En quoi consiste la gestion des identités et des accès ? L’IAM en détail

Aussi vitaux que soient les systèmes IAM pour la sécurité et les opérations d’une entreprise, leur mise en œuvre et leur maintenance sont loin d’être simples. Les objectifs de l’IAM sont clairs, mais le chemin pour y parvenir est parsemé d’embûches techniques et opérationnelles complexes. Qu’il s’agisse d’intégrer des systèmes hérités à de nouvelles plateformes cloud ou de gérer la multitude d’identités, les entreprises sont souvent confrontées à des problèmes qui peuvent entraîner des failles de sécurité, des goulots d’étranglement et de la frustration pour le personnel et les utilisateurs finaux. Voici quelques‑uns des défis les plus courants, avec des conseils pour les relever.

Intégrations avec des systèmes hérités

Les obstacles techniques liés à l’intégration de systèmes IAM basés sur le cloud avec des solutions héritées sont importants, en grande partie parce que de nombreuses applications et bases de données héritées n’ont pas été conçues pour communiquer à l’aide des protocoles IAM (SAML, OAuth, SCIM). Par conséquent, cette intégration nécessite généralement des solutions de contournement étendues, et le moindre changement risque de provoquer des défaillances inattendues ou des signalements dans le cadre des audits. Heureusement, des middleware et des brokers d’identités comblent le fossé entre les systèmes modernes et hérités, afin de permettre à votre entreprise d’appliquer des politiques d’authentification modernes à vos applications héritées sans réécrire leur vieux code. Vous pouvez également mettre à jour des applications héritées à forte valeur ajoutée pour qu’elles puissent interagir avec des systèmes IAM via SAML, OAuth ou des API sur mesure.

Coûts de mise en œuvre élevés

Le déploiement d’une solution IAM complète et moderne n’implique pas seulement des frais de licence logicielle. Entre le recrutement de spécialistes qui maîtrisent l’architecture IAM complexe, le remplacement de composants de l’ancien système incompatibles avec le nouveau et les coûts des services de personnalisation et d’intégration, les dépenses peuvent être colossales. Cependant, un déploiement échelonné plutôt qu’à grande échelle peut vous aider à maîtriser vos dépenses. Il peut également s’avérer judicieux de privilégier la modernisation des applications héritées dont la maintenance et la sécurisation sont onéreuses, plutôt que de payer pour intégrer tous les anciens systèmes. Les systèmes IAM basés sur le cloud ont l’avantage de reposer sur des modèles de paiement à l’utilisation, qui sont plus évolutifs et rentables que les solutions traditionnelles.

Résistance des utilisateurs et adoption limitée

Les complexités et les frictions dans l’expérience utilisateur peuvent saboter vos efforts en matière d’IAM. Par exemple, lorsque les mots de passe sont modifiés trop souvent et que la MFA n’est pas bien mise en œuvre, les utilisateurs peuvent noter leurs mots de passe, ce qui les rend extrêmement vulnérables à la perte, au vol ou au partage de compte non autorisé. Faites en sorte que la méthode sécurisée soit la plus simple à suivre : mettez en œuvre la SSO dans toutes les applications courantes, adoptez la biométrie pour éliminer les mots de passe ou utilisez la MFA adaptative pour demander à l’utilisateur un deuxième facteur uniquement lorsque la connexion semble risquée (p. ex., connexion depuis un pays différent).

Complexité de la gestion des environnements hybrides et multi‑cloud

Il est rare qu’une infrastructure informatique moderne soit hébergée dans son intégralité au même endroit. Généralement, les entreprises gèrent les identités dans un environnement hybride (on‑premise et cloud) ou dans un environnement multi‑cloud. Mais, comme chaque cloud dispose de son propre framework IAM natif, il peut être très difficile d’appliquer des politiques homogènes et de gérer le volume massif d’identités (en particulier non humaines). Centralisez l’authentification avec la fédération d’identités, sécurisez les identités non humaines avec la même rigueur que les identités humaines et normalisez vos politiques. Pour ce faire, établissez une politique en tant que code (PaC) et utilisez des outils qui surplombent les systèmes IAM natifs pour traduire votre politique en règles techniques requises pour chaque plateforme.

Adaptation aux menaces en constante évolution

L’identité est l’une des principales cibles des attaques. En effet, les pirates s’efforcent de voler des identifiants d’utilisateurs pour se glisser dans les systèmes sans être détectés. S’ils parviennent à leurs fins, ils peuvent causer des dégâts catastrophiques et accéder à des informations précieuses. Toutefois, il est possible de renforcer considérablement la sécurité en allant au‑delà des mots de passe pour adopter des méthodes d’authentification beaucoup plus fiables, comme la MFA ou la biométrie. Appliquez le principe du moindre privilège et l’accès juste‑à‑temps pour protéger les systèmes critiques, sécurisez les comptes administrateurs avec les plus hauts niveaux de sécurité et surveillez de près les logs IAM pour détecter et signaler les comportements anormaux.

Gouvernance et conformité réglementaire

Votre entreprise doit être prête à prouver aux auditeurs que vous contrôlez les accès des utilisateurs. En effet, ceux‑ci vous demanderont des logs détaillés indiquant qui a accès aux données sensibles et pourquoi, ainsi que des preuves que votre entreprise effectue des audits réguliers. Il est quasiment impossible de collecter manuellement ce volume de données. Mais, si vous utilisez une plateforme IGA, vous pouvez automatiser le processus d’examen des accès pour inviter les gestionnaires à certifier ou à révoquer les autorisations, de façon à créer la trace écrite que les auditeurs veulent voir. L’établissement de modèles RBAC ou ABAC simplifie la conformité et facilite l’audit des accès à grande échelle en regroupant les autorisations en fonction de rôles ou d’attributs.