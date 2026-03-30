Cortex-Code in Snowsight: Ein dauerhafter Agent für alle Snowflake-Nutzer

Für viele Snowflake-Nutzende ist Snowsight der Ort, an dem die tägliche Arbeit stattfindet. Jetzt hat jeder Snowflake-Benutzer Zugriff auf Cortex Code direkt in seiner sicheren und kontrollierten Snowflake-Umgebung.

Cortex Code in Snowsight wurde als persistenter KI-Codeagent in Snowflake Workspaces, Snowflake Notebooks und anderen Snowsight-Workflows entwickelt und ist sich voll und ganz bewusst, wo Sie sich in der Benutzeroberfläche befinden und mit welchen Daten Sie arbeiten, und verfügt über die neuesten Kenntnisse Ihres spezifischen Datenkatalogs: Datenbanken, Schemata, Tabellen, semantische Modelle und mehr.

Das verändert den Alltag auf sinnvolle Weise. Anstatt KI-Unterstützung als separates Ziel zu betrachten, können Teams Cortex Code dort nutzen, wo die Arbeit bereits läuft:

Agentische Programmierung in Workspaces: Generieren, ändern, optimieren und erklären Sie SQL- und Python-Code durch Konversation. Vor der Anwendung können Sie sich KI-Vorschläge in einer Diff-Ansicht ansehen, fehlgeschlagene Abfragen mit einem Klick beheben und kontextorientierte Inline-Codevorschläge erhalten, während Sie eingeben.

Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung in Snowsight: Entwickeln Sie agentische ML-Workflows in Notebooks, stellen Sie dbt-Pipelines auf, erstellen Sie semantische Modelle für Snowflake Cortex Analyst oder koordinieren Sie breitere Data-Engineering-Aufgaben – alles in natürlicher Sprache.

Erfassung von Daten und Dokumentation: Suchen Sie nach Datenbankobjekten, Tabellen und Spalten in einfacher Sprache, ohne genaue Namen zu kennen. Erhalten Sie Antworten zu Snowflake-Funktionen, SQL-Syntax und Best Practices aus offiziellen Dokumenten und dem Horizon Catalog, einschließlich Tags, Maskierungsrichtlinien und Lineage-Kontext.

Agentische Administration und Kostenmanagement: Fragen Sie Governance-, Sicherheits- und Ausgabeninformationen dialogorientiert ab, z. B. zur Identifizierung von Tabellen mit personenbezogenen Daten, zur Überprüfung des Rollenzugriffs, zur Überwachung des Creditverbrauchs und zur Ermittlung teurer Warehouses oder Abfragen.

Dank nativer Windows-Unterstützung wird die CLI für weitere Entwicklerteams verfügbar.

Cortex Code CLI gab Entwickler:innen bereits die Möglichkeit, auf ihren Unternehmensdaten aufzubauen, ohne ihre Editoren wie VS Code, Cursor oder das Terminal zu verlassen. Mit diesem Release erstreckt sich diese Erfahrung auch auf Windows.

Führen Sie in PowerShell den folgenden Befehl aus, um Cortex Code CLI unter Windows zu installieren: