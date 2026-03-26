Un agente principale può creare altri agenti con ruoli definiti, come ricerca, coding o test, e coordinarli tramite una lista condivisa di attività. Il lavoro può essere assegnato, aggiornato e completato in parallelo, con dipendenze che mantengono l’ordine corretto e output che fluiscono in modo coerente da un agente all’altro.

Gli utenti mantengono sempre il controllo. Puoi entrare in qualsiasi sessione attiva per verificare i progressi, approvare o reindirizzare il lavoro, quindi tornare alla sessione principale senza perdere il contesto.

Le nuove skills degli agenti rendono Cortex Code più adattabile ai workflow del tuo team

Una skill è un set strutturato di istruzioni, contesto e workflow che Cortex Code può caricare per eseguire attività avanzate sui dati in Snowflake e nel tuo data stack.

È come fornire all’agente un playbook specialistico: quando chiedi informazioni su ottimizzazione dei costi, deployment ML o styling Streamlit, la skill corrispondente si attiva e fornisce all’agente documentazione, best practice e istruzioni passo passo, senza dover partire da zero. Le skills mantengono le risposte accurate e contestualizzate senza appesantire ogni conversazione con tutte le conoscenze disponibili. Ecco alcune delle skills più recenti:

cortex-code-guide: Stai iniziando con Cortex Code? Questa skill ti guida in ogni aspetto, dai comandi disponibili alla gestione delle sessioni (resume, fork, rewind), fino alla configurazione dell’agente, alle scorciatoie da tastiera, alle integrazioni MCP e alla sintassi #table per riferire oggetti Snowflake direttamente nei prompt. Considerala una guida interattiva per diventare subito operativo.

developing-with-streamlit: Crea, esegui il debug e definisci lo stile delle app Streamlit senza interrompere il tuo flusso di lavoro. Che tu stia realizzando rapidamente una dashboard o perfezionando CSS e temi, questa skill gestisce struttura, componenti e deployment, così puoi concentrarti su ciò che fa davvero la tua app.

openflow: Sposta i dati dove serve. Snowflake Openflow utilizza il motore basato su NiFi di Snowflake per aiutarti a distribuire connettori, configurare pipeline di replica e creare flussi di trasformazione senza dover gestire infrastrutture separate.

cost-intelligence: Scopri esattamente dove va la tua spesa Snowflake. Questa skill evidenzia consumo di crediti, costi dei warehouse, trend di storage e alert di budget, aiutandoti anche a configurare monitor delle risorse e individuare anomalie prima che incidano sui costi.

machine-learning: Dal training al registry fino all’inferenza, questa skill copre l’intero ciclo di vita ML su Snowflake. Allena modelli su larga scala, registrali nello Snowflake Model Registry, distribuiscili su warehouse o servizi container e monitora il drift, senza dover integrare numerosi strumenti esterni.

cortex-ai-functions: Classifica testi, estrai entità, esegui sentiment analysis, riassumi documenti, traduci contenuti e altro direttamente in SQL. Questa skill ti aiuta a scegliere la funzione Snowflake Cortex AI più adatta al tuo caso d’uso e a integrarla nella pipeline dati con il minimo di codice.

Inizia subito

Apri Snowsight e avvia una conversazione, senza configurazioni. Oppure utilizza la CLI, ora con supporto Windows, e integra Cortex Code nel tuo editor preferito o nel terminale.

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