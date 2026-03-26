Sviluppa più velocemente con Cortex Code, ora con disponibilità ampliata e pronto per attività più complesse
Cortex Code, l’agente di AI coding Snowflake, si evolve rapidamente e sta diventando parte del workflow quotidiano di un numero crescente di professionisti dei dati in ogni team. Dagli ingegneri più esperti ai profili meno tecnici, aiuta i team a trasformare le idee in realtà più velocemente, portarle in produzione e scalarle con sicurezza.
Con questo aggiornamento, siamo entusiasti di annunciare che Cortex Code amplia disponibilità e capacità, oltre alla scala e alla varietà delle attività che può gestire. Questo annuncio introduce quattro aggiornamenti principali: Cortex Code in Snowsight è ora GA; la CLI supporta ora nativamente ambienti Windows; team di agenti AI semplificano la suddivisione di attività complesse in lavoro parallelo coordinato; e le nuove skills degli agenti standardizzano il modo in cui Cortex Code supporta lo sviluppo sui dati.
“Cortex Code è al centro del nostro obiettivo zero-code. Oggi il 90% del nostro codice è generato dall’AI con Cortex Code e, potendo lavorare direttamente dove risiedono i dati in Snowflake, abbiamo ottenuto un enorme incremento di produttività. I nostri data engineer inviano cinque volte più pull request e attività che prima richiedevano da tre a quattro giorni oggi si completano in due o tre ore.”
Thomas Podenski
Cortex Code in Snowsight: un agente AI persistente per ogni utente Snowflake
Per molti utenti Snowflake, Snowsight è il luogo in cui si svolge il lavoro quotidiano. Ora ogni utente Snowflake può accedere a Cortex Code direttamente nel proprio ambiente Snowflake sicuro e governato.
Progettato come agente di AI coding persistente in Snowflake Workspaces, Snowflake Notebooks e altri workflow Snowsight, Cortex Code in Snowsight è pienamente consapevole del contesto nell’interfaccia e dei dati su cui stai lavorando, con conoscenza aggiornata del tuo catalogo dati: database, schemi, tabelle, modelli semantici e altro.
Questo cambia concretamente l’esperienza quotidiana. Invece di considerare l’assistenza AI come una destinazione separata, i team possono utilizzare Cortex Code direttamente dove il lavoro avviene già:
Agentic coding in Workspaces: Genera, modifica, ottimizza e spiega codice SQL e Python tramite conversazione. Visualizza in anteprima le modifiche suggerite dall’AI in una vista diff prima di applicarle, correggi query non riuscite con un clic e ricevi suggerimenti inline contestuali mentre digiti.
Accelera lo sviluppo end-to-end in Snowsight: Sviluppa workflow di agentic ML in notebook, crea pipeline dbt, realizza modelli semantici per Snowflake Cortex Analyst o coordina attività più ampie di data engineering, tutto in linguaggio naturale.
Scoperta di dati e documentazione: Cerca oggetti di database, tabelle e colonne usando il linguaggio naturale senza conoscere i nomi esatti. Ottieni risposte su funzionalità Snowflake, sintassi SQL e best practice tratte dalla documentazione ufficiale e dall’Horizon Catalog, inclusi tag, policy di masking e contesto di lineage.
Amministrazione ad agenti e gestione dei costi: Interroga informazioni su governance, sicurezza e spesa in modo conversazionale, ad esempio identificando tabelle con tag PII, verificando gli accessi per ruolo, monitorando il consumo di crediti e individuando warehouse o query ad alto costo.
Il supporto nativo per Windows porta la CLI a un numero maggiore di team di sviluppo
Cortex Code CLI consente già agli sviluppatori di lavorare sui dati enterprise senza uscire dagli editor come VS Code, Cursor o dal terminale. Con questa release, questa esperienza si estende anche a Windows.
Per installare Cortex Code CLI su Windows, esegui il seguente comando in PowerShell:
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Cortex Code CLI semplifica e automatizza le parti più ripetitive dello sviluppo end-to-end su Snowflake e altri sistemi dati, consentendo di:
Accelerare lo sviluppo e il deployment di applicazioni, agenti, pipeline di dati e altro
Comprendere e gestire le specificità dei dati Snowflake, della capacità di elaborazione, della governance e delle logiche operative
Offrire un elenco in continua crescita di skills specializzate per semplificare i workflow dei dati. Scopri come Cortex Code CLI supporta sistemi dati diffusi come dbt e Apache Airflow®.
I team di agenti AI aiutano Cortex Code a gestire attività più grandi e articolate
I team di agenti introducono un nuovo livello di coordinamento che trasforma Cortex Code in un potente orchestratore multi-agente. Invece di affrontare le attività una alla volta, puoi avviare sotto-agenti indipendenti che operano in parallelo, ciascuno con un ruolo e una funzione specifica.
Un agente principale può creare altri agenti con ruoli definiti, come ricerca, coding o test, e coordinarli tramite una lista condivisa di attività. Il lavoro può essere assegnato, aggiornato e completato in parallelo, con dipendenze che mantengono l’ordine corretto e output che fluiscono in modo coerente da un agente all’altro.
Gli utenti mantengono sempre il controllo. Puoi entrare in qualsiasi sessione attiva per verificare i progressi, approvare o reindirizzare il lavoro, quindi tornare alla sessione principale senza perdere il contesto.
Le nuove skills degli agenti rendono Cortex Code più adattabile ai workflow del tuo team
Una skill è un set strutturato di istruzioni, contesto e workflow che Cortex Code può caricare per eseguire attività avanzate sui dati in Snowflake e nel tuo data stack.
È come fornire all’agente un playbook specialistico: quando chiedi informazioni su ottimizzazione dei costi, deployment ML o styling Streamlit, la skill corrispondente si attiva e fornisce all’agente documentazione, best practice e istruzioni passo passo, senza dover partire da zero. Le skills mantengono le risposte accurate e contestualizzate senza appesantire ogni conversazione con tutte le conoscenze disponibili. Ecco alcune delle skills più recenti:
cortex-code-guide: Stai iniziando con Cortex Code? Questa skill ti guida in ogni aspetto, dai comandi disponibili alla gestione delle sessioni (resume, fork, rewind), fino alla configurazione dell’agente, alle scorciatoie da tastiera, alle integrazioni MCP e alla sintassi #table per riferire oggetti Snowflake direttamente nei prompt. Considerala una guida interattiva per diventare subito operativo.
developing-with-streamlit: Crea, esegui il debug e definisci lo stile delle app Streamlit senza interrompere il tuo flusso di lavoro. Che tu stia realizzando rapidamente una dashboard o perfezionando CSS e temi, questa skill gestisce struttura, componenti e deployment, così puoi concentrarti su ciò che fa davvero la tua app.
openflow: Sposta i dati dove serve. Snowflake Openflow utilizza il motore basato su NiFi di Snowflake per aiutarti a distribuire connettori, configurare pipeline di replica e creare flussi di trasformazione senza dover gestire infrastrutture separate.
cost-intelligence: Scopri esattamente dove va la tua spesa Snowflake. Questa skill evidenzia consumo di crediti, costi dei warehouse, trend di storage e alert di budget, aiutandoti anche a configurare monitor delle risorse e individuare anomalie prima che incidano sui costi.
machine-learning: Dal training al registry fino all’inferenza, questa skill copre l’intero ciclo di vita ML su Snowflake. Allena modelli su larga scala, registrali nello Snowflake Model Registry, distribuiscili su warehouse o servizi container e monitora il drift, senza dover integrare numerosi strumenti esterni.
cortex-ai-functions: Classifica testi, estrai entità, esegui sentiment analysis, riassumi documenti, traduci contenuti e altro direttamente in SQL. Questa skill ti aiuta a scegliere la funzione Snowflake Cortex AI più adatta al tuo caso d’uso e a integrarla nella pipeline dati con il minimo di codice.
Inizia subito
Apri Snowsight e avvia una conversazione, senza configurazioni. Oppure utilizza la CLI, ora con supporto Windows, e integra Cortex Code nel tuo editor preferito o nel terminale.
Sviluppa più velocemente con Cortex Code.
Prova Cortex Code in Snowsight oppure inizia una prova Snowflake.