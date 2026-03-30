Schneller entwickeln mit Cortex Code: Mit erweiterter Verfügbarkeit und bereit für komplexe Aufgaben
Cortex Code, Snowflakes KI-Programmier-Agent, entwickelt sich rasant weiter und wird Teil des täglichen Workflows für mehr Datenexpert:innen in jedem Team. Von erfahrenen Engineers bis hin zu weniger technischen Entwicklern:innen unterstützt sie Teams dabei, Ideen schneller zum Leben zu erwecken, sie in Produktion zu bringen und mit Zuversicht zu skalieren.
Mit dem heutigen Update freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass Cortex Code seine Verfügbarkeit und Reichweite sowie den Umfang und die Vielfalt der Aufträge, die es bewältigen kann, erweitert. Diese Ankündigung bringt vier wichtige Updates mit sich: Cortex-Code in Snowsight ist jetzt allgemein verfügbar; die CLI unterstützt jetzt native Windows-Umgebungen; Agententeams erleichtern das Aufbrechen großer Aufgaben in koordinierte parallele Aufgaben; und neue Agentenkenntnisse standardisieren, wie Cortex-Code beim Aufbau auf Daten hilft.
„Cortex Code spielt eine zentrale Rolle für unser Zero-Coding-Ziel. Heute sind 90 % unseres Codes mit Cortex Code KI-generiert, und da wir in Snowflake direkt dort arbeiten können, wo unsere Daten liegen, hat dies für einen massiven Produktivitätsschub gesorgt. Unsere Data Engineers reichen fünfmal so viele Pull Requests ein, und Arbeit, die früher drei bis vier Tage gedauert hat, wird jetzt in zwei bis drei Stunden erledigt.“
Thomas Podenski
Cortex-Code in Snowsight: Ein dauerhafter Agent für alle Snowflake-Nutzer
Für viele Snowflake-Nutzende ist Snowsight der Ort, an dem die tägliche Arbeit stattfindet. Jetzt hat jeder Snowflake-Benutzer Zugriff auf Cortex Code direkt in seiner sicheren und kontrollierten Snowflake-Umgebung.
Cortex Code in Snowsight wurde als persistenter KI-Codeagent in Snowflake Workspaces, Snowflake Notebooks und anderen Snowsight-Workflows entwickelt und ist sich voll und ganz bewusst, wo Sie sich in der Benutzeroberfläche befinden und mit welchen Daten Sie arbeiten, und verfügt über die neuesten Kenntnisse Ihres spezifischen Datenkatalogs: Datenbanken, Schemata, Tabellen, semantische Modelle und mehr.
Das verändert den Alltag auf sinnvolle Weise. Anstatt KI-Unterstützung als separates Ziel zu betrachten, können Teams Cortex Code dort nutzen, wo die Arbeit bereits läuft:
Agentische Programmierung in Workspaces: Generieren, ändern, optimieren und erklären Sie SQL- und Python-Code durch Konversation. Vor der Anwendung können Sie sich KI-Vorschläge in einer Diff-Ansicht ansehen, fehlgeschlagene Abfragen mit einem Klick beheben und kontextorientierte Inline-Codevorschläge erhalten, während Sie eingeben.
Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung in Snowsight: Entwickeln Sie agentische ML-Workflows in Notebooks, stellen Sie dbt-Pipelines auf, erstellen Sie semantische Modelle für Snowflake Cortex Analyst oder koordinieren Sie breitere Data-Engineering-Aufgaben – alles in natürlicher Sprache.
Erfassung von Daten und Dokumentation: Suchen Sie nach Datenbankobjekten, Tabellen und Spalten in einfacher Sprache, ohne genaue Namen zu kennen. Erhalten Sie Antworten zu Snowflake-Funktionen, SQL-Syntax und Best Practices aus offiziellen Dokumenten und dem Horizon Catalog, einschließlich Tags, Maskierungsrichtlinien und Lineage-Kontext.
Agentische Administration und Kostenmanagement: Fragen Sie Governance-, Sicherheits- und Ausgabeninformationen dialogorientiert ab, z. B. zur Identifizierung von Tabellen mit personenbezogenen Daten, zur Überprüfung des Rollenzugriffs, zur Überwachung des Creditverbrauchs und zur Ermittlung teurer Warehouses oder Abfragen.
Dank nativer Windows-Unterstützung wird die CLI für weitere Entwicklerteams verfügbar.
Cortex Code CLI gab Entwickler:innen bereits die Möglichkeit, auf ihren Unternehmensdaten aufzubauen, ohne ihre Editoren wie VS Code, Cursor oder das Terminal zu verlassen. Mit diesem Release erstreckt sich diese Erfahrung auch auf Windows.
Führen Sie in PowerShell den folgenden Befehl aus, um Cortex Code CLI unter Windows zu installieren:
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Cortex Code CLI vereinfacht und automatisiert die mühseligen Teile der End-to-End-Entwicklung auf Snowflake und anderen Datensystemen, während:
Schnellere Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen, Agenten, Daten-Pipelines und mehr
Verständnis und Umgang mit den Nuancen der Daten, Rechenressourcen, Governance und Betriebssemantik von Snowflake
Wir bieten eine ständig wachsende Liste spezialisierter Kompetenzen zur Vereinfachung Ihrer Datenworkflows. Hier erfahren Sie, wie Cortex Code CLI beliebte Datensysteme wie dbt und Apache Airflow® unterstützt.
