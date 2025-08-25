¿Qué es la gestión de identidad y acceso (IAM)? Explicación del IAM

Por muy vitales que sean los sistemas de IAM para la seguridad y las operaciones de una organización, su implementación y mantenimiento distan mucho de ser sencillos. Los objetivos de la IAM están claros, pero el camino para lograrlos está lleno de complejos obstáculos técnicos y operativos. Desde la integración de sistemas heredados con nuevas plataformas en la nube hasta la gestión de un gran número de identidades, las empresas suelen tener que lidiar con problemas que pueden provocar lagunas de seguridad, cuellos de botella y frustración para el personal y los usuarios finales. Estos son algunos de los desafíos más comunes y cómo abordarlos.

Integraciones con sistemas heredados

Los obstáculos técnicos para integrar sistemas de IAM basados en la nube con soluciones heredadas son importantes, en gran parte porque muchas aplicaciones y bases de datos heredadas no se diseñaron para comunicarse mediante protocolos de IAM (SAML, OAuth, SCIM). La integración suele requerir soluciones alternativas extensas, e incluso el cambio más pequeño corre el riesgo de provocar fallos inesperados o alertas de auditoría. Sin embargo, el middleware y los intermediarios de identidad cierran la brecha entre lo moderno y lo heredado, permitiendo a tu organización aplicar políticas modernas de autenticación a aplicaciones heredadas sin reescribir código antiguo. Asimismo, es posible actualizar aplicaciones heredadas de alto valor para que interactúen con IAM mediante SAML, OAuth o API personalizadas.

Costes de implementación elevados

La implementación de una solución de IAM completa y moderna implica algo más que las tarifas de las licencias de software. Entre la contratación de especialistas con experiencia en arquitecturas de IAM complejas, la sustitución de componentes del sistema heredado incompatibles con el nuevo y los costes de personalización e integración, el gasto puede dispararse. Sin embargo, un despliegue por fases puede ayudar a controlar el gasto, en lugar de apostar por una implementación a gran escala. También puede ser conveniente priorizar la modernización de las aplicaciones heredadas que son costosas de mantener y proteger, en lugar de asumir el coste de integrar todos los sistemas antiguos. Los sistemas de IAM basados en la nube tienen la ventaja de operar con modelos de pago por consumo, que resultan más escalables y rentables que las soluciones tradicionales.

Resistencia de los usuarios y baja adopción

Complicar en exceso los procesos y añadir demasiada fricción a la experiencia del usuario puede sabotear tus iniciativas de IAM. Los cambios de contraseña demasiado frecuentes y una MFA mal implementada pueden llevar a los usuarios a anotar sus contraseñas, lo que los expone a pérdidas, robos o a la compartición no autorizada de cuentas. Haz que la vía segura sea la más sencilla: implementa SSO en todas las aplicaciones de uso frecuente, adopta la biometría para eliminar la necesidad de contraseñas o utiliza MFA adaptativa para solicitar un segundo factor solo cuando el inicio de sesión parezca arriesgado (por ejemplo, al iniciar sesión desde un país diferente).

Complejidad de la gestión en entornos híbridos y multinube

Es poco habitual que la infraestructura de TI moderna esté alojada en un único lugar. Normalmente, las organizaciones gestionan identidades en un entorno híbrido (on-premise y nube) o en un entorno multinube. Sin embargo, como cada nube tiene su propio marco de IAM nativo, puede resultar difícil aplicar políticas coherentes y gestionar el gran volumen de identidades (especialmente las no humanas). Centraliza la autenticación mediante la federación de identidades, protege las identidades no humanas con el mismo rigor que las identidades humanas y estandariza las políticas. Para ello, adopta el enfoque de políticas como código (policy-as-code, PaC) y utiliza herramientas que se sitúen por encima de los sistemas de IAM nativos para traducir tu definición de políticas en las reglas técnicas necesarias para cada plataforma.

Adaptación a las amenazas de seguridad en constante evolución

La identidad es uno de los principales objetivos de ataque, y los hackers son expertos en robar credenciales para acceder a los sistemas sin ser detectados. Una vez dentro, el daño que pueden causar y la información a la que pueden acceder pueden ser catastróficos. Sin embargo, ir más allá de las contraseñas y adoptar métodos de autenticación mucho más sólidos, como la MFA o la biometría, supone un avance significativo en materia de seguridad. Aplica el principio de privilegio mínimo y el acceso just-in-time para proteger los sistemas críticos, refuerza las cuentas de administrador con el máximo nivel de seguridad y supervisa los registros de IAM para detectar y señalar comportamientos anómalos.

Gobernanza y cumplimiento normativo

Tu organización debe estar preparada para demostrar ante los auditores que tiene pleno control sobre el acceso de los usuarios. Solicitarán registros detallados que muestren quién tiene acceso a datos confidenciales, por qué motivo y pruebas de que se realizan auditorías periódicas. Recopilar manualmente este volumen de datos es prácticamente imposible. Sin embargo, al aprovechar una plataforma de IGA, es posible automatizar el proceso de revisión de accesos y solicitar a los responsables que certifiquen o revoquen permisos, generando así ese registro documental que los auditores esperan ver. Además, la adopción de modelos RBAC o ABAC simplifica el cumplimiento normativo y facilita la auditoría de accesos a escala al agrupar permisos en función de roles o atributos.