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Was ist Identitäts- und Zugriffsmanagement? IAM erklärt

Erfahren Sie, was Identity and Access Management (IAM) ist, wie es funktioniert und warum es für die moderne Cybersicherheit entscheidend ist. Entdecken Sie Vorteile, Herausforderungen und Best Practices.

  • Übersicht
  • Was ist Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)?
  • Warum ist IAM wichtig?
  • Funktionsweise von IAM
  • Cloudbasierte IAM-Tools und -Lösungen
  • Wichtige Komponenten von IAM-Lösungen
  • Vorteile von IAM-Tools
  • Herausforderungen von IAM
  • Aufbau einer IAM-Strategie: 6 Best Practices
  • Fazit
  • Häufig gestellte Fragen zu IAM
  • Kunden, die Snowflake einsetzen
  • Snowflake-Ressourcen

Übersicht

Identitäts- und Zugriffsmanagement (Identity and Access Management, IAM) ist eine Disziplin der Cybersicherheit, die Unternehmen hilft, digitale Identitäten mithilfe von Richtlinien, Prozessen und Technologien zu verwalten, um den Zugriff von Nutzenden auf interne Systeme und Ressourcen zu kontrollieren. IAM arbeitet daran, sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Benutzer zu verifizieren, um autorisierten Benutzern den Zugriff zu erleichtern, unbefugten Zugriff durch böswillige Akteure zu blockieren oder sogar zu verhindern, dass gut gemeinte Benutzer ihren Weg an Orte finden, an denen sie sich nicht befinden sollten.

In diesem Leitfaden definieren wir IAM und warum es wichtig ist. Dann gehen wir auf die genauen Details ein, wie es funktioniert. Außerdem besprechen wir cloudbasierte IAM-Lösungen, ihre wichtigsten Komponenten und Vorteile, die Herausforderungen der IAM und sechs Best Practices für den Aufbau einer effektiven IAM-Strategie.

Was ist Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)?

Identitätszugriffsmanagement (Identity Access Management, IAM) stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer zum richtigen Zeitpunkt auf bestimmte Netzwerke, Daten und Ressourcen zugreifen können. Diese Systeme sind entscheidend, um die breite Palette von Sicherheitslücken zu schließen, denen Unternehmen heute aufgrund zunehmender Cyberbedrohungen, der Beschäftigung von Remote- und dezentralen Mitarbeitenden und des regulatorischen Drucks gegenüberstehen.

IAM geht über die Authentifizierung menschlicher Benutzer hinaus. Es verwaltet und schützt softwarebasierte, nicht menschliche Identitäten wie Bots, AI Agents, Geräte und automatisierte Prozesse, die auf Systeme und Daten zugreifen. IAM verfolgt einen doppelten Zweck: die Sicherheit zu maximieren und die Produktivität der Benutzer:innen zu steigern, indem jede Zugriffsanfrage innerhalb einer IT-Umgebung korrekt und effizient bearbeitet wird. Und das sowohl durch Identitätsmanagement als auch durch Zugriffsmanagement:

  • Kontrolle digitaler Identitäten (Identitätsmanagement): Diese Funktion beantwortet die Frage „Wer oder was sind Sie?“ und schafft eine einzigartige digitale Identität für jede Person (Mitarbeitende, Kunden, Auftragnehmer) und nicht-menschliche Einheit (Anwendungen, Dienste, Geräte). Die Authentifizierung erfolgt über Anmeldedaten wie Passwörter, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), biometrische Scans oder digitale Zertifikate. Der Lebenszyklus einer Identität wird durch Identity Lifecycle Management (ILM) automatisiert, von der Bereitstellung (Gewährung eines Kontos und Zugriffs) bis hin zur Deprovisionierung (sofortiges Widerrufen oder Ändern des Zugriffs, wenn eine Rolle verlassen oder eine Änderung einer Rolle festgestellt wird).

  • Verwalten des Benutzerzugriffs auf Systeme, Netzwerke und Daten (Access Management): Mit diesen Schritten können IT- und IAM-Fachleute herausfinden, was sie tun dürfen. Welche spezifischen Berechtigungen wurden diesem Benutzer/dieser Identität erteilt? Können sie die Datei anzeigen, auf die sie zugreifen wollen? Können sie eine Datei löschen? Mit IAM-Systemen können Unternehmen in der Regel das Prinzip der geringsten Berechtigungen durchsetzen, das einer Identität nur die Mindestberechtigungen gewährt, die für die Ausführung ihrer Aufgabe erforderlich sind. Dies geschieht oft mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC), bei der Berechtigungen an einen Job und nicht an einen Benutzer gebunden sind. IAM schafft eine zentrale Kontrolle, indem es eine einzige Methode zur Verwaltung von Zugriffsrichtlinien bereitstellt. Darüber hinaus können Unternehmen die Compliance einhalten, indem sie alle Zugriffsversuche protokollieren und überwachen und einen Auditpfad einrichten.

