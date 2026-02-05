Snowflake, 데이터 네이티브 개발 환경 고도화---아이디어에서 프로덕션까지 속도 높인다

Snowflake는 어디에서 일하든 모든 개발자의 데이터 워크플로우를 단순화한다는 사명을 바탕으로, 분절된 도구와 여러 창을 오가는 번거로움을 줄이고 개발자가 최고의 역량을 발휘하는 데 집중할 수 있도록 지원하는 일련의 혁신을 발표하고 있습니다. 이는 에이전틱 AI 시대와 그 이후를 대비한 현대적 애플리케이션 개발의 경계를 확장하기 위한 것입니다. 최근 공개된 Workspaces부터 오늘 발표된 새로운 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code에 이르기까지, Snowflake는 DevOps가 내장된 단일 통합 환경이라는 비전을 지속적으로 실현해 나가고 있습니다.
Cortex Code를 통한 데이터 네이티브 개발 간소화
오늘날 모든 데이터 실무자는 역할이나 기술 전문성에 관계없이 무언가를 ‘구축’해야 하는 환경에 놓여 있습니다. 사용할 수 있는 도구가 다양하게 존재하지만, 엔드투엔드 데이터 워크플로우는 여전히 복잡하고 많은 시간을 요구합니다. 특히 범용 도구는 데이터 네이티브 환경을 전제로 설계되지 않았기 때문에 데이터 생태계와의 원활한 상호작용이 부족하며, 이로 인해 개발자와 조직 모두 최첨단을 유지하기 위해 필요한 혁신의 속도를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
개발자가 더 빠르고 정확하게 코드를 작성할 수 있도록 지원하기 위해, Snowflake는Cortex Code를 선보입니다. Cortex Code는 복잡한 데이터 엔지니어링, 분석, ML 그리고 에이전트 구축 작업을 자연어 기반의 단순하고 신뢰도 높은 상호작용으로 전환하는 Snowflake 네이티브 AI 코딩 에이전트입니다. 타사의 범용 코딩 에이전트도 강력하지만, Snowflake 메타데이터, 카탈로그 정보, 역할 기반 액세스 제어에 대한 네이티브 이해가 부족하기 때문에, 컨텍스트 인지형 자동화 워크플로우를 구현하는 데 한계가 있습니다. 반면 Cortex Code는 엔터프라이즈급 거버넌스와 신뢰성을 기반으로 전체 데이터 수명 주기를 가속화하도록 설계되었습니다.
이처럼 깊은 플랫폼 수준의 인텔리전스는 조직 전반에 걸쳐 다음과 같이 광범위한 영향을 미칩니다.
데이터 엔지니어링, 고급 분석, 에이전트 및 애플리케이션 개발을 가속화하여 프로덕션 전환 시간을 단축함
기술 전문가부터 비기술 팀원에 이르기까지 모든 사용자가 데이터 기반 개발을 자신 있게 수행할 수 있도록 지원함
복잡한 작업을 단순화하고 정교한 워크플로우를 구현하여 생산성을 크게 향상함
Cortex Code는 Snowflake 생태계 전반과 원활하게 연동되도록 설계되어 있어, 빌더의 작업이 이루어지는 모든 환경에서 활용할 수 있습니다. 따라서 별도의 새로운 워크플로우를 요구하지 않고 기존 워크플로우를 자연스럽게 확장시킵니다. Cortex Code는 Snowsight 내 Cortex Code(곧 GA로 제공)를 통해 Snowflake 플랫폼에서 직접 사용할 수 있으며, VS Code나 Cursor와 같은 선호하는 터미널이나 코드 편집기에서는 Cortex Code CLI(현재 GA로 제공 중)를 통해 활용할 수 있습니다.
“고품질 데이터 기반 마케팅 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하는 지금의 산업 환경에서는, 일관성과 거버넌스를 유지하면서도 효율적으로 확장할 수 있는 도구가 필요합니다. Cortex Code CLI는 저희 팀의 업무 방식에 자연스럽게 부합하며, 변화하는 요구사항에 맞춰 데이터를 AI 기반 Snowflake 솔루션으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기존 워크플로우를 방해하지 않으면서 나날이 높아가는 시장 기대에 대응할 수 있습니다.”
Joe Tobey
Cortex Code에는 설계, 구현, 최적화, 운영 자동화를 엔드투엔드로 지원하는 내장형 및 확장 가능한 스킬 세트가 포함되어 있습니다. 이러한 플랫폼 인텔리전스와 스킬 기반 실행의 결합은, 고급 활용 사례에서도 아이디어와 프로덕션 간의 거리를 획기적으로 단축합니다. Cortex Code를 통해 Snowflake 전문성이 플랫폼에 상시 내장된 역량으로 제공되며, 누구나 더 빠르고 자신 있게 개발할 수 있습니다.
익숙한 도구로 더 나은 앱 구축
AI의 등장으로 소프트웨어 구축의 장벽은 낮아졌지만, 엔터프라이즈급 애플리케이션을 실제로 배포하는 장벽은 여전히 높습니다. Snowflake Apps는 이러한 개발의 지형을 근본적으로 바꿔 그 한계를 무너뜨립니다. 이제는 거의 모든 사람이, 익숙한 개방형 프레임워크와 생태계를 활용하여 단 몇 분 안에 아이디어를 앱으로 구현할 수 있습니다. Snowflake의 통합 플랫폼을 통해 개발자들은 분산된 인프라나 취약한 ETL 파이프라인으로 인한 부담 없이 엔터프라이즈급 앱을 구축할 수 있습니다.
새롭게 통합된 Vercel v0 덕분에, 이제는 자연어로 설명만 하면 해당 앱을 만들 수 있습니다. 이렇게 생성된 앱은 Snowflake 데이터에 자동으로 연결되며, Snowpark Container Services(SPCS)를 통해 안전한 Snowflake 계정 내에서 직접 실행됩니다. 데이터가 있는 곳에서 바로 구축되기 때문에, Snowflake의 네이티브 보안 및 거버넌스를 즉시 상속받아, 기존의 보안 병목을 우회할 수 있습니다. 내부용 도구를 개발하든, Snowflake Marketplace를 통해 고객 대상 솔루션을 배포하든, Snowflake는 단일 프롬프트에서 프로덕션 환경에 즉시 배포 가능한 앱까지 구현할 수 있는 기반을 제공합니다.
숙련된 개발자를 위해 Snowflake는 Cortex AI Functions를 통해 업계 최고 수준의 LLM을 활용한 텍스트 및 이미지 기반 비정형 분석을 지원합니다. 이 함수들은 SQL 또는 Python 구문을 사용하여 호출할 수 있으며, 데이터가 저장된 위치에서 익숙한 언어를 사용하여 직접 AI를 적용하고 멀티 모달 데이터를 대규모로 처리 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
DevOps가 기본 내장된 프로젝트 관리 및 협업
최첨단 AI 도구에 대한 접근성은 개발자 지원에 대한 Snowflake의 약속 중 하나입니다. Snowflake는 세계적 수준의 도구와 다양한 서드파티 통합을 제공함으로써, 벤더 종속이나 비용이 많이 드는 불필요한 복잡성에 대한 우려 없이 선택의 자유를 보장합니다.
그 출발점은 바로 Workspaces입니다. Workspaces는 SQL 및 Python 코드 작성부터 dbt Projects on Snowflake, Snowflake Notebooks v2 등 다양한 프로젝트 유형의 관리까지 지원하는 엔드투엔드 데이터 프로젝트 통합 개발 환경입니다. Snowflake Notebooks v2는 Jupyter Notebooks 호환성을 갖춘 새로운 엔진을 기반으로, 향상된 성능과 Workspaces 통합, 고급 ML 지원 기능 등을 제공합니다.
이제 팀은 공유 Workspaces를 통해 단일 환경에서 협업할 수 있으며, 각 팀원은 강력한 보안 및 엑세스 제어를 유지한 상태로 동일한 워크스페이스에 접근할 수 있습니다. Snowflake는 Git과의 밀한 통합을 통해 OpenID Connect (OIDC)로 전체 인프라를 보호하면서 모든 Snowflake 오브젝트에 대한 버전 관리와 원활한 협업을 지원합니다. 로컬 호스팅 솔루션을 포함하여 Git을 지원하는 모든 플랫폼을 사용할 수 있으며, Github Actions도 완전히 지원되므로 포괄적인 CI/CD 환경을 구축할 수 있습니다.
또한 Git 통합을 통해 개발자는 자신이 선호하는 IDE에서 Snowflake의 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 즉, VS Code 통합을 통해 자신이 선택한 개발 환경에서 모든 작업을 처리하고 다른 팀원들과 손쉽게 공유할 수 있습니다. Snowflake CLI는 Snowflake 오브젝트를 직접 구축 및 관리할 수 있는 포괄적인 명령줄 인터페이스를 제공합니다. 그런 다음 개별 실행 또는 일정 기반 실행이 가능한 태스크를 통해 자동화를 구현할 수 있습니다.
그리고 FinOps가 모든 개발 팀의 중요한 책무인 만큼 Snowflake는 사용 현황을 손쉽게 모니터링하고 효율성과 비용 구조를 개선할 수 있는 도구를 지원합니다. Cortex Code와 Snowsight 대시보드를 함께 활용하면, 사용 빈도가 가장 높은 쿼리를 파악하고 구현 방식을 더욱 효율적으로 개선할 수 있도록 Cortex Code의 제안을 받을 수 있습니다.
모두를 위한 세계적 수준의 환경
개발자들이 원하는 것은 크게 세 가지입니다. 익숙한 도구로 개발할 수 있을 것, 정형화된 프로세스를 기반으로 거버넌스 체계 아래에서 프로젝트를 관리할 수 있을 것, 그리고 효율성을 높이기 위해 AI 워크플로우를 단순화할 수 있을 것입니다.
Snowflake는 이 세 가지 모두를 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다. SQL, Python, Scala를 지원하는 통합 개발 환경과 다양한 프로젝트 유형을 통해, Snowflake는 빌더가 원하는 방식으로 개발할 수 있도록 지원합니다. 또한 이상적인 DevOps 및 CI/CD 구현을 지원하는 통합 도구를 통해 다른 팀과 원활하게 협업할 수 있게 해줍니다. 지속적으로 확장되고 있는 Snowflake의 도구 및 기능 포트폴리오는 AI를 활용한 개발은 물론, AI를 ‘위한' 개발까지 더욱 쉽고 효율적으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
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