Was ist Identitäts- und Zugriffsmanagement? IAM erklärt

So wichtig IAM-Systeme für die Sicherheit und den Betrieb eines Unternehmens auch sind, Implementierung und Wartung sind alles andere als einfach. Die Ziele von IAM sind klar, doch der Weg dorthin ist gespickt mit komplexen technischen und operativen Hürden. Von der Integration älterer Systeme mit neuen Cloud-Plattformen bis hin zur Verwaltung der schieren Anzahl von Identitäten – Unternehmen müssen sich oft mit Problemen herumschlagen, die zu Sicherheitslücken, Engpässen und Frust für Personal und Endbenutzer führen können. Hier einige der häufigsten Herausforderungen – und wie sie zu meistern sind.

Integrationen mit Altsystemen

Die technischen Hürden bei der Integration cloudbasierter IAM-Systeme mit veralteten Lösungen sind erheblich, unter anderem weil viele veraltete Anwendungen und Datenbanken nicht für die Kommunikation mit IAM-Protokollen (SAML, OAuth, SCIM) entwickelt wurden. Die Integration erfordert in der Regel umfangreiche Workarounds, und selbst die kleinste Änderung läuft Gefahr, unerwartete Fehler zu verursachen oder Warnsignale bei Audits auszulösen. Middleware und Identity Broker schließen jedoch die Lücke zwischen modern und veraltet, sodass Ihr Unternehmen moderne Authentifizierungsrichtlinien auf veraltete Apps anwenden kann, ohne alten Code neu zu schreiben. Sie können auch hochwertige Legacy-Apps aktualisieren, um über SAML, OAuth oder benutzerdefinierte APIs mit IAM zu interagieren.

Hohe Implementierungskosten

Die Einführung einer umfassenden, modernen IAM-Lösung erfordert mehr als nur Softwarelizenzgebühren. Zwischen der Einstellung von Spezialisten, die sich mit komplexer IAM-Architektur auskennen, dem Austausch von Komponenten des alten Systems, die mit dem neuen nicht kompatibel sind, und den Kosten für Anpassungs- und Integrationsdienste können die Ausgaben enorm hoch sein. Doch eine schrittweise Bereitstellung kann dazu beitragen, die Ausgaben zu kontrollieren, anstatt sie großräumig einzuführen. Vielleicht ist es auch besser, die Modernisierung älterer Anwendungen zu priorisieren, die teuer in der Pflege und Sicherheit sind, anstatt für die Integration aller alten Systeme zu bezahlen. Cloudbasierte IAM-Systeme haben den Vorteil, dass sie mit nutzungsbasierten Modellen arbeiten, die im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen skalierbarer und kostengünstiger sind.

Widerstand der Benutzer und schlechte Akzeptanz

Zu komplizierte Dinge und zu viel Reibung in die Benutzererfahrung können Ihre IAM-Bemühungen sabotieren. Allzu häufige Passwortänderungen und schlecht implementierte MFA könnten dazu führen, dass Benutzer Passwörter aufschreiben. Dadurch sind sie extrem anfällig für Verlust oder Diebstahl oder unbefugtes Account Sharing. Machen Sie den sicheren Pfad zum einfachsten Weg: Implementieren Sie SSO für alle häufig genutzten Anwendungen, führen Sie eine Biometrie ein, um die Notwendigkeit von Passwörtern zu beseitigen, oder verwenden Sie adaptive MFA, um den Benutzer nur dann zu einem zweiten Faktor aufzufordern, wenn die Anmeldung riskant erscheint (i.e. melden sich aus einem anderen Land an).

Komplexität der Verwaltung von hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen

Moderne IT-Infrastrukturen befinden sich nur selten an einem Ort. In der Regel verwalten Unternehmen Identitäten entweder über eine hybride Umgebung aus On-Premises und Cloud oder eine Multi-Cloud-Umgebung. Aber da jede Cloud ihr eigenes natives IAM-Framework hat, kann es wirklich schwierig sein, einheitliche Richtlinien durchzusetzen und das riesige Volumen an Identitäten zu verwalten (insbesondere nicht-menschliche). Zentralisieren Sie die Authentifizierung mit Identity Federation, schützen Sie nichtmenschliche Identitäten mit der gleichen Strenge wie Sie es bei menschlichen Identitäten tun würden, und standardisieren Sie Richtlinien. Letzteres erreichen Sie, indem Sie Policy-as-Code (PaC) einrichten und Tools verwenden, die sich über nativen IAMs befinden, um Ihre Richtliniendefinition in die erforderlichen technischen Regeln für jede Plattform zu übersetzen.

Mit den neuen Sicherheitsbedrohungen Schritt halten

Identität ist eines der wichtigsten Angriffsziele und Hacker sind versiert darin, Anmeldedaten zu stehlen, um unentdeckt in Systeme einzudringen. Und sobald sie drin sind, kann der Schaden, den sie anrichten können, und die Informationen, auf die sie zugreifen können, katastrophal sein. Doch die Umstellung auf deutlich stärkere Authentifizierungsmethoden wie MFA oder biometrische Methoden ist ein riesiger Fortschritt in Sachen Sicherheit. Setzen Sie PoLP und Just-in-Time-Zugriff durch, um kritische Systeme zu schützen, Admin-Konten mit höchster Sicherheit zu schützen und IAM-Protokolle genau zu beachten, um anomales Verhalten zu erkennen und zu kennzeichnen.

Governance und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Ihr Unternehmen muss bereit sein, Auditoren nachzuweisen, dass Sie die Kontrolle über den Benutzerzugriff haben. Sie verlangen detaillierte Protokolle, aus denen hervorgeht, wer Zugriff auf sensible Daten hat, warum sie das tun, und aus denen hervorgeht, dass Ihr Unternehmen regelmäßig Audits durchführt. Eine manuelle Erfassung dieser Datenmengen ist nahezu unmöglich. Wenn Sie jedoch eine IGA-Plattform nutzen, können Sie den Zugriffsprüfungsprozess automatisieren, um Manager aufzufordern, Berechtigungen zu zertifizieren oder zu widerrufen. So erstellen Sie den Audit-Trail, den Auditoren sehen möchten. Die Einrichtung von RBAC- oder ABAC-Modellen vereinfacht die Compliance und erleichtert den Zugriff auf Audits in großem Umfang, indem Berechtigungen nach Rollen oder Attributen gruppiert werden.