Warum ist IAM wichtig?

IAM ist eine absolut kritische Komponente des modernen Geschäfts, das Fundament der IT-Sicherheitsinfrastruktur eines Unternehmens und die erste Verteidigungslinie gegen Cyberangriffe. Es ist notwendig, genau zu bestimmen, wer Zugriff auf was hat, um Risiken zu minimieren und ungewöhnliches Verhalten zu erkennen. Und je mehr Unternehmen Cloud-Services und Automatisierung implementieren, desto wichtiger ist es, dass sie ihre nichtmenschlichen Identitäten schützen, die oft hohe Berechtigungen haben und Hauptziel von Angriffen sind.

Zwar denken wir in der Regel an die Sicherheitsvorteile von IAM, doch sie optimiert auch Geschäftsprozesse und steigert die Produktivität. Single-Sign on (SSO) ist ein gutes Beispiel dafür, da sich alle Benutzer einmalig authentifizieren und sicheren Zugriff auf alle autorisierten Dienste und Anwendungen erhalten können. Sie beseitigt die Passwortmüdigkeit (und das Risiko, dass Notizen mit gekritzelten Passwörtern im Büro herumliegen), reduziert die Anzahl der Anfragen zum Zurücksetzen von Passwörtern für das IT-Team und ermöglicht Mitarbeitenden ein schnelleres Arbeiten. IAM automatisiert auch die Bereitstellung und Deprovisionierung der ILM, reduziert so einen erheblichen Arbeitsaufwand für die IT und sorgt dafür, dass Konten geschlossen werden, sobald jemand das Unternehmen verlässt. Einfach ausgedrückt: IAM schützt Unternehmen und Mitarbeitende.

Funktionsweise von IAM

IAM arbeitet mit einem strukturierten Prozess, um jeden Versuch zu steuern, auf die Ressourcen eines Unternehmens zuzugreifen. IAM-Management-Lösungen authentifizieren Anmeldedaten gegenüber einer Datenbank und autorisieren dann die Berechtigungen der Entität, wobei ihnen nur die entsprechenden Zugriffsstufen gewährt werden. Die vier Säulen von IAM umfassen:

 

Verwaltung

Dieser Prozess wird auch entweder als „Identitätsmanagement“ oder „Identitätslebenszyklusmanagement (ILM)“ bezeichnet (wie bereits erwähnt), und beschreibt, wie Benutzeridentitäten erstellt, gepflegt und gelöscht werden. Menschliche und nicht-menschliche Benutzer:innen erhalten separate digitale Identitäten, die sich aus einer Sammlung von Unterscheidungsmerkmalen wie dem Namen des Benutzers, der Jobbezeichnung, den Anmeldedaten und den Zugriffsrechten zusammensetzen. Diese Identitäten werden in einer zentralen Datenbank gespeichert; das IAM-System ruft dann Informationen aus der Datenbank ab, um Benutzer und deren Berechtigungen zu validieren. In der Regel kümmern sich IT- und Cybersicherheitsteams manuell um das Anlegen und Löschen von Nutzenden (Bereitstellung und Deprovisionierung), aber der Prozess kann auch bei einigen IAM-Systemen automatisiert werden, indem ihm organisatorisch definierte Regeln für die Benutzererstellung zugewiesen werden.

 

Authentifizierung

So werden Benutzeridentitäten überprüft. Wenn sich ein Benutzer bei einem System anmeldet oder Zugriff auf eine Ressource anfordert, gibt er eine Form von Anmeldedaten ein, um seine Identität zu verifizieren. Diese Anmeldedaten werden als Authentifizierungsfaktoren bezeichnet und umfassen Passwörter, MFA, Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) oder Fingerabdruck-Scans für Menschen oder digitale Zertifikate für nicht-menschliche Entitäten. Das IAM-System prüft dann die Anmeldedaten mit der Datenbank und gewährt bei Übereinstimmung Zugriff.

Autorisierung

Autorisierung und Authentifizierung sind verknüpfte Prozesse, und die Autorisierung kann nicht erfolgen, ohne dass die Authentifizierung zuerst stattfindet. Nachdem ein Benutzer seine Identität nachgewiesen hat, verweist das IAM-System erneut auf die Datenbank, um zu überprüfen, welche Berechtigungen dem Benutzer zugewiesen sind, und autorisiert ihn mit genau den Berechtigungen, die er haben sollte – nicht mehr, nicht weniger.

