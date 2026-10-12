Aufbau des modernen KI-Infrastruktur-Stacks mit Cortex AI Gateway

In den letzten Jahren hat sich der KI-Stack für Unternehmen zu einem hochentwickelten, aber fragmentierten und unhandlichen Ökosystem entwickelt. Er umfasst nun alles, einschließlich Vektordatenbanken, Überwachungssystemen und Pipeline-Anpassung, verbunden durch eine ausufernde Mischung aus Coding-Agenten, eingebetteten Agenten und Model Context Protocol (MCP)-Servern, die mit Unternehmenssystemen interagieren – alles unterstützt durch ein Modellportfolio, das sich alle paar Wochen ändert. Verschiedene Teams übernehmen Teile des Stacks zu unterschiedlichen Zeitpunkten, was potenziell eine Management- und Governance-Lücke schafft, die sich auf die Sicherheit auswirken kann.

In dieser fragmentierten Umgebung haben nur wenige Unternehmen den vollständigen Kontext, den sie benötigen, um grundlegende Fragen über diese Oberflächen hinweg genau zu beantworten: Welche Modelle rufen wir auf, wer ruft sie auf, welche Aktionen führen sie aus und wie hoch sind die damit verbundenen Kosten?

Der erste Instinkt als Reaktion darauf ist eine Einschränkung, aber das ist keine praktikable langfristige Lösung. Die Fähigkeit der Mitarbeitenden, KI zu nutzen, einzuschränken, führt nur dazu, dass sie auf nicht genehmigte KI-Tools zurückgreifen, was das Risiko noch weiter erhöht.

Diese Lücke ist kein Tooling-Problem; es ist eine fehlende Schicht. Der moderne KI-Stack benötigt einen Kontrollpunkt, der zwischen jedem KI-Client und den von ihm erreichten Unternehmenssystemen sitzt. Cortex AI Gateway (Public Preview3) löst dieses Problem, indem es als diese zentralisierte Steuerungsebene fungiert und die einheitliche Transparenz, Governance und Aufsicht bietet, die diese moderne, facettenreiche Infrastruktur erfordert. Aus unserer Sicht sind sechs Elemente im KI-Infrastruktur-Stack des modernen Unternehmens nicht verhandelbar:

Einheitliche, kontrollierte Inferenz

Dynamisches Modell-Routing

MCP- und Tool-Governance

Zentrale Observability

Sicherheitsrichtlinien und Guardrails

Kosten-Governance und -Kontrolle

Jetzt in Public Preview, bietet Cortex AI Gateway Plattformteams einen zentralen Ort, um Zugriff auf Modelle und MCP-Server zu gewähren, Ausgaben zuzuordnen und zu kontrollieren und zu sehen, was die KI im Namen ihrer Nutzer:innen getan hat. Anwendungsteams erhalten einen einzigen Endpunkt, für den sie entwickeln können. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie es sich auf jede Schicht des Stacks abbildet.