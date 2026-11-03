Cada aplicación de inteligencia artificial (IA) en producción genera millones de datos valiosos sobre tu empresa, como preferencias de los clientes, patrones de uso y resultados, pero la mayoría de las empresas nunca los aprovechan. Muchas optan por crear agentes basados en modelos fundacionales cerrados que pueden resultar costosos y carecer de un conocimiento detallado de tu negocio. A medida que los modelos de pesos abiertos se vuelven cada vez más competitivos frente a los modelos de frontera, las empresas tienen la oportunidad de personalizar la IA con sus propios datos y contexto. Sin embargo, hasta ahora esto exigía gestionar una infraestructura de GPU compleja y costosa o recurrir a API gestionadas que ofrecen una flexibilidad y un control limitados.

Hoy nos complace anunciar la vista previa pública de Cortex Training, la solución serverless de Snowflake para personalizar e implementar LLM de pesos abiertos. Con Cortex Training, los equipos pueden utilizar marcos de entrenamiento conocidos o crear bucles de entrenamiento personalizados avanzados con API serverless de bajo nivel, todo ello sin gestionar las complejidades del aprovisionamiento de GPU, la programación, la creación de puntos de control y la ejecución distribuida.

Cortex Training se ha creado sobre un back-end de código abierto altamente personalizable y optimizado para ofrecer la flexibilidad y eficiencia de un complejo clúster de entrenamiento autogestionado en servidores físicos dedicados, con la sencillez de una experiencia serverless simplificada. Las pruebas comparativas muestran un coste hasta un 61 % inferior al de otras soluciones serverless de la competencia, por lo que los equipos ya no tienen que sacrificar la flexibilidad o la eficiencia de costes en favor de la simplicidad al personalizar e implementar modelos.