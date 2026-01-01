Le moment décisif de l’IA : ce que les organisations sportives doivent savoir pour 2025

Les organisations sportives ont fait de grands pas ces dernières années. Les équipes du secteur se transforment en organisations basées sur les données concernant l’engagement des fans, la monétisation et les opérations sportives.



Cette tendance est parfaitement en phase avec le cycle médiatique sur l’IA. L’IA prouve qu’elle est là pour durer. Alors que 2023 a suscité panique et émerveillement, et que 2024 a été marquée par de nombreuses expérimentations, 2025 sera l'année où les organisations sportives se pencheront sérieusement sur les applications de l'IA. Mais c’est compliqué : les démonstrations de faisabilité de l’IA passent du sandbox en production, au moment où certains des plus grands supporters de l’IA font quelque peu grise mine.

Les organisations sportives qui ont donné la priorité à la modernisation de leur pile technologique sont désormais en mesure d’exploiter leurs données pour obtenir un avantage concurrentiel grâce à l’IA et au ML.