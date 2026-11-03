Chaque application d’IA en production génère des millions de données précieuses sur votre activité, notamment les préférences des clients, les habitudes d’utilisation et les résultats obtenus. Pourtant, la plupart des entreprises ne les exploitent jamais. Beaucoup choisissent par défaut de créer des agents à partir de modèles de fondation fermés, qui peuvent être coûteux et ne pas comprendre tous les petits détails de votre activité. Alors que les modèles à poids ouverts rivalisent de plus en plus avec les modèles de pointe, les entreprises peuvent personnaliser l’IA à partir de leurs propres données et de leur contexte. Jusqu’à présent, cette démarche exigeait toutefois de gérer une infrastructure GPU complexe et coûteuse, ou de s’appuyer sur des API managées offrant peu de flexibilité et de contrôle.

Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui la public preview de Cortex Training, l’offre serverless de Snowflake qui permet de personnaliser et de déployer des LLM à poids ouverts. Avec Cortex Training, les équipes peuvent utiliser leurs frameworks d’entraînement habituels ou créer des boucles d’entraînement avancées et sur mesure à l’aide d’API serverless de bas niveau, le tout sans avoir à gérer les complexités liées au provisionnement des GPU, à la planification, aux checkpoints et à l’exécution distribuée.

Cortex Training repose sur un backend open source hautement personnalisable et optimisé. Il offre la flexibilité et l’efficacité d’un cluster d’entraînement bare metal complexe et autogéré, avec la simplicité d’une expérience serverless. Nos benchmarks montrent des coûts jusqu’à 61 % inférieurs à ceux des offres serverless concurrentes, si bien que les équipes n’ont plus à choisir entre simplicité, flexibilité et maîtrise des coûts pour personnaliser et déployer leurs modèles.