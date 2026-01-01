El punto de inflexión de la IA: lo que las organizaciones deportivas deben saber de cara a 2025

Las ligas, federaciones y equipos ahora cuentan con soluciones eficientes para ingerir datos de cualquier fuente, independientemente de la estructura. Al aprovechar los datos de más dispositivos de seguimiento, sensores de movimiento, dispositivos ponibles, vídeos y otras fuentes, pueden reforzar su ventaja competitiva. Asimismo, las casas de apuestas deportivas requieren fuentes de datos únicas para diferenciar sus productos de apuestas de los de la competencia.

Con una estrategia de datos sólida, las organizaciones deportivas confiarán en la calidad y la seguridad de sus datos y dependerán más de la IA para extraer información de los resultados y rendimientos anteriores, y del ML para predecir el impacto en la lista y los ingresos.

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