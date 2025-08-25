En quoi consiste la gestion des identités et des accès ? L’IAM en détail

L’IAM est un composant absolument indispensable de toute entreprise moderne. Elle forme la base de l’infrastructure de sécurité informatique et la première ligne de défense contre les cyberattaques. En effet, il est nécessaire non seulement de contrôler qui a accès à quoi pour atténuer les risques, mais également de reconnaître et de détecter les comportements inhabituels. En outre, comme de plus en plus d’entreprises adoptent des services cloud et l’automatisation, il est essentiel qu’elles sécurisent leurs identités non humaines, qui bénéficient souvent de privilèges élevés et sont des cibles privilégiées des attaques.
Si les premiers avantages qui nous viennent à l’esprit concernent la sécurité, l’IAM simplifie également les processus stratégiques et améliore la productivité. L’authentification unique (SSO) en constitue un excellent exemple, car elle permet à tous les utilisateurs de s’authentifier une seule fois pour accéder en toute sécurité à tous les services et applications autorisés. Ainsi, elle soulage la fatigue liée aux mots de passe (et limite le risque de voir des mots de passe griffonnés sur des blocs‑notes un peu partout dans les bureaux), réduit le nombre de demandes de réinitialisation de mot de passe pour l’équipe informatique et permet aux collaborateurs de travailler plus rapidement. Par ailleurs, l’IAM automatise le provisionnement et le déprovisionnement de l’ILM, ce qui réduit la charge de travail du service informatique et garantit la fermeture des comptes nécessaires dès qu’une personne quitte l’entreprise. Pour faire simple, l’IAM protège à la fois les entreprises et leurs collaborateurs.