 

Prüfung

Dies ist ein wichtiger Schritt, weil hierdurch zweierlei gewährleistet wird: dass das IAM-System wie es soll funktioniert und dass Benutzer ihre Privilegien nicht missbrauchen (und keinen Zugriff auf Ressourcen haben, die sie eigentlich nicht sollten). Sie ist auch für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wichtig, da Unternehmen aufgrund von Verordnungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die Zugriffsrechte der Benutzer in irgendeiner Form einschränken müssen.

In Zusammenarbeit verhindern die vier Säulen von IAM den unbefugten Zugriff durch böswillige Akteure und ermöglichen Nutzenden, alles Notwendige zu tun, um zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Ressourcen und Informationen zuzugreifen.

Cloudbasierte IAM-Tools und -Lösungen

Herkömmliche IAM-Tools und -Lösungen werden in der Regel von einem Server verwaltet, der sich direkt vor Ort im Unternehmen befindet. Doch die meisten Unternehmen setzen aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und gesteigerten Sicherheit dank Funktionen wie SSO und MFA auf cloudbasierte IAM-Lösungen. Darüber hinaus sind sie besonders gute Lösungen für Unternehmen mit Remote-Mitarbeitenden oder Multi-Cloud-Umgebungen, da sie den Benutzerzugriff vereinfachen und die Compliance und betriebliche Effizienz durch zentrale Verwaltung und automatisierte Prozesse verbessern. Hier einige Beispiele für cloudbasierte IAM-Tools und -Lösungen, die Unternehmen derzeit nutzen:

 

Identity-as-a-Service (IDaaS)-Plattformen

Identity-as-a-Service (IDaaS)-Lösungen bieten flexibles Identitätsmanagement, insbesondere im Vergleich zu On-Premises-Lösungen. IDaaS-Lösungen eignen sich ideal für komplexe Netzwerke, in denen sich Benutzer über Windows, Mac, Linux und mobile Geräte aus öffentlichen und privaten Clouds anmelden. Sie machen separate Systeme für Remote-Benutzer, Auftragnehmer und Kunden überflüssig und gewährleisten die Zugriffskontrolle über alle Systeme hinweg.

 

Lösungen für privilegiertes Zugriffsmanagement

Einige Benutzerkonten sind hochwertige Ziele für Cyberkriminelle, die sich Zugang zu sensiblen Informationen verschaffen und Unternehmen erheblichen Schaden zufügen können, wenn es ihnen gelingt, sie zu hacken. Um Unternehmen vor externen (und möglicherweise internen) Angriffen zu schützen, werden diesen Benutzer:innen, die in der Regel in Rollen wie Systemadmins tätig sind, über PAM-Lösungen (Privilegiertes Zugriffsmanagement) höhere Berechtigungsstufen zugewiesen. Diese Lösungen isolieren privilegierte Identitäten von den anderen und nutzen Anmeldedatentresore und Just-in-Time-Protokolle für zusätzliche Sicherheit.

 

Lösungen für Customer Identity and Access Management (CIAM)

Während IAM und Customer Identity and Access Management (CIAM) beide verwalten, wer auf bestimmte Systeme und Ressourcen zugreifen kann, unterscheiden sich IAM und CIAM. IAM-Systeme stellen für Nutzende weniger Hindernisse dar, um Zugang zu Systemen oder Ressourcen zu erhalten. Sie benötigen möglicherweise nur eine Kombination aus Benutzername, Passwort und biometrischen Anmeldedaten und müssen in der Regel nicht viele, wenn überhaupt, persönliche Informationen innerhalb des Systems speichern. Für Kunden ist das anders. Oft sind alle möglichen sensiblen Informationen in einem System gespeichert, wie Kreditkarten- oder Sozialversicherungsnummern. Daher haben CIAM-Systeme in der Regel strengere Maßnahmen ergriffen, um auf diese Konten zuzugreifen, einschließlich der Einschränkung, wer innerhalb des Unternehmens Kundendaten sehen kann.

 

Föderiertes Identitätsmanagement (FIM)

Föderierte Identity-Management-Systeme verknüpfen die Identität eines Benutzers über mehrere separate Identity-Management-Systeme hinweg, damit autorisierte Benutzer über einen einzigen Anmeldedatensatz auf mehrere Domänen und Anwendungen zugreifen können. So können Benutzer schnell zwischen Systemen wechseln, ohne sich jedes Mal separat anmelden zu müssen, und gleichzeitig die Sicherheit wahren. Es unterstützt SSO, geht aber ein bisschen weiter. FIMs basieren auf einem starken Verständnis zwischen Identitätsanbietern und Serviceanbietern, welche Attribute (Standort, Telefonnummer usw.) einen Benutzer repräsentieren, während er online ist. Der Benutzer wird über mehrere Plattformen hinweg authentifiziert, sobald seine Anmeldedaten überprüft wurden.

