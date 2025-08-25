아이덴티티 및 액세스 관리 (IAM) 설명

IAM 시스템은 조직의 보안과 운영에 필수적이지만, 구현과 유지 관리는 결코 단순하지 않습니다. IAM의 목표는 명확하지만, 이를 달성하는 과정에는 복잡한 기술적 및 운영상의 어려움이 곳곳에 존재합니다. 레거시 시스템을 새로운 클라우드 플랫폼과 통합하는 것부터 수많은 아이덴티티를 관리하는 것까지, 기업은 보안 공백, 병목 현상, 직원 및 최종 사용자의 불편으로 이어질 수 있는 문제에 자주 직면합니다. 다음은 일반적인 과제와 이에 대한 대응 방법입니다.

레거시 시스템과의 통합

클라우드 기반 IAM 시스템을 레거시 솔루션과 통합하는 과정에는 상당한 기술적 장애가 존재합니다. 이는 많은 레거시 애플리케이션과 데이터베이스가 IAM 프로토콜(SAML, OAuth, SCIM)을 사용해 통신하도록 설계되지 않았기 때문입니다. 통합에는 대개 광범위한 우회 작업이 필요하며, 작은 변경 하나로도 예기치 않은 장애나 감사 경고를 유발할 수 있습니다. 그러나 미들웨어와 아이덴티티 브로커는 최신 시스템과 레거시 시스템 간의 격차를 해소하여, 기존 코드를 다시 작성하지 않고도 레거시 애플리케이션에 최신 인증 정책을 적용할 수 있도록 지원합니다. 또한 SAML, OAuth 또는 맞춤형 API를 통해 핵심 레거시 애플리케이션이 IAM과 상호작용하도록 업데이트할 수 있습니다.

높은 구현 비용

포괄적인 최신 IAM 솔루션을 도입하는 데는 소프트웨어 라이선스 비용만 드는 것이 아닙니다. 복잡한 IAM 아키텍처에 능숙한 전문가를 채용하는 비용, 새로운 시스템과 호환되지 않는 기존 시스템의 구성 요소를 교체하는 비용, 맞춤화 및 통합 서비스 비용까지 고려하면 전체 비용은 상당한 수준에 이를 수 있습니다. 그러나 대규모 일괄 도입 대신 단계적 롤아웃을 진행하면 비용을 보다 효과적으로 통제할 수 있습니다. 또한 전면적인 레거시 시스템 통합에 투자하기보다, 유지와 보안에 과도한 비용이 드는 레거시 애플리케이션부터 최신화하는 전략이 더 효과적일 수 있습니다. 클라우드 기반 IAM 시스템은 종량제 모델로 운영되므로, 기존 솔루션 대비 확장성이 높고 비용 효율적인 이점이 있습니다.

사용자 저항 및 낮은 채택률

절차를 지나치게 복잡하게 하거나 사용자 경험에 과도한 부담을 주면 IAM 전략의 효과가 약화될 수 있습니다. 비밀번호를 지나치게 자주 변경하도록 요구하거나 MFA를 제대로 구현하지 않으면 사용자가 비밀번호를 외부에 기록해 두게 되어 분실이나 도난, 또는 무단 계정 공유에 취약해질 수 있습니다. 보안 경로를 가장 쉬운 경로로 만드세요. 자주 사용하는 모든 애플리케이션에 SSO를 구현하고, 비밀번호를 대체할 생체 정보 인증을 도입하거나, 로그인에 위험 징후가 있을 때(i.e. 다른 국가에서 로그인하는 경우)에만 사용자에게 추가 인증을 요구하는 적응형 MFA를 사용하는 것이 좋습니다.

하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 관리의 복잡성

오늘날 IT 인프라가 단일 위치에만 존재하는 경우는 거의 없습니다. 대부분의 조직은 온프레미스와 클라우드가 혼재된 하이브리드 환경 또는 멀티 클라우드 환경 전반에서 아이덴티티를 관리합니다. 그러나 각 클라우드는 자체 네이티브 IAM 프레임워크를 갖고 있기 때문에, 일관된 정책을 적용하고 수많은 아이덴티티(특히 비인간 아이덴티티)를 관리하는 일이 매우 어려울 수 있습니다. 아이덴티티 페더레이션을 통해 인증을 중앙화하고 비인간 아이덴티티를 인간 아이덴티티와 동일한 수준으로 보호하며 정책을 표준화하세요. 정책 표준화는 PaC(policy-as-code)를 수립함으로써 구현할 수 있습니다. 또한 네이티브 IAM 위에서 작동하는 도구를 활용해 정책 정의를 각 플랫폼에 필요한 기술 규칙으로 변환합니다.

진화하는 보안 위협 대응

아이덴티티는 주요 공격 표적 중 하나이며, 해커들은 사용자 자격 증명을 탈취해 탐지되지 않은 채 시스템에 침투하는 데 능숙합니다. 일단 내부에 침투하면, 이들이 초래할 수 있는 피해와 접근 가능한 정보의 범위는 치명적일 수 있습니다. 비밀번호를 넘어 MFA와 생체 정보와 같은 강력한 인증 방식을 도입하는 것은 보안 강화에 있어 중요한 진전입니다. PoLP 및 JIT(Just-In-Time)을 적용해 핵심 시스템을 보호하고, 관리자 계정에는 최고 수준의 보안을 적용하며, IAM 로그를 면밀히 모니터링해 이상 행위를 탐지하고 표시하세요.

거버넌스 및 규제 규정 준수

조직은 사용자 액세스를 통제하고 있음을 감사자에게 명확히 증명할 수 있어야 합니다. 감사자는 누가 민감 데이터에 접근 권한을 보유하고 있는지, 그 이유는 무엇인지, 그리고 조직이 정기적으로 감사를 수행하고 있다는 증빙을 요구할 것입니다. 이러한 방대한 데이터를 수동으로 수집하는 것은 사실상 불가능에 가깝습니다. 그러나 IGA 플랫폼을 활용하면 액세스 검토 프로세스를 자동화해 관리자가 권한을 인증하거나 철회하도록 유도할 수 있으며, 감사자가 요구하는 감사 추적을 생성할 수 있습니다. RBAC 또는 ABAC 모델을 수립하면 역할 기반이나 속성 기반으로 권한을 그룹화해 규정 준수를 단순화하고 대규모 액세스 감사도 효율적으로 수행할 수 있습니다.