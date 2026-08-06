Jeremy ha messo in discussione uno dei presupposti più diffusi nell’enterprise AI: che ai modelli migliori bastino dati migliori. In realtà, l’AI è efficace solo quanto il contesto a cui può accedere. E quel contesto va ben oltre la telemetria grezza. Comprende la semantica che descrive il significato dei dati, le relazioni catturate da ontologie e knowledge graph e il contesto di business che collega i sistemi. Altrettanto importante è il modo in cui si accede a quel contesto. Gli agenti AI hanno bisogno di interfacce standardizzate, come API, CLI e Model Context Protocol (MCP), per recuperare le informazioni e agire su di esse in modo affidabile, mentre gli engineer hanno bisogno di modi intuitivi per esplorare i dati in profondità e validare gli insight generati dall’AI.

Un contesto ricco unito a un accesso open trasforma una telemetria frammentata in un ambiente in cui persone e AI possono ragionare in modo efficace, indagare i problemi più rapidamente e prendere decisioni migliori. Le organizzazioni che continuano ad archiviare log, metriche, tracce, dati operativi e contesto di business in sistemi separati rendono difficile per l’AI ragionare in modo accurato sugli ambienti di produzione. La telemetria dell’engineering dovrebbe invece essere trattata come un dato che vive all’interno di una base comune, dove le relazioni tra i sistemi si possono comprendere e interrogare.

Aditya Gaur, Engineering Manager di Netflix, ha mostrato come funziona nella pratica raccontando il lavoro dell’azienda sulla root cause analysis automatizzata. Anche se il progetto viene spesso descritto come un’iniziativa AI, Aditya ha spiegato che il suo successo è dipeso molto più dall’architettura dati che dall’AI in sé.

Anni prima di introdurre gli agenti AI, Netflix aveva investito nel collegare la telemetria frammentata tra i sistemi, nel modellare le relazioni operative attraverso un’ontologia e un knowledge graph e nel creare un layer di contesto condiviso. Quando l’AI è entrata in gioco, le fondamenta c’erano già. Invece di cercare tra log e dashboard scollegati, gli agenti AI potevano ragionare su una conoscenza operativa strutturata e formulare ipotesi molto più significative durante l’analisi degli incidenti.

Caitlin Colgrove, CTO di Hex, ha affrontato il tema della velocità da un’altra prospettiva. Ha invitato i leader a ripensare cosa significhi muoversi in fretta nell’era dell’AI. Le organizzazioni non possono permettersi di essere AI native solo a metà. Prima o poi arriva il momento di scegliere fino in fondo, ristrutturando il modo in cui i team sviluppano i prodotti, prendono decisioni e integrano l’AI nel lavoro quotidiano. Lo ha descritto come “bruciare le navi”. L’AI deve diventare un elemento fondante del funzionamento del business.

In un primo momento Hex ha risposto all’arrivo dell’AI generativa creando un team di prodotto AI dedicato. L’approccio ha prodotto feature utili, ma ha anche creato un collo di bottiglia organizzativo. Alla fine Hex ha smantellato l’organizzazione AI centralizzata e ha distribuito la responsabilità su tutti i team di prodotto. Oggi Hex rilascia rapidamente e integra capacità AI in tutto il prodotto, perché l’ownership è nelle mani degli engineer più vicini al problema del cliente.

Chris Kozlowski, Managing Director di Barclays, ha portato nel dibattito la prospettiva enterprise, sottolineando che la velocità crea valore solo se accompagnata da governance e fiducia. In contesti altamente regolamentati, i team di engineering non possono permettersi di scegliere tra innovazione e controllo.

Corey Burke, SVP Engineering di Dialpad, e Arun Rajamanickam, VP of Engineering di project44, hanno descritto come l’AI stia cambiando il ritmo dello sviluppo software. Man mano che gli agenti AI diventano capaci di implementare in autonomia porzioni significative di una feature, gli engineer dedicano meno tempo a scrivere codice e più tempo a definire gli intenti, orchestrare più agenti e validare i risultati.

Hanno sottolineato che massimizzare la velocità richiede piattaforme di engineering che permettano ai team di sperimentare rapidamente senza compromettere l’affidabilità. L’AI accorcia il percorso che va dall’identificazione di un problema del cliente alla validazione di una soluzione, ma solo se i team dispongono dell’infrastruttura, del contesto condiviso e della disciplina operativa necessari per iterare con sicurezza.