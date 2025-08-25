Was ist Identitäts- und Zugriffsmanagement? IAM erklärt

IAM ist eine absolut kritische Komponente des modernen Geschäfts, das Fundament der IT-Sicherheitsinfrastruktur eines Unternehmens und die erste Verteidigungslinie gegen Cyberangriffe. Es ist notwendig, genau zu bestimmen, wer Zugriff auf was hat, um Risiken zu minimieren und ungewöhnliches Verhalten zu erkennen. Und je mehr Unternehmen Cloud-Services und Automatisierung implementieren, desto wichtiger ist es, dass sie ihre nichtmenschlichen Identitäten schützen, die oft hohe Berechtigungen haben und Hauptziel von Angriffen sind.
Zwar denken wir in der Regel an die Sicherheitsvorteile von IAM, doch sie optimiert auch Geschäftsprozesse und steigert die Produktivität. Single-Sign on (SSO) ist ein gutes Beispiel dafür, da sich alle Benutzer einmalig authentifizieren und sicheren Zugriff auf alle autorisierten Dienste und Anwendungen erhalten können. Sie beseitigt die Passwortmüdigkeit (und das Risiko, dass Notizen mit gekritzelten Passwörtern im Büro herumliegen), reduziert die Anzahl der Anfragen zum Zurücksetzen von Passwörtern für das IT-Team und ermöglicht Mitarbeitenden ein schnelleres Arbeiten. IAM automatisiert auch die Bereitstellung und Deprovisionierung der ILM, reduziert so einen erheblichen Arbeitsaufwand für die IT und sorgt dafür, dass Konten geschlossen werden, sobald jemand das Unternehmen verlässt. Einfach ausgedrückt: IAM schützt Unternehmen und Mitarbeitende.