 

API-Zugriffsmanagement-Tools

API-Tools sind das primäre Tor zu den Daten und Geschäftslogik eines Unternehmens in cloudorientierten Umgebungen. Deshalb ist es entscheidend, dass Unternehmen über Tools verfügen, um sie zu verwalten. API-Zugriffstools sind spezialisierte Softwarelösungen und Plattformen, die Unternehmen dabei helfen, Regeln darüber zu verwalten, zu schützen, zu überwachen und durchzusetzen, wie Anwendungen, Entwickler und andere Dienste mit ihren APIs interagieren. Der API-Zugriff wird in der Regel über API-Management-Plattformen (z. B. Google Apigee, Azure API Management), dedizierte API-Sicherheitslösungen (z. B. Salt Security, Traceable) und IAM-Plattformen (z. B. Okta Auth0, WSO2 Identity Server) geregelt.

 

Identity Governance und Verwaltung (IGA)

Identity Governance und Verwaltung (IGA) konzentriert sich auf die administrativen und Compliance-Aspekte von IAM. So wird sichergestellt, dass Zugriffsrichtlinien im Laufe der Zeit korrekt konzipiert und befolgt werden. Dazu gehören Zugriffs- und Zertifizierungsprüfungen, um regelmäßig zu überprüfen, ob Nutzende noch die nötigen Berechtigungen benötigen, automatisierte ILMs für die Bereitstellung und Deprovisionierung sowie die Durchsetzung von Pflichtentrennung (SoD) zur Aufteilung kritischer Funktionen auf verschiedene Nutzende, um Betrug und Fehler zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass keine einzige Person die vollständige Kontrolle über einen gesamten Prozess hat.

Wichtige Komponenten von IAM-Lösungen

Es gibt zwar viele verschiedene Arten von IAM-Lösungen und -Tools, aber sie alle müssen bestimmte Schlüsselkomponenten enthalten, um zusammenzuarbeiten und ein kohäsives Framework zu schaffen, das Ressourcen sichert und Identitäten verwaltet. Diese Komponenten umfassen die folgenden (von denen wir einige oben besprochen haben):

 

Benutzeridentitätsmanagement

Wie bereits erwähnt, ist dies ein weiterer Name für den Verwaltungsprozess von IAM, der sich auf die Erstellung, Pflege und sichere Speicherung digitaler Identitäten einschließlich aller zugehörigen Identifizierungsattribute (Namen, Rollen, Abteilungen usw.) konzentriert. Sie gewährleistet, dass jede Person und jede nichtmenschliche Einheit eine einzige, einzigartige digitale Identität innerhalb des Systems hat.

 

Authentifizierung

Hierbei wird überprüft, ob eine Person oder Entität die Person ist, für die sie sich ausgibt, und das erste Tor im Zugriffsprozess ist. Es fordert die Benutzer:innen auf, einen Identitätsnachweis zu erbringen, sei es ein Passwort, ein biometrisches Passwort, ein MFA usw. Wenn dies korrekt ist, wird dem Benutzer vorübergehend Vertrauen gewährt, um zur Autorisierung überzugehen.

 

Autorisierung und Zugriffskontrolle

Während dieses Prozesses legt das IAM-System fest, was eine authentifizierte Identität tun darf und auf welche Ressourcen sie zugreifen können.Die Identität wird mit der angeforderten Ressource verglichen (z. B. der Benutzer versucht, eine Datei zu öffnen) und die entsprechenden Berechtigungen werden erteilt (z. B. sie dürfen die Datei öffnen, wenn ihnen Zugriff gewährt wurde).

 

Rollen- und attributbasierter Zugriff (RBAC und ABAC)

Über Zugriffskontrolltools können Unternehmen Autorisierungsrichtlinien sowohl für menschliche als auch für nicht-menschliche Benutzer definieren und durchsetzen. Zwei gängige Frameworks umfassen:

  • Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Der Zugriff wird basierend auf der Jobfunktion oder Rolle des Benutzers gewährt. Sie optimiert die Festlegung von Benutzerberechtigungen und reduziert das Risiko, Benutzer:innen mehr Berechtigungen zu gewähren, als sie benötigen.
  • Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC): Der Zugriff basiert auf einer Kombination von Attributen, die an den Benutzer gebunden sind (z. B. ist ein „Entwickler“ UND befindet sich in „Engineering Department“ UND greift über das „Corporate Network“ zu. Die Steuerung ist deutlich präziser als bei RBAC.
     

Privilegiertes Zugriffsmanagement (PAM)

PAM ist eine wichtige Untergruppe von IAM, die sich ausschließlich auf die Sicherung privilegierter Konten mit hohem Zugriffsniveau konzentriert. Es erfordert Anmeldedaten-Vaulting und Sitzungsüberwachung und setzt Just-in-Time-Privilegien durch.

 

Identitätsföderation und SSO

Identity Federation stellt ein Vertrauensverhältnis zwischen zwei verschiedenen Organisationen oder Systemen her, damit die Identität eines Benutzers vom externen Dienstleister vertrauenswürdig ist und akzeptiert wird. Mit SSO können sich Benutzer:innen einmalig bei ihrem primären Identitätsanbieter authentifizieren, der sie dann für alle anderen Anwendungen oder Dienste autorisiert, ohne erneut Anmeldedaten einzugeben.

 

Audit und Compliance-Überwachung

Dies ist die Säule der Verantwortlichkeit von IAM, die die kontinuierliche Verfolgung und Aufzeichnung aller identitätsrelevanten Ereignisse innerhalb des Systems umfasst – jeden Anmeldeversuch (erfolgreich oder nicht), jede Zugriffsanfrage, jede Administratoränderung an den Berechtigungen. IAM-Systeme generieren Auditprotokolle, die für die Erkennung verdächtiger Aktivitäten und für die Einhaltung von Vorschriften wichtig sind. Sie liefern die detaillierten Nachweise, die in Verordnungen wie der DSGVO und HIPAA vorgeschrieben sind, was belegt, dass Zugangskontrollen durchgesetzt und regelmäßig überprüft werden.

 

Governance und Lifecycle-Management

Diese Komponente eines IAM-Systems stellt sicher, dass sie im Laufe der Zeit konform, effizient und genau bleibt. Lifecycle-Management automatisiert das Identitätsmanagement, von der Bereitstellung bis zur Deprovisionierung, um Sicherheitslücken zu beseitigen. Dies ist auch der Prozess, in dem die oben genannten Tracking- und Auditberichte stattfinden.

Vorteile von IAM-Tools

Verstärkte Sicherheit vor Datenschutzverletzungen

Die robusten Authentifizierungsmethoden, die in IAM-Systemen wie MFA, 2FA und Biometrie zum Einsatz kommen, erschweren es externen Angreifern erheblich, mit gängigen Taktiken wie Phishing oder Credential Stuffing erfolgreich zu sein. Die Durchsetzung eines starken Anmeldedatenmanagements schränkt die Möglichkeiten ein, wie sich böswillige Akteure unbefugten Zugriff verschaffen können, und mindert das Risiko eines Verstoßes durch gestohlene Passwörter.

 

Verbesserte Benutzererfahrung

Funktionen wie SSO tragen dazu bei, die User Journey für Kunden und Mitarbeitende zu optimieren, indem sie Reibungsverluste bei der Anmeldung und Authentifizierung ihrer Identitäten beseitigen. Außerdem wird Passwortermüdung beseitigt, die Produktivität gesteigert und Nutzende dazu angehalten, Sicherheitsrichtlinien einzuhalten, anstatt riskante Workarounds zu suchen, um sich nicht wiederholt anmelden zu müssen.

 

Vereinfachte Compliance

Verschiedene gesetzliche Vorgaben rund um Datenschutz und -sicherheit werden in IAM-Systemen automatisiert, z. B. die Einschränkung des Zugriffs auf sensible Daten nach Rollen und Standorten. Und die Auditprotokolle, die IAM-Systeme generieren, ermöglichen es Unternehmen, schnell die Dokumentation und Auditpfade zu erstellen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften gegenüber den Behörden nachzuweisen und kostspielige Strafen und Sanktionen zu vermeiden.

 

Betriebliche Effizienz

IAM steigert die IT- und Geschäftseffizienz, indem es den gesamten ILM-Prozess der Bereitstellung und Deprovisionierung von Identitäten automatisiert. Neue Mitarbeiter erhalten sofort die richtigen Konten und Zugriffsrechte basierend auf ihren Rollen und der Zugriff wird sofort widerrufen, wenn ein Mitarbeiter geht. Diese Automatisierung reduziert den Verwaltungsaufwand für IT-Teams, gibt ihnen die Möglichkeit, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren, und reduziert Fehler bei der Vergabe von Benutzerberechtigungen.

 

Reduziertes Insider-Bedrohungsrisiko

IAM-Systeme minimieren das Risiko sowohl fahrlässiger als auch böswilliger interner Nutzender, indem sie PoLP durchsetzen, damit Nutzenden nur der für ihre Rollen erforderliche Mindestzugriff gewährt wird. Für den Fall, dass ein Benutzer entweder abtrünnig wird oder ein Versehen begeht, das ein Problem verursacht, wird die Reichweite seiner Aktionen erheblich reduziert. PAM-Lösungen helfen auch, indem sie übergeordnete Konten überwachen und einschränken, ihre Aktionen aufzeichnen, um böswillige Aktivitäten abzuschrecken und forensische Rechenschaft abzulegen.

Herausforderungen von IAM

So wichtig IAM-Systeme für die Sicherheit und den Betrieb eines Unternehmens auch sind, Implementierung und Wartung sind alles andere als einfach. Die Ziele von IAM sind klar, doch der Weg dorthin ist gespickt mit komplexen technischen und operativen Hürden. Von der Integration älterer Systeme mit neuen Cloud-Plattformen bis hin zur Verwaltung der schieren Anzahl von Identitäten – Unternehmen müssen sich oft mit Problemen herumschlagen, die zu Sicherheitslücken, Engpässen und Frust für Personal und Endbenutzer führen können. Hier einige der häufigsten Herausforderungen – und wie sie zu meistern sind.

 

Integrationen mit Altsystemen

Die technischen Hürden bei der Integration cloudbasierter IAM-Systeme mit veralteten Lösungen sind erheblich, unter anderem weil viele veraltete Anwendungen und Datenbanken nicht für die Kommunikation mit IAM-Protokollen (SAML, OAuth, SCIM) entwickelt wurden. Die Integration erfordert in der Regel umfangreiche Workarounds, und selbst die kleinste Änderung läuft Gefahr, unerwartete Fehler zu verursachen oder Warnsignale bei Audits auszulösen. Middleware und Identity Broker schließen jedoch die Lücke zwischen modern und veraltet, sodass Ihr Unternehmen moderne Authentifizierungsrichtlinien auf veraltete Apps anwenden kann, ohne alten Code neu zu schreiben. Sie können auch hochwertige Legacy-Apps aktualisieren, um über SAML, OAuth oder benutzerdefinierte APIs mit IAM zu interagieren.

 

Hohe Implementierungskosten

Die Einführung einer umfassenden, modernen IAM-Lösung erfordert mehr als nur Softwarelizenzgebühren. Zwischen der Einstellung von Spezialisten, die sich mit komplexer IAM-Architektur auskennen, dem Austausch von Komponenten des alten Systems, die mit dem neuen nicht kompatibel sind, und den Kosten für Anpassungs- und Integrationsdienste können die Ausgaben enorm hoch sein. Doch eine schrittweise Bereitstellung kann dazu beitragen, die Ausgaben zu kontrollieren, anstatt sie großräumig einzuführen. Vielleicht ist es auch besser, die Modernisierung älterer Anwendungen zu priorisieren, die teuer in der Pflege und Sicherheit sind, anstatt für die Integration aller alten Systeme zu bezahlen. Cloudbasierte IAM-Systeme haben den Vorteil, dass sie mit nutzungsbasierten Modellen arbeiten, die im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen skalierbarer und kostengünstiger sind.

 

Widerstand der Benutzer und schlechte Akzeptanz

Zu komplizierte Dinge und zu viel Reibung in die Benutzererfahrung können Ihre IAM-Bemühungen sabotieren. Allzu häufige Passwortänderungen und schlecht implementierte MFA könnten dazu führen, dass Benutzer Passwörter aufschreiben. Dadurch sind sie extrem anfällig für Verlust oder Diebstahl oder unbefugtes Account Sharing. Machen Sie den sicheren Pfad zum einfachsten Weg: Implementieren Sie SSO für alle häufig genutzten Anwendungen, führen Sie eine Biometrie ein, um die Notwendigkeit von Passwörtern zu beseitigen, oder verwenden Sie adaptive MFA, um den Benutzer nur dann zu einem zweiten Faktor aufzufordern, wenn die Anmeldung riskant erscheint (i.e. melden sich aus einem anderen Land an). 

 

Komplexität der Verwaltung von hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen

Moderne IT-Infrastrukturen befinden sich nur selten an einem Ort. In der Regel verwalten Unternehmen Identitäten entweder über eine hybride Umgebung aus On-Premises und Cloud oder eine Multi-Cloud-Umgebung. Aber da jede Cloud ihr eigenes natives IAM-Framework hat, kann es wirklich schwierig sein, einheitliche Richtlinien durchzusetzen und das riesige Volumen an Identitäten zu verwalten (insbesondere nicht-menschliche). Zentralisieren Sie die Authentifizierung mit Identity Federation, schützen Sie nichtmenschliche Identitäten mit der gleichen Strenge wie Sie es bei menschlichen Identitäten tun würden, und standardisieren Sie Richtlinien. Letzteres erreichen Sie, indem Sie Policy-as-Code (PaC) einrichten und Tools verwenden, die sich über nativen IAMs befinden, um Ihre Richtliniendefinition in die erforderlichen technischen Regeln für jede Plattform zu übersetzen.

 

Mit den neuen Sicherheitsbedrohungen Schritt halten

Identität ist eines der wichtigsten Angriffsziele und Hacker sind versiert darin, Anmeldedaten zu stehlen, um unentdeckt in Systeme einzudringen. Und sobald sie drin sind, kann der Schaden, den sie anrichten können, und die Informationen, auf die sie zugreifen können, katastrophal sein. Doch die Umstellung auf deutlich stärkere Authentifizierungsmethoden wie MFA oder biometrische Methoden ist ein riesiger Fortschritt in Sachen Sicherheit. Setzen Sie PoLP und Just-in-Time-Zugriff durch, um kritische Systeme zu schützen, Admin-Konten mit höchster Sicherheit zu schützen und IAM-Protokolle genau zu beachten, um anomales Verhalten zu erkennen und zu kennzeichnen.

 

Governance und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Ihr Unternehmen muss bereit sein, Auditoren nachzuweisen, dass Sie die Kontrolle über den Benutzerzugriff haben. Sie verlangen detaillierte Protokolle, aus denen hervorgeht, wer Zugriff auf sensible Daten hat, warum sie das tun, und aus denen hervorgeht, dass Ihr Unternehmen regelmäßig Audits durchführt. Eine manuelle Erfassung dieser Datenmengen ist nahezu unmöglich. Wenn Sie jedoch eine IGA-Plattform nutzen, können Sie den Zugriffsprüfungsprozess automatisieren, um Manager aufzufordern, Berechtigungen zu zertifizieren oder zu widerrufen. So erstellen Sie den Audit-Trail, den Auditoren sehen möchten. Die Einrichtung von RBAC- oder ABAC-Modellen vereinfacht die Compliance und erleichtert den Zugriff auf Audits in großem Umfang, indem Berechtigungen nach Rollen oder Attributen gruppiert werden.

Aufbau einer IAM-Strategie: 6 Best Practices

Die Entwicklung einer soliden und zukunftssicheren IAM-Strategie ist die Grundlage des Cybersicherheitsplans Ihres Unternehmens und für den Schutz kritischer Daten und die Ermöglichung von geschäftlicher Agilität unerlässlich. Unternehmen müssen sich nicht nur mit der Installation von Software auseinandersetzen, sondern auch mit der Komplexität der Cloud-Migration, hybrider Arbeit und dem wachsenden Volumen nichtmenschlicher Identitäten. Im Folgenden stellen wir Ihnen sechs Best Practices vor, die Sicherheitsverantwortliche anwenden sollten, um eine zentralisierte und skalierbare IAM-Strategie zu entwickeln, die Risiken minimiert und gleichzeitig die Produktivität der Benutzer maximiert. 

 

1. Multi-Faktor-Authentifizierung überall implementieren

Passwörter reichen einfach nicht mehr aus, um Benutzerkonten zu schützen. MFA sollte überall dort implementiert werden, wo es nur möglich ist, da es die kritischste Verteidigung gegen Diebstahl von Anmeldedaten ist, die nach wie vor die wichtigste Ursache für Datenschutzverletzungen ist. Und nicht nur privilegierte oder Kundenkonten sollten bevorzugt werden – sie sollten für alle Nutzenden über alle Anwendungen und Systeme hinweg genutzt werden. Entscheiden Sie sich für sicherere Methoden wie die zertifikatsbasierte Authentifizierung anstelle von SMS-basierten Codes.

 

2. Durchsetzung von Berechtigungszugriffsstrategien

Einige der schädigendsten Verstöße sind diejenigen, die Zugriff auf privilegierte Konten mit administrativer Kontrolle über kritische Systeme erlangen. Gewähren Sie diesen Konten just-in-time-Zugriff, damit sie nur dann über diese übergeordneten Berechtigungen verfügen, wenn sie sie benötigen, und widerrufen Sie sie dann nach einer festgelegten Zeit. Implementieren Sie auch Anmeldedaten-Vaulting und Sitzungsüberwachung, um Anmeldedaten zu speichern und automatisch zu rotieren und privilegierte Sitzungen für Audits/forensische Überprüfungen aufzuzeichnen.

 

3. Regelmäßige Überprüfung und Prüfung von Zugriffsrechten

IAM ist keine Aufgabe, die man nach der Einrichtung einfach vergessen kann. Sie erfordert eine regelmäßige Überwachung und Überprüfung, um Probleme wie die schleichende Ausweitung von Berechtigungen zu verhindern, die ein großes Sicherheitsrisiko darstellt. Nutzen Sie IGA-Tools, um systematisch zu untersuchen, wer auf welche Tools zugreift und warum, und stellen Sie sicher, dass jeder Zugriff strikt PoLP entspricht.

 

4. Identity Federation für Cloud-Services nutzen

Identity Federation stellt Vertrauen zwischen dem zentralen Identitätsspeicher Ihres Unternehmens (Identity Provider, IdP) und externen Diensten (Service Provider, SPs) her. Führen Sie einen zentralen IdP ein, um alle SaaS-Anwendungen und Public-Cloud-Konsolen so zu konfigurieren, dass sie für die Authentifizierung verwendet werden. Die Identitätsföderation ermöglicht SSO, was für eine einfachere Benutzererfahrung bei gleichzeitiger Zentralisierung der Sicherheit über den Anmeldeprozess entscheidend ist.

 

5. Automatisierung des Identity Lifecycle Management (ILM)

Manuelle Bereitstellung und Deprovisionierung können Fehler, Sicherheitslücken und Ineffizienzen in Ihre IAM-Strategie einbringen. Doch ILM automatisiert diese Prozesse – egal, ob ein neuer Mitarbeiter dazustößt, ein Mitarbeiter geht oder die Rolle wechselt.

 

6. Schulung der Mitarbeitenden im Sicherheitsbewusstsein

Damit Ihre IAM-Strategie wirklich funktioniert, müssen alle Ihre Mitarbeitenden in sämtlichen Sicherheitsprozessen geschult werden, und es muss betont werden, wie wichtig es ist, diese Prozesse zu befolgen. Sicherheit ist nur so stark wie sein schwächstes Glied, was oft menschliches Versagen ist. Führen Sie obligatorische Sicherheitsschulungen durch, die sich nicht nur mit allgemeinen Themen befassen, sondern auch detaillierter werden und Mitarbeitende über die verschiedenen Arten von Bedrohungen für das Unternehmen aufklären, von Phishing und Social Engineering bis hin zu der Regel, niemals eine MFA-Anfrage zu genehmigen, die sie nicht selbst ausgelöst haben.

Fazit

Identitäts- und Zugriffsmanagement hat sich vom einfachen Gatekeeper zum absoluten Herzstück der modernen Cybersicherheit und des Geschäftsbetriebs entwickelt. Diese Entwicklung ist größtenteils auf die Verflechtung von KI, maschinellem Lernen und Zero Trust-Sicherheitsmodellen in IAM-Strategien zurückzuführen. Und sie wird sich fortsetzen, während neue Technologien wie passwortlose Authentifizierung, adaptive Zugriffskontrollen und dezentrale Identität wachsen und reifen. Unternehmen müssen unbedingt mit der Entwicklung der IAM-Technologie Schritt halten, um sich und ihre Kund:innen vor sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen, Compliance einzuhalten und die Verwaltung digitaler Identitäten für Menschen und nichtmenschliche Benutzer:innen zu erleichtern. Mit den effektivsten IAM-Strategien können Unternehmen Sicherheit und Benutzererfahrung in Einklang bringen und die Herausforderungen meistern, die mit der Implementierung von IAM-Prozessen zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Kunden einhergehen.

Häufig gestellte Fragen zu IAM

Beispiele für verfügbare Identitäts- und Zugriffsmanagement-Tools sind umfassende Plattformen wie Okta, Microsoft Entra ID (Azure ID) und AWS IAM bis hin zu spezialisierten Lösungen wie CyberArk (für PAM), SailPoint (für Identity Governance) und SSO/MFA-Diensten.

Benutzerlebenszyklusmanagement ist der Prozess, bei dem die Zugriffsrechte einer Identität ab dem Zeitpunkt automatisiert werden, an dem sie einer Organisation beitritt (Bereitstellung), über alle Rollenänderungen (Wartung) bis hin zum Zeitpunkt des Verlassens (Deprovisionierung). Sie soll gewährleisten, dass der Zugriff stets angemessen ist und unverzüglich widerrufen wird.

Zwar unterscheiden sich die Definitionen, doch die vier wesentlichen Säulen einer umfassenden IAM-Strategie werden im Allgemeinen als Authentifizierung, Autorisierung, Verwaltung (oder Governance) und Audit (oder Monitoring) angesehen. 

Ein typisches Beispiel ist, dass ein Mitarbeiter SSO verwendet: Er gibt ein Passwort ein und verwendet dann einmal MFA (Authentifizierung), und das IAM-System gewährt ihm Zugriff auf alle seine Arbeitsanwendungen (Autorisierung), wie Cloud-Laufwerke, E-Mail und CRM, ohne sich erneut anmelden zu müssen.