Agententeams helfen Cortex Code bei der Übernahme größerer, mehrteiliger Aufgaben
Agenten-Teams führen eine neue Koordinationsebene ein, die Cortex Code in einen leistungsstarken Multiagenten-Orchestrierer verwandelt. Anstatt Aufgaben nacheinander anzugehen, können Sie unabhängige Subagenten einrichten, die parallel ausgeführt werden und jedem einen bestimmten Job und eine bestimmte Persona zugewiesen bekommen.
Ein Lead Agent kann Teamkollegen mit definierten Rollen wie Recherche, Coding oder Test zusammenstellen und über eine gemeinsame Aufgabenliste koordinieren. Die Arbeit kann parallel zugewiesen, aktualisiert und abgeschlossen werden, wobei die Abhängigkeiten die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge halten und die Outputs sauber von einem Agenten zum nächsten fließen.
Die Benutzer behalten durchgehend die Kontrolle. Sie können in jede Live-Agentensitzung eintreten, um den Fortschritt zu überprüfen, auf Genehmigungen zu reagieren oder die Arbeit umzuleiten, und dann zur Leadsitzung zurückkehren, ohne den Kontext zu unterbrechen.
Neue Agentenkenntnisse machen Cortex Code an die Workflows Ihres Teams anpassbarer
Skills sind Anweisungen, Kontexte und Workflows, die Cortex Code laden kann, um Datenaufgaben von Experten auf Snowflake und Ihrem Data Stack auszuführen.
Stellen Sie sich das so vor, als gäben Sie dem Agenten ein spezielles Playbook – wenn Sie nach Kostenoptimierung, ML-Bereitstellung oder Streamlit-Styling fragen, aktiviert dies den passenden Skill und stattet den Agenten mit den richtigen Dokumenten, Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus, damit er nicht alles von Grund auf herausfinden muss. Skills sorgen dafür, dass die Antworten genau und bereichsbewusst sind, ohne dass jedes Gespräch mit allem aufgebläht wird, was der Agent weiß. Hier einige der neuesten Skills, die wir eingeführt haben:
cortex-code-guide: Neu bei Cortex Code? Diese Skills führen Sie durch alles: von verfügbaren Befehlen und Sitzungsmanagement (Resume, Fork, Rewind) über Agentenkonfiguration, Tastaturkürzel, MCP-Integrationen bis hin zur #Tabellensyntax für die Referenzierung von Snowflake-Objekten direkt in Ihren Prompts. Betrachten Sie es als Ihren interaktiven Cheat Sheet, um schnell produktiv zu werden.
developing-with-streamlit: Streamlit-Apps entwickeln, debuggen und stylen, ohne den Workflow zu verlassen. Egal, ob Sie ein schnelles Dashboard verkabeln oder CSS und Themes optimieren – diese Skills kümmern sich um das Scaffolding, Komponentenmuster und die Bereitstellung, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihre App tatsächlich tut.
Openflow Verschieben Sie Daten dorthin, wo sie hin müssen. Snowflake Openflow nutzt die NiFi-basierte Engine von Snowflake, um Sie bei der Bereitstellung von Konnektoren, der Konfiguration von Replikations-Pipelines und der Erstellung von Transformationsabläufen zu unterstützen – und das alles, ohne eine separate Infrastruktur einzurichten.
cost-intelligence: Wissen Sie genau, wohin Ihre Snowflake-Ausgaben gehen. Diese Skills decken den Verbrauch von Credits, Warehouse-Kosten, Speichertrends und Budgetwarnungen auf und helfen Ihnen dann bei der Einrichtung von Ressourcenmonitoren und der Erkennung von Anomalien, bevor diese zu Überraschungen auf Ihrer Rechnung werden.
Maschinelles Lernen Vom Training bis zur Registrierung und Inferenz deckt diese Kompetenz den gesamten ML-Lebenszyklus auf Snowflake ab. Sie können Modelle skalierbar trainieren, sie in der Snowflake Model Registry registrieren, für Warehouse- oder Containerdienste bereitstellen und die Drift überwachen – und das alles, ohne ein Dutzend externer Tools zusammenzufügen.
Cortex AI Functions Klassifizieren Sie Texte, extrahieren Sie Entitäten, führen Sie Sentiment-Analysen durch, fassen Sie Dokumente zusammen, übersetzen Sie Inhalte und vieles mehr – direkt in SQL. Diese Skills helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Snowflake Cortex AI-Funktion für Ihren Anwendungsfall und verdrahten sie mit minimalem Code in Ihre Daten-Pipeline.
Starten Sie noch heute
Öffnen Sie Snowsight und starten Sie eine Unterhaltung – ganz ohne Einrichtung. Oder schnappen Sie sich die CLI (jetzt mit Windows-Unterstützung) und verbinden Sie Cortex Code mit Ihrem bevorzugten Editor oder dem Terminal, das Sie bevorzugen.
Mit Cortex Code schneller entwickeln.
Testen Sie Cortex Code in Snowsight oder starten Sie eine Snowflake-Testversion.