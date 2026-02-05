Snowflake, 데이터 네이티브 개발 환경 고도화---아이디어에서 프로덕션까지 속도 높인다

Cortex Code에는 설계, 구현, 최적화, 운영 자동화를 엔드투엔드로 지원하는 내장형 및 확장 가능한 스킬 세트가 포함되어 있습니다. 이러한 플랫폼 인텔리전스와 스킬 기반 실행의 결합은, 고급 활용 사례에서도 아이디어와 프로덕션 간의 거리를 획기적으로 단축합니다. Cortex Code를 통해 Snowflake 전문성이 플랫폼에 상시 내장된 역량으로 제공되며, 누구나 더 빠르고 자신 있게 개발할 수 있습니다.

익숙한 도구로 더 나은 앱 구축

AI의 등장으로 소프트웨어 구축의 장벽은 낮아졌지만, 엔터프라이즈급 애플리케이션을 실제로 배포하는 장벽은 여전히 높습니다. Snowflake Apps는 이러한 개발의 지형을 근본적으로 바꿔 그 한계를 무너뜨립니다. 이제는 거의 모든 사람이, 익숙한 개방형 프레임워크와 생태계를 활용하여 단 몇 분 안에 아이디어를 앱으로 구현할 수 있습니다. Snowflake의 통합 플랫폼을 통해 개발자들은 분산된 인프라나 취약한 ETL 파이프라인으로 인한 부담 없이 엔터프라이즈급 앱을 구축할 수 있습니다.

새롭게 통합된 Vercel v0 덕분에, 이제는 자연어로 설명만 하면 해당 앱을 만들 수 있습니다. 이렇게 생성된 앱은 Snowflake 데이터에 자동으로 연결되며, Snowpark Container Services(SPCS)를 통해 안전한 Snowflake 계정 내에서 직접 실행됩니다. 데이터가 있는 곳에서 바로 구축되기 때문에, Snowflake의 네이티브 보안 및 거버넌스를 즉시 상속받아, 기존의 보안 병목을 우회할 수 있습니다. 내부용 도구를 개발하든, Snowflake Marketplace를 통해 고객 대상 솔루션을 배포하든, Snowflake는 단일 프롬프트에서 프로덕션 환경에 즉시 배포 가능한 앱까지 구현할 수 있는 기반을 제공합니다.

숙련된 개발자를 위해 Snowflake는 Cortex AI Functions를 통해 업계 최고 수준의 LLM을 활용한 텍스트 및 이미지 기반 비정형 분석을 지원합니다. 이 함수들은 SQL 또는 Python 구문을 사용하여 호출할 수 있으며, 데이터가 저장된 위치에서 익숙한 언어를 사용하여 직접 AI를 적용하고 멀티 모달 데이터를 대규모로 처리 및 분석할 수 있도록 지원합니다.

DevOps가 기본 내장된 프로젝트 관리 및 협업

최첨단 AI 도구에 대한 접근성은 개발자 지원에 대한 Snowflake의 약속 중 하나입니다. Snowflake는 세계적 수준의 도구와 다양한 서드파티 통합을 제공함으로써, 벤더 종속이나 비용이 많이 드는 불필요한 복잡성에 대한 우려 없이 선택의 자유를 보장합니다.

그 출발점은 바로 Workspaces입니다. Workspaces는 SQL 및 Python 코드 작성부터 dbt Projects on Snowflake, Snowflake Notebooks v2 등 다양한 프로젝트 유형의 관리까지 지원하는 엔드투엔드 데이터 프로젝트 통합 개발 환경입니다. Snowflake Notebooks v2는 Jupyter Notebooks 호환성을 갖춘 새로운 엔진을 기반으로, 향상된 성능과 Workspaces 통합, 고급 ML 지원 기능 등을 제공합니다.

이제 팀은 공유 Workspaces를 통해 단일 환경에서 협업할 수 있으며, 각 팀원은 강력한 보안 및 엑세스 제어를 유지한 상태로 동일한 워크스페이스에 접근할 수 있습니다. Snowflake는 Git과의 밀한 통합을 통해 OpenID Connect (OIDC)로 전체 인프라를 보호하면서 모든 Snowflake 오브젝트에 대한 버전 관리와 원활한 협업을 지원합니다. 로컬 호스팅 솔루션을 포함하여 Git을 지원하는 모든 플랫폼을 사용할 수 있으며, Github Actions도 완전히 지원되므로 포괄적인 CI/CD 환경을 구축할 수 있습니다.

또한 Git 통합을 통해 개발자는 자신이 선호하는 IDE에서 Snowflake의 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 즉, VS Code 통합을 통해 자신이 선택한 개발 환경에서 모든 작업을 처리하고 다른 팀원들과 손쉽게 공유할 수 있습니다. Snowflake CLI는 Snowflake 오브젝트를 직접 구축 및 관리할 수 있는 포괄적인 명령줄 인터페이스를 제공합니다. 그런 다음 개별 실행 또는 일정 기반 실행이 가능한 태스크를 통해 자동화를 구현할 수 있습니다.

그리고 FinOps가 모든 개발 팀의 중요한 책무인 만큼 Snowflake는 사용 현황을 손쉽게 모니터링하고 효율성과 비용 구조를 개선할 수 있는 도구를 지원합니다. Cortex Code와 Snowsight 대시보드를 함께 활용하면, 사용 빈도가 가장 높은 쿼리를 파악하고 구현 방식을 더욱 효율적으로 개선할 수 있도록 Cortex Code의 제안을 받을 수 있습니다.