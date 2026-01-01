Régression linéaire : le modèle fondamental du machine learning prédictif

Chaque modèle de régression linéaire commence par quelques hypothèses fondamentales :

Linéarité : La relation entre les variables indépendantes et dépendantes doit être linéaire (une ligne droite). Si la véritable relation est courbe ou non linéaire, les modèles feront des prédictions inexactes et ne parviendront pas à capturer le schéma réel dans les données.

Indépendance des observations : Chaque point de données doit être indépendant, ce qui signifie qu'une observation n'en influence pas une autre. Lorsque les échantillons de données sont regroupés, par exemple, des patients tous traités dans le même hôpital ou des familles vivant dans la même région, ils peuvent partager des influences communes qui introduisent un biais dans les résultats, donnant l'impression que le modèle est plus exact qu'il ne l'est réellement.

Homoscédasticité (variance constante) : La précision du modèle doit être tout aussi bonne pour toutes les prédictions ; il ne doit pas bien fonctionner pour certaines valeurs et mal pour d'autres. Par exemple, si votre modèle est très précis pour prédire le prix de vente des maisons bon marché mais extrêmement inexact pour les maisons chères, vous ne pourrez pas faire confiance aux tests statistiques qu'il utilise pour déterminer le niveau de confiance que vous devriez accorder à ses prédictions.

Normalité des résidus : Les erreurs de prédiction (résidus) doivent suivre une distribution normale : Parfois trop élevées, parfois trop faibles, la plupart des erreurs étant mineures. Si les résidus d'un modèle ne suivent pas ce schéma, par exemple si ses prédictions sont systématiquement trop faibles à une extrémité de la plage et trop élevées à l'autre, les tests statistiques et les intervalles de confiance du modèle deviennent peu fiables. Ce problème est souvent particulièrement aigu lorsque l'on travaille avec de petits échantillons de données.

Absence de multicolinéarité : Les variables indépendantes ne doivent pas trop se chevaucher ni mesurer essentiellement la même chose. Si votre modèle de prix des maisons inclut à la fois la superficie et le nombre de pièces, le modèle risque de ne pas pouvoir déterminer lequel de ces deux facteurs a la plus grande influence sur le prix, ce qui entraîne des coefficients instables et des interprétations peu fiables.

Aucun biais de variable omise : Toutes les variables pertinentes qui influencent le résultat doivent être incluses dans le modèle. Si vous prédisez les prix des maisons mais oubliez d'inclure la localisation, le modèle attribuera à tort une importance excessive à d'autres variables, comme la superficie ou le nombre de chambres, donnant l'impression que la taille compte davantage qu'elle ne le fait réellement, alors que la localisation était en fait l'élément manquant à l'origine de ces prix plus élevés.

La confirmation de ces hypothèses fait partie de l'évaluation du modèle. Les graphiques des résidus, les vérifications de la variance et les matrices de corrélation sont les outils standards permettant de vérifier qu'un modèle ajusté offre réellement les garanties statistiques qu'il semble promettre.