모든 프로덕션 AI 애플리케이션은 고객 선호도, 사용 패턴, 결과 등 비즈니스에 관한 수백만 개의 가치 있는 데이터 포인트를 생성하지만, 대부분의 기업은 이를 전혀 활용하지 못합니다. 많은 기업은 비용이 높고 비즈니스에 대한 세밀한 이해가 부족한 폐쇄형 파운데이션 모델 위에 에이전트를 구축하는 방식을 기본값처럼 선택합니다. 오픈 웨이트 모델이 프런티어 모델에 견줄 만큼 경쟁력을 갖추면서, 기업은 자체 데이터와 컨텍스트를 활용해 AI를 맞춤화할 기회를 얻고 있습니다. 하지만 이를 위해서는 전통적으로 복잡하고 비용이 많이 드는 GPU 인프라를 관리하거나, 유연성과 제어력이 제한적인 관리형 API에 의존해야 했습니다.

오늘 Snowflake는 오픈 웨이트 LLM을 맞춤화하고 배포할 수 있는 서버리스 오퍼링인 Cortex Training의 퍼블릭 프리뷰를 발표합니다. Cortex Training을 사용하면 팀은 익숙한 학습 프레임워크를 활용하거나, 저수준 서버리스 API로 고급 사용자 지정 학습 루프를 구축할 수 있습니다. 이 모든 작업은 GPU 프로비저닝, 스케줄링, 체크포인팅, 분산 실행의 복잡성을 관리하지 않고도 가능합니다.

Cortex Training은 고도로 맞춤화 가능하고 최적화된 오픈소스 백엔드 위에 구축되어, 복잡한 자체 관리형 베어메탈 학습 클러스터의 유연성과 효율성을 간소화된 서버리스 경험으로 제공합니다. 벤치마크 결과, 경쟁 서버리스 오퍼링 대비 비용을 최대 61% 낮출 수 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 모델을 맞춤화하고 배포할 때 팀은 더 이상 단순성을 위해 유연성이나 비용 효율성을 포기할 필요가 없습니다.