本番環境のAIアプリケーションはすべて、お客様の好み、使用パターン、結果など、ビジネスに関する何百万もの貴重なデータポイントを生成しますが、ほとんどの企業はそれを活用していません。多くの企業は、コストがかかり、ビジネスの詳細な理解に欠ける可能性のあるクローズドな基盤モデルでエージェントを構築することをデフォルトとしています。オープンウェイトモデルがフロンティアモデルとの競争力を高めるにつれて、企業は独自のデータとコンテキストを使用してAIをカスタマイズする機会を得ています。しかし、そうするためには従来、複雑で高価なGPUインフラストラクチャを管理するか、柔軟性と制御が限られているマネージドAPIに依存する必要がありました。

本日、オープンウェイトLLMをカスタマイズおよび展開するためのSnowflakeのサーバーレスオファリングであるCortex Trainingのパブリックプレビューを発表できることを嬉しく思います。Cortex Trainingを使用すると、チームは使い慣れたトレーニングフレームワークを使用したり、低レベルのサーバーレスAPIを使用して高度なカスタムトレーニングループを構築したりできます。これらはすべて、GPUのプロビジョニング、スケジューリング、チェックポイント、分散実行の複雑さを管理することなく実行できます。

Cortex Trainingは、高度にカスタマイズ可能で最適化されたオープンソースバックエンド上に構築されており、複雑な自己管理型ベアメタルトレーニングクラスターの柔軟性と効率性を、簡素化されたサーバーレスエクスペリエンスにもたらします。ベンチマークによると、競合するサーバーレスオファリングよりもコストが最大61%低いため、 モデルをカスタマイズして展開する際に、チームはシンプルさと柔軟性やコスト効率をトレードオフする必要がなくなりました。