Cortex AI Gateway로 구축하는 최신 AI 인프라 스택

지난 몇 년 동안 엔터프라이즈 AI 스택은 정교해졌습니다. 하지만 이와 동시에 파편화되고 관리하기 어려운 에코시스템으로 진화했습니다. 이제 AI 스택은 벡터 데이터베이스, 모니터링 시스템, 파이프라인 튜닝을 비롯해 엔터프라이즈 시스템과 인터페이스하는 코딩 에이전트, 임베디드 에이전트, Model Context Protocol(MCP) 서버의 방대한 조합까지 포괄합니다. 여기에 몇 주마다 바뀌는 모델 포트폴리오가 더해집니다. 각 팀이 서로 다른 시점에 스택의 일부를 도입하면서 관리와 거버넌스 공백이 생길 수 있고, 이는 보안에도 영향을 미칠 수 있습니다.

이처럼 분절된 환경에서는 여러 접점에 걸쳐 다음과 같은 기본적인 질문에 정확히 답하는 데 필요한 완전한 맥락을 갖춘 기업이 많지 않습니다. 어떤 모델을 호출하고 있는가, 누가 호출하고 있는가, 어떤 작업을 수행하고 있는가, 그리고 관련 비용은 얼마인가?

이에 대한 본능적인 대응은 제한을 강화하는 것이지만, 장기적으로 지속 가능한 솔루션은 아닙니다. 직원들의 AI 사용 역량을 막으면 결국 승인되지 않은 AI 도구로 우회하게 되고, 이는 위험을 더욱 키웁니다.

이 공백은 도구의 문제가 아니라 빠져 있는 계층의 문제입니다. 최신 AI 스택에는 모든 AI 클라이언트와 이들이 접근하는 엔터프라이즈 시스템 사이에 위치하는 제어점이 필요합니다. Cortex AI Gateway(퍼블릭 프리뷰3)는 이러한 중앙 집중식 제어 영역으로 작동해, 현대적이고 다면적인 인프라에 필요한 통합 가시성, 거버넌스, 감독 체계를 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. Snowflake는 최신 엔터프라이즈 AI 인프라 스택에 다음 6가지 요소가 반드시 필요하다고 봅니다.

통합되고 거버넌스가 적용되는 추론

동적 모델 라우팅

MCP 및 도구 거버넌스

중앙 집중식 옵저버빌리티

보안 정책과 가드레일

비용 거버넌스 및 제어

현재 퍼블릭 프리뷰로 제공되는 Cortex AI Gateway는 플랫폼 팀이 한곳에서 모델과 MCP 서버에 대한 액세스를 부여하고, 지출 속성을 파악하며 비용을 제어하고, AI가 사용자를 대신해 수행한 작업을 확인할 수 있도록 합니다. 애플리케이션 팀은 개발 기준으로 삼을 단일 엔드포인트를 확보합니다. 이제 스택의 각 계층에 Cortex AI Gateway가 어떻게 대응하는지 살펴보겠습니다.