaient déjà en place. Plutôt que de rechercher des informations dans des logs et des tableaux de bord cloisonnés, les agents d’IA pouvaient raisonner à partir de connaissances opérationnelles structurées et générer des hypothèses bien plus pertinentes lors des investigations d’incidents.

Caitlin Colgrove, CTO chez Hex, a abordé la vélocité sous un angle différent. Elle a invité les leaders à repenser ce que signifie avancer vite à l’ère de l’IA. Les entreprises ne peuvent pas se permettre d’être seulement partiellement pensée pour l’IA. Elles finissent par atteindre un point où elles doivent s’engager pleinement, en repensant la manière dont les équipes construisent des produits, prennent des décisions et intègrent l’IA dans leur travail quotidien. Elle a décrit cette démarche comme le fait de « brûler les bateaux ». L’IA doit devenir un fondement du fonctionnement de l’entreprise.

Hex a d’abord réagi à l’arrivée de l’IA générative en créant une équipe produit dédiée à l’IA. Si cette approche a permis de proposer des fonctionnalités utiles, elle a également créé un goulot d’étranglement organisationnel. Hex a finalement dissous son organisation IA centralisée et réparti les responsabilités entre toutes les équipes produit. Aujourd’hui, Hex fournit rapidement ses produits et intègre des fonctionnalités d’IA dans l’ensemble de son offre, car la responsabilité revient aux ingénieurs les plus proches des problématiques des clients.

Chris Kozlowski, Managing Director chez Barclays, a apporté une perspective d’entreprise à la discussion et souligné que la vitesse ne crée de la valeur que lorsqu’elle s’accompagne de gouvernance et de confiance. Dans les environnements fortement réglementés, les équipes d’ingénierie ne peuvent pas choisir entre innovation et contrôle.

Corey Burke, SVP Engineering chez Dialpad, et Arun Rajamanickam, VP of Engineering chez project44, ont décrit comment l’IA accélère le développement logiciel. À mesure que les agents d’IA deviennent capables d’implémenter de manière autonome des pans importants d’une feature, les ingénieurs consacrent moins de temps à écrire du code et davantage à définir l’intention, orchestrer plusieurs agents et valider les résultats.

Ils ont souligné que maximiser la vitesse de développement exige de créer des plateformes d’ingénierie qui permettent aux équipes d’expérimenter rapidement sans compromettre la fiabilité. L’IA raccourcit le chemin entre l’identification d’un problème client et la validation d’une solution, mais uniquement si les équipes disposent de l’infrastructure, du contexte partagé et de la discipline opérationnelle nécessaires pour itérer en toute confiance.