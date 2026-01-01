Le moment décisif de l’IA : ce que les organisations sportives doivent savoir pour 2025

Les organisations sportives ont fait de grands pas ces dernières années. Les équipes du secteur se transforment en organisations basées sur les données concernant l’engagement des fans, la monétisation et les opérations sportives.
Cette tendance est parfaitement en phase avec le cycle médiatique sur l’IA. L’IA prouve qu’elle est là pour durer. Alors que 2023 a suscité panique et émerveillement, et que 2024 a été marquée par de nombreuses expérimentations, 2025 sera l'année où les organisations sportives se pencheront sérieusement sur les applications de l'IA. Mais c’est compliqué : les démonstrations de faisabilité de l’IA passent du sandbox en production, au moment où certains des plus grands supporters de l’IA font quelque peu grise mine.
Les organisations sportives qui ont donné la priorité à la modernisation de leur pile technologique sont désormais en mesure d’exploiter leurs données pour obtenir un avantage concurrentiel grâce à l’IA et au ML.
Prédiction : les ligues et équipes sportives, en collaboration avec leurs partenaires d’événementiel, donneront la priorité à l’amélioration de l’expérience des fans lors des événements grâce à la personnalisation.
La barre a été relevée pour ce qui est des attentes des fans qui souhaitent assister à des événements sportifs en direct. Assister à un match en direct doit offrir une valeur significative pour les fans, au-delà des options plus pratiques de streaming d'un match sur leur appareil mobile ou de le regarder depuis leur canapé. Davantage d’entités utiliseront l’IA sur leurs données sur les fans pour rendre la participation aux matchs à la fois plus pratique et plus enrichissante sur le plan personnel. Cela pourrait prendre la forme d’un plus grand nombre d’options d’entrée basées sur la reconnaissance faciale, de notifications sur votre mobile sur les files d’attente pour les toilettes près de votre siège, d’options de stationnement personnalisées et d’offres de concession et de marchandises personnalisées de sponsors.
Prédiction : les exigences de conformité pour les paris sportifs en ligne vont se renforcer.
Les paris sportifs sont déjà tenus de respecter un ensemble solide d’exigences en matière de conformité et de rapports, tout en équilibrant leurs pertes et profits. La complexité est due en partie aux règles variables selon les pays et les États américains.
Étant donné que le jeu problématique reste une préoccupation croissante sur les marchés plus matures des paris sportifs comme l’Europe et les marchés plus jeunes comme les États-Unis, d’autres garde-fous fédéraux et étatiques seront probablement déployés, avec des audits plus minutieux pour éviter les acteurs malveillants potentiels. Davantage de paris sportifs s’appuieront sur l’IA pour automatiser les processus de gestion de ces exigences et sur le machine learning pour maximiser les opportunités de revenus avec une exposition minimale aux risques.
Prédiction : les organisations sportives continueront de développer leurs sources de données, d’améliorer leur stratégie data et d’optimiser leur utilisation de l’IA et du ML pour limiter les risques tout en maximisant le ROI.
Les ligues, fédérations et équipes disposent désormais de solutions efficaces pour ingérer des données de n’importe quelle source, quelle que soit leur structure. En exploitant les données d’un plus grand nombre d’appareils de suivi, de détecteurs de mouvement, d’articles portables, de vidéos et d’autres sources, elles peuvent renforcer leur avantage concurrentiel. De même, les paris sportifs nécessitent des sources de données uniques pour différencier leurs produits de paris de ceux de leurs concurrents.
Avec une solide stratégie data en place, les organisations sportives auront confiance dans la qualité et la sécurité de leurs données et s’appuieront davantage sur l’IA pour extraire des informations des performances et des résultats passés et sur le ML pour prédire l’impact sur les effectifs et les revenus.
Lisez le rapport IA et data : prédictions de Snowflake pour 2025 pour obtenir des informations de sept autres leaders du secteur et les dernières prévisions globales en matière de data et d’IA de leaders tels que Baris Gultekin, Head of AI chez Snowflake, et Brad Jones, Chief Information Security Officer chez Snowflake.