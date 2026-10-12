Bâtir un stack d’infrastructure IA moderne avec Cortex AI Gateway

Ces dernières années, le stack de l’IA d’entreprise est progressivement devenu un écosystème sophistiqué, mais il s’avère souvent fragmenté et difficile à gérer. Il englobe désormais les bases de données vectorielles, les systèmes de surveillance et le réglage des pipelines. Le tout est relié par un vaste ensemble d’agents de codage, d’agents intégrés et de serveurs Model Context Protocol (MCP) interagissant avec les systèmes d’entreprise, et repose sur un portefeuille de modèles qui ne cesse d’évoluer, parfois en quelques semaines. Les différentes équipes adoptent les composants du stack à des rythmes différents, au risque de créer des lacunes dans la gestion et la gouvernance, susceptibles de compromettre la sécurité.

Dans cet environnement fragmenté, peu d’entreprises disposent de tout le contexte nécessaire pour répondre précisément à des questions pourtant élémentaires sur ces différents composants : Quels modèles appelons-nous ? Qui les appelle ? Quelles actions effectuent-ils et à quel coût ?

Le premier réflexe consiste à imposer des restrictions, mais cette approche n’est pas viable à long terme. Limiter l’accès des collaborateurs à l’IA ne fera que les pousser vers des outils d’IA non autorisés, ce qui accentuera encore les risques.

Cette lacune ne vient pas des outils, mais de l’absence d’une couche essentielle. Le stack d’IA moderne a besoin d’un point de contrôle entre chaque client d’IA et les systèmes d’entreprise auxquels il accède. Cortex AI Gateway (en public preview3) comble cette lacune en faisant office de plan de contrôle centralisé. Il apporte la visibilité unifiée, la gouvernance et la supervision qu’exige cette infrastructure moderne aux multiples facettes. Selon nous, six éléments sont indispensables au stack d’infrastructure de l’IA des entreprises modernes :

Inférence unifiée et gouvernée

Routage dynamique des modèles

Gouvernance de MCP et des outils

Observabilité centralisée

Politiques de sécurité et garde-fous

Gouvernance et contrôle des coûts

Désormais en public preview, Cortex AI Gateway offre aux équipes plateforme un espace unique pour accorder l’accès aux modèles et aux serveurs MCP, attribuer et contrôler les dépenses, et connaître les actions réalisées par l’IA pour le compte de leurs utilisateurs. Les équipes d’application disposent d’un point de terminaison unique sur lequel créer leurs solutions. Voyons comment Cortex AI Gateway répond aux besoins de chaque couche de ce stack.