Jeremy questionou uma das hipóteses mais comuns na IA para empresas, que diz que modelos melhores simplesmente precisam de dados melhores. Na realidade, a IA é tão eficaz quanto o contexto que ela consegue acessar. Esse contexto vai muito além da telemetria bruta. Ele inclui a semântica que descreve o significado dos dados, os relacionamentos capturados por meio de ontologias e gráficos de conhecimento, além do contexto de negócio que conecta os sistemas. Igualmente importante é a forma como esse contexto é acessado. Os agentes de IA precisam de interfaces padronizadas, como APIs, CLIs e Model Context Protocol (MCP), para recuperar e agir com base em informações, de forma confiável, enquanto os engenheiros precisam de formas intuitivas de explorar os dados em detalhes e validar insights gerados por IA.

Um contexto rico combinado com acesso aberto transforma a telemetria desconectada em um ambiente onde pessoas e IA podem pensar de forma eficaz, investigar problemas mais rapidamente e tomar melhores decisões. As organizações que continuam armazenando logs, métricas, rastreamentos, dados operacionais e contexto de negócio em sistemas desconectados dificultam que a IA raciocine com precisão sobre os ambientes de produção. Em vez disso, a telemetria de engenharia deve ser tratada como dados que existem em uma base comum, na qual os relacionamentos entre sistemas podem ser compreendidos e consultados.

Aditya Gaur, gerente de engenharia na Netflix, demonstrou como isso funciona na prática por meio do trabalho da empresa em análise automatizada de causa raiz. Embora o projeto seja frequentemente descrito como uma iniciativa de IA, Aditya explicou que o sucesso dele dependeu muito mais da arquitetura de dados do que da própria IA.

Anos antes de integrar agentes de IA, a Netflix investiu em conectar telemetria fragmentada entre sistemas, modelar relacionamentos operacionais por meio de uma ontologia e um gráfico de conhecimento, e criar uma camada de contexto compartilhada. Quando a IA entrou em cena, a base já existia. Em vez de buscar em logs e dashboards desconectados, os agentes de IA conseguiam raciocinar sobre conhecimento operacional estruturado e gerar hipóteses muito mais significativas durante as investigações de incidentes.

Caitlin Colgrove, CTO da Hex, falou sobre velocidade a partir de uma perspectiva diferente. Ela pediu aos líderes que repensassem o que significa se mover rápido na era da IA. As organizações não podem se dar o luxo de serem parcialmente nativas em IA. Eventualmente, elas chegam a um ponto em que precisam se comprometer totalmente, reestruturando a forma como as equipes constroem produtos, tomam decisões e incorporam a IA ao trabalho diário. Ela descreveu isso como "burning the boats". A IA precisa se tornar fundamental para a forma como o negócio opera.

Inicialmente, a Hex respondeu à chegada da IA generativa criando uma equipe de produtos dedicada à IA. Embora a estratégia tenha produzido recursos úteis, ela também criou um gargalo organizacional. No fim, a Hex dissolveu a organização centralizada de IA e distribuiu a responsabilidade entre todas as equipes de produto. Hoje, a Hex produz produtos, com rapidez, e incorpora recursos de IA em todos os produtos, porque a responsabilidade está com os engenheiros mais próximos dos problemas do cliente.

Chris Kozlowski, Managing Director no Barclays, trouxe uma perspectiva empresarial para a discussão e destacou que a velocidade só gera valor quando é acompanhada de governança e confiança. Em ambientes altamente regulados, as equipes de engenharia não podem se dar ao luxo de escolher entre inovação e controle.

Corey Burke, SVP de engenharia na Dialpad, e Arun Rajamanickam, VP de engenharia na project44, descreveram como a IA está mudando o ritmo do desenvolvimento de software. À medida que os agentes de IA se tornam capazes de implementar grandes partes de uma funcionalidade de forma independente, os engenheiros dedicam menos tempo escrevendo código e mais tempo definindo intenções, orquestrando vários agentes e validando resultados.

Eles destacaram que maximizar a velocidade exige a criação de plataformas de engenharia que permitam às equipes experimentar rapidamente sem comprometer a confiabilidade. A IA reduz o caminho entre identificar um problema do cliente e validar uma solução, mas apenas se as equipes tiverem a infraestrutura, o contexto compartilhado e a disciplina operacional para iterar com confiança.