Cortex AI GatewayによるモダンなAIインフラストラクチャスタックの構築

過去数年間で、エンタープライズAIスタックは高度でありながらも断片化された、扱いにくいエコシステムへと進化しました。現在では、ベクトルデータベース、監視システム、パイプラインチューニングなどすべてを網羅し、エンタープライズシステムとインターフェースをとるコーディングエージェント、組み込みエージェント、Model Context Protocol（MCP）サーバーの無秩序な組み合わせを通じて接続されており、これらすべてが数週間ごとに変化するモデルポートフォリオによってサポートされています。異なるチームが異なるタイムラインでスタックの一部を採用するため、セキュリティに影響を与える可能性のある管理およびガバナンスのギャップが生じる可能性があります。

このような断片化された環境において、これらの領域全体にわたる基本的な質問に正確に答えるために必要な完全なコンテキストを持つ企業はほとんどありません。どのモデルを呼び出しているのか、誰が呼び出しているのか、どのようなアクションを実行しているのか、そして関連するコストはいくらかといった質問です。

これに対する直感的な対応は制限することですが、これは長期的な解決策としては実行可能ではありません。従業員がAIを使用する能力を妨げることは、未承認のAIツールの使用につながるだけであり、リスクをさらに増大させます。

そのギャップはツールの問題ではなく、レイヤーの欠落です。モダンなAIスタックには、すべてのAIクライアントとそれらがアクセスするエンタープライズシステムとの間に位置する制御ポイントが必要です。Cortex AI Gateway（パブリックプレビュー3）は、一元化されたコントロールプレーンとして機能することでこれに対処し、このモダンで多面的なインフラストラクチャが必要とする統合された可視性、ガバナンス、監視を提供します。当社の見解では、モダンな企業のAIインフラストラクチャスタックにおいて、次の6つの要素は不可欠です。

統合されガバナンスが効いた推論

動的なモデルルーティング

MCPおよびツールガバナンス

一元化されたオブザーバビリティ

セキュリティポリシーとガードレール

コストガバナンスと制御

現在パブリックプレビュー中のCortex AI Gatewayにより、プラットフォームチームはモデルやMCPサーバーへのアクセス権の付与、支出の属性付けと制御、AIがユーザーに代わって実行した内容の確認を1か所で行うことができます。アプリケーションチームは、構築の対象となる単一のエンドポイントを取得します。それがスタックの各レイヤーにどのようにマッピングされるかを見てみましょう。