Ogni applicazione di AI in produzione genera milioni di punti dati preziosi sulla tua attività, tra cui preferenze dei clienti, modelli di utilizzo e risultati, ma la maggior parte delle aziende non li sfrutta mai. Molte si limitano a costruire agenti AI basati su modelli foundation chiusi, che possono essere costosi e privi di una comprensione approfondita della tua attività. Con i modelli open-weight sempre più competitivi rispetto ai modelli frontier, le aziende hanno l’opportunità di personalizzare l’AI utilizzando i propri dati e il proprio contesto. In passato questo richiedeva la gestione di infrastrutture GPU complesse e costose, oppure il ricorso ad API gestite che offrono una flessibilità e un controllo limitati.

Oggi siamo entusiasti di annunciare la public preview di Cortex Training, la soluzione serverless Snowflake per la personalizzazione e il deployment di LLM open-weight. Con Cortex Training, i team possono utilizzare framework di training familiari oppure creare loop di training personalizzati avanzati con API serverless di basso livello, tutto senza gestire le complessità del provisioning delle GPU, della pianificazione, del checkpointing e dell’esecuzione distribuita.

Cortex Training è costruito su un backend open source altamente personalizzabile e ottimizzato, che porta la flessibilità e l’efficienza di un complesso cluster di training bare-metal autogestito in un’esperienza serverless semplificata. I benchmark mostrano una riduzione dei costi fino al 61% rispetto alle soluzioni serverless concorrenti, quindi i team non devono più rinunciare alla semplicità in cambio di flessibilità o efficienza dei costi nella personalizzazione e nel deployment dei modelli.