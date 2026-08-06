Jeremyは、より優れたモデルには単により優れたデータが必要であるという、エンタープライズAIにおける最も一般的な前提の1つに異議を唱えました。実際には、AIの有効性はアクセスできるコンテキストに依存します。そのコンテキストは、生のテレメトリをはるかに超えて広がっています。これには、データが何を意味するかを説明するセマンティクス、オントロジーやナレッジグラフを通じて捉えられた関係性、およびシステムを接続するビジネスコンテキストが含まれます。同様に重要なのは、そのコンテキストにどのようにアクセスするかです。AIエージェントが情報を確実に取得してそれに基づいて行動するには、API、CLI、Model Context Protocol（MCP）などの標準化されたインターフェースが必要ですが、エンジニアにはデータをドリルダウンしてAIが生成したインサイトを検証するための直感的な方法が必要です。

豊富なコンテキストとオープンなアクセスを組み合わせることで、切断されたテレメトリは、人間とAIの両方が効果的に推論し、問題をより迅速に調査し、より良い意思決定を行うことができる環境へと変わります。ログ、メトリクス、トレース、運用データ、およびビジネスコンテキストを切断されたシステム全体に保存し続ける組織では、AIが本番環境について正確に推論することが困難になります。代わりに、エンジニアリングテレメトリは、システム間の関係性を理解してクエリできる共通の基盤内に存在するデータとして扱う必要があります。

NetflixのEngineering担当ManagerであるAditya Gaur氏は、自動化された根本原因分析に関する同社の取り組みを通じて、これが実際にどのようなものかを示しました。このプロジェクトはAIイニシアチブとして説明されることが多いものの、その成功はAIそのものよりもデータアーキテクチャに大きく依存していたとAditya氏は説明しました。

AIエージェントを導入する何年も前に、Netflixはシステム全体で断片化されたテレメトリを接続し、オントロジーとナレッジグラフを通じて運用上の関係性をモデリングし、共有コンテキストレイヤーを作成することに投資していました。AIが導入される頃には、その基盤はすでに存在していました。AIエージェントは、切断されたログやダッシュボード全体を検索するのではなく、構造化された運用ナレッジに基づいて推論し、インシデント調査中にはるかに意味のある仮説を生成することができました。

HexのCTOであるCaitlin Colgrove氏は、異なる視点からベロシティにアプローチしました。同氏は、AI時代において速く動くことの意味を再考するようリーダーに促しました。組織には、部分的にAIネイティブである余裕はありません。最終的には、チームがプロダクトを構築し、意思決定を行い、AIを日常業務に組み込む方法を再構築することで、全面的にコミットしなければならない時点に到達します。同氏はこれを「退路を断つ」ことだと表現しました。AIは、ビジネスの運営方法の基盤にならなければなりません。

Hexは当初、生成AIの登場に対応するために、専用のAIプロダクトチームを設立しました。このアプローチは有用な機能を提供した一方で、組織的なボトルネックも生み出しました。Hexは最終的に、中央集権的なAI組織を解散し、すべてのプロダクトチームに責任を分散させました。現在、Hexがプロダクトを迅速に提供し、プロダクト全体にAI機能を組み込んでいるのは、顧客の課題に最も近いエンジニアがオーナーシップを持っているためです。

BarclaysのManaging DirectorであるChris Kozlowski氏は、エンタープライズの視点を議論にもたらし、スピードはガバナンスと信頼が伴って初めて価値を生み出すと強調しました。規制の厳しい環境では、エンジニアリングチームにはイノベーションと制御のどちらかを選択する余裕はありません。

DialpadのEngineering担当SVPであるCorey Burke氏と、project44のEngineering担当VPであるArun Rajamanickam氏は、AIがソフトウェア開発のペースをどのように変えているかについて説明しました。 AIエージェントが機能の大部分を独立して実装できるようになるにつれて、エンジニアがコードの記述に費やす時間は減り、意図の定義、複数のエージェントのオーケストレーション、および結果の検証により多くの時間を費やすようになります。

ベロシティを最大化するには、信頼性を損なうことなくチームが迅速に実験できるエンジニアリングプラットフォームを構築する必要があることを、彼らは強調しました。AIは、顧客の課題を特定してからソリューションを検証するまでの道のりを短縮しますが、それはチームが自信を持って反復できるインフラストラクチャ、共有コンテキスト、運用規律を備えている場合に限られます。