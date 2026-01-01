AIの転換点：スポーツ組織が2025年に向けて知っておくべきこと

近年、スポーツ組織は飛躍を遂げました。業界のあらゆるチームが、ファンエンゲージメント、収益化、スポーツオペレーションの面でデータドリブンな組織へと変貌を遂げています。
このトレンドは、AIのハイプサイクルと完全に合致しています。AIは一時的なものではないことが実証されています。2023年はパニックと驚異をもたらし、2024年は幅広い実験が行われました。2025年はスポーツ組織がAIの応用に真剣に取り組む年となります。しかし、これは複雑です。サンドボックスでのAIの概念実証が終わり、本番環境へと移行しつつあるなかで、AIの熱心な支持者が少し不機嫌になっています。
テクノロジースタックのモダナイゼーションを優先してきたスポーツ組織は、AIやMLを使用して自社のデータを活用し、競争力を構築できる位置にいます。
予測：スポーツリーグやチームはチケット販売パートナーや会場パートナーとのコラボレーションを通じて、パーソナライゼーションによるスタジアム体験の向上を優先するようになる。
スポーツイベントのライブ観戦に対するファンの期待のハードルは上がっています。 モバイルデバイスでゲームをストリーミングする、またはソファで観戦するといったより便利な選択肢以外にも、ゲームのライブ観戦は大きな価値をファンに提供する必要があります。より多くの事業者が、AIをファンデータに活用し、観戦の利便性と個人的満足度を高めるでしょう。これには、より顔認識に対応した入場オプション、座席付近のバスルームの列でのモバイルアラートのアップデート、カスタマイズされた駐車オプション、スポンサーに対応したパーソナライズされたグッズや優遇措置といった形があります。
予測：オンラインスポーツ賭博に対するコンプライアンス要件が増加する。
スポーツブックメーカーは、すでに、利益と損失のバランスを取りながら、堅牢なコンプライアンス要件と報告要件に準拠することが求められています。複雑さの一部は、国や米国の州によって異なるルールによるものです。
欧州などの成熟したスポーツ賭博市場や米国などの若い市場では、依然として問題のある賭博への懸念が高まっているため、今後さらに多くの連邦および州のガードレールが導入されることになり、潜在的な犯罪者に対する監視が強化されます。より多くのスポーツブックメーカーが、AIと機械学習を活用してこれらの要件を管理するプロセスを自動化し、リスクエクスポージャーを最小限に抑えて収益機会を最大化するでしょう。
予測：スポーツ組織では、リスクを緩和しながらROIを最大化するために、今後もデータソースの増加、データ戦略の改善、AI/ML活用の強化が進む。
リーグ、フェデレーション、チームは、構造に関係なく、あらゆるソースからデータを取り込むための効率的なソリューションを手に入れました。より多くのトラッキングデバイス、モーションセンサー、ウェアラブル、ビデオなどのソースから得たデータを活用することで、競争力を強化できます。同様に、スポーツブックメーカーには、ギャンブル製品を競合他社の製品と差別化するための独自のデータソースが必要です。
堅牢なデータ戦略を導入することで、スポーツ組織はデータの品質とセキュリティに自信を持つことができ、過去の実績とアウトカムからインサイトを抽出するためのAIと、ロスターと収益への影響を予測するためのMLに、より依存できるようになります。
Snowflake AI + Data Predictions 2025レポートでは、7つの業界リーダーによるインサイトと、SnowflakeのAI担当ヘッドであるBaris Gultekinや最高情報セキュリティ責任者（CISO）であるBrad Jonesなどのリーダーによる最新のデータとAIについての予測を紹介しています。