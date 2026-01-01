El punto de inflexión de la IA: lo que las organizaciones deportivas deben saber de cara a 2025

Las organizaciones deportivas han realizado importantes avances en los últimos años. Equipos de todo el sector se están convirtiendo en organizaciones basadas en datos que trabajan con los aficionados, monetizan y realizan operaciones deportivas.
Esta tendencia se sincroniza perfectamente con el ciclo de bombo de la inteligencia artificial (IA). La IA está demostrando que ha llegado para quedarse. Si bien 2023 trajo pánico y asombro, y 2024 fue testigo de una experimentación generalizada, 2025 será el año en que las empresas de servicios financieros se tomen en serio las aplicaciones de la IA. Pero es complicado: las pruebas de concepto de la IA están pasando del sandbox a la producción, pero algunos de los mayores defensores de la IA están empezando a mostrarse un poco más escépticos.
Las organizaciones deportivas que han priorizado la modernización de su pila tecnológica ahora están en posición de aprovechar sus datos para crear una ventaja competitiva mediante la IA y el aprendizaje automático (machine learning, ML).
Predicción: Las ligas y equipos deportivos —en colaboración con los partners que se encargan de las entradas y el recinto— darán prioridad a la mejora de las experiencias en el estadio a través de la personalización.
Se ha subido el listón en términos de expectativas de los aficionados para asistir a eventos deportivos en directo. Asistir a un partido en directo debe aportar un valor importante para los aficionados, más allá de las opciones más convenientes, como ver un partido en un dispositivo móvil o desde el sofá. Cada vez más entidades usarán la IA con los datos de sus fans para que asistir a los partidos sea más cómodo y gratificante desde el punto de vista personal. Esto podría consistir en ofrecer más opciones de entrada habilitadas para el reconocimiento facial, actualizaciones de alertas para móviles en las filas de los baños cercanos a la sección de asientos, opciones de estacionamiento personalizadas y ofertas personalizadas de merchandising y servicios facilitadas por el patrocinador.
Predicción: Habrá más requisitos de cumplimiento para las apuestas deportivas en línea.
Las casas de apuestas deportivas ya están obligadas a cumplir un sólido conjunto de requisitos de cumplimiento e informes, al tiempo que equilibran sus pérdidas y ganancias. Parte de la complejidad se basa en diferentes reglas según el país y el estado de EE. UU.
Dado que la ludopatía sigue siendo motivo de creciente preocupación en los mercados de apuestas deportivas más maduros, como el europeo, y en los mercados más jóvenes, como el estadounidense, es probable que se implementen más medidas de protección federales y estatales, con auditorías más exhaustivas para vigilar a los individuos con problemas. Cada vez más casas de apuestas deportivas recurrirán a la IA para automatizar los procesos de gestión de estos requisitos y al ML para maximizar las oportunidades de ingresos con una exposición al riesgo mínima.
Predicción: Las organizaciones deportivas seguirán aumentando sus fuentes de datos, mejorando su estrategia de datos y optimizando el uso de IA y ML para mitigar riesgos al tiempo que maximizan el ROI.
Las ligas, federaciones y equipos ahora cuentan con soluciones eficientes para ingerir datos de cualquier fuente, independientemente de la estructura. Al aprovechar los datos de más dispositivos de seguimiento, sensores de movimiento, dispositivos ponibles, vídeos y otras fuentes, pueden reforzar su ventaja competitiva. Asimismo, las casas de apuestas deportivas requieren fuentes de datos únicas para diferenciar sus productos de apuestas de los de la competencia.
Con una estrategia de datos sólida, las organizaciones deportivas confiarán en la calidad y la seguridad de sus datos y dependerán más de la IA para extraer información de los resultados y rendimientos anteriores, y del ML para predecir el impacto en la lista y los ingresos.
Lee el informe Predicciones sobre datos e IA en 2025 para obtener información de otros 7 líderes del sector y las últimas previsiones generales sobre datos e IA de líderes como Baris Gultekin, Head of AI de Snowflake, y Brad Jones, Chief Information Security Officer.