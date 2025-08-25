O que é Identity and Access Management (IAM)?

Da mesma forma que os sistemas de IAM são indispensáveis para a segurança e as operações de uma organização, sua implementação e manutenção estão longe de ser simples. Os objetivos de IAM são claros, mas o caminho para alcançá-los está repleto de grandes dificuldades técnicas e operacionais. Desde a integração de sistemas herdados com novas plataformas de nuvem até o gerenciamento do grande número de identidades, as empresas muitas vezes enfrentam problemas que podem levar a falhas de segurança, gargalos e frustração para funcionários e usuários finais. Confira a seguir alguns dos desafios mais comuns e veja como lidar com eles.

Integrações com sistemas herdados

São grandes as barreiras técnicas de integração de