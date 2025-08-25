Che cos’è l’Identity and Access Management (IAM)?

Le soluzioni IAM tradizionali sono gestite da un server nella sede fisica dell’organizzazione (on-prem), ma la maggior parte delle aziende ha adottato soluzioni IAM cloud per scalabilità, efficienza dei costi e maggiore sicurezza grazie a funzionalità come SSO e MFA. Sono particolarmente adatte per ambienti di lavoro remoti e multi-cloud, grazie alla gestione centralizzata e all’automazione. Esempi di soluzioni IAM cloud includono:

Piattaforme Identity-as-a-Service (IDaaS)

Le soluzioni Identity-as-a-Service (IDaaS) offrono una gestione delle identità flessibile, soprattutto rispetto alle soluzioni on-premises. Le soluzioni IDaaS sono ideali per reti complesse, in cui gli utenti accedono da dispositivi Windows, Mac, Linux e mobile distribuiti tra cloud pubblici e privati. Eliminano la necessità di sistemi distinti per utenti remoti, contractor e clienti, e garantiscono un controllo coerente degli accessi su tutti i sistemi.

Soluzioni di privileged access management (PAM)

Alcuni account utente rappresentano obiettivi di alto valore per i cybercriminali, che, se riescono a comprometterli, possono accedere a informazioni sensibili e causare danni significativi alle organizzazioni. Per proteggere le aziende da attacchi esterni (e potenzialmente interni), questi utenti, in genere in ruoli come gli amministratori di sistema, ricevono livelli di autorizzazione più elevati tramite soluzioni di privileged access management (PAM). Queste soluzioni isolano le identità privilegiate dalle altre e utilizzano credential vaults e protocolli just-in-time per una sicurezza aggiuntiva.

Soluzioni di customer identity and access management (CIAM)

Sebbene IAM e customer identity and access management (CIAM) gestiscano entrambi chi può accedere a determinati sistemi e risorse tramite meccanismi di autenticazione (password, MFA e così via), IAM e CIAM non sono la stessa cosa. Nella maggior parte dei casi, i sistemi IAM presentano meno ostacoli da superare per accedere a sistemi o risorse. Possono richiedere solo una combinazione di nome utente, password e credenziali biometriche e in genere non hanno bisogno di archiviare molte informazioni personali nel sistema, se non nessuna. Per i clienti, invece, è diverso. Spesso hanno nel sistema molte informazioni sensibili, come numeri di carta di credito o di previdenza sociale. Per questo i sistemi CIAM prevedono in genere misure più rigorose per accedere a tali account, inclusi limiti su chi, all’interno dell’organizzazione, può visualizzare i dati dei clienti.

Sistemi di federated identity management (FIM)

I sistemi di Federated identity management (FIM) collegano l’identità di un utente tra più sistemi distinti di identity management, consentendo agli utenti autorizzati di accedere a più domini e applicazioni utilizzando un unico set di credenziali. Permettono agli utenti di spostarsi rapidamente tra i sistemi senza dover effettuare il login ogni volta, mantenendo al contempo elevati livelli di sicurezza. Supportano l’SSO ma spingono il concetto oltre. I FIM si basano su accordi chiari tra identity provider e service provider su quali attributi (posizione, numero di telefono e così via) rappresentano l’utente online. Una volta verificate queste credenziali, l’utente viene autenticato su più piattaforme.

Strumenti di API access management

Le API sono il principale punto di accesso ai dati e alla logica di business di un’organizzazione negli ambienti cloud-centric, quindi è fondamentale disporre di strumenti per gestirle in modo sicuro. Gli strumenti di API access management sono soluzioni e piattaforme specializzate che aiutano le organizzazioni a gestire, proteggere, monitorare e applicare regole su come applicazioni, sviluppatori e altri servizi interagiscono con le loro API. L’accesso alle API è generalmente governato da piattaforme di gestione API ( Google Apigee, Azure API management), soluzioni dedicate alla sicurezza delle API ( Salt Security, Traceable) e piattaforme IAM ( Okta Auth0, WSO2 Identity Server).

Identity governance and administration (IGA)

Identity governance and administration (IGA) si concentra sugli aspetti amministrativi e di conformità dell’IAM, assicurando che le policy di accesso siano progettate correttamente e rispettate nel tempo. Include revisioni di accesso e di certificazione per verificare regolarmente che gli utenti abbiano ancora bisogno dei permessi assegnati, ILM automatizzato per provisioning e deprovisioning e applicazione della segregation of duties (SoD) per suddividere le funzioni critiche tra più utenti, prevenendo frodi ed errori e garantendo che nessuna persona abbia il controllo completo di un intero processo.