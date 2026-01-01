AIの転換点：スポーツ組織が2025年に向けて知っておくべきこと

近年、スポーツ組織は飛躍を遂げました。業界のあらゆるチームが、ファンエンゲージメント、収益化、スポーツオペレーションの面でデータドリブンな組織へと変貌を遂げています。



このトレンドは、AIのハイプサイクルと完全に合致しています。AIは一時的なものではないことが実証されています。2023年はパニックと驚異をもたらし、2024年は幅広い実験が行われました。2025年はスポーツ組織がAIの応用に真剣に取り組む年となります。しかし、これは複雑です。サンドボックスでのAIの概念実証が終わり、本番環境へと移行しつつあるなかで、AIの熱心な支持者が少し不機嫌になっています。

テクノロジースタックのモダナイゼーションを優先してきたスポーツ組織は、AIやMLを使用して自社のデータを活用し、競争力を構築できる位置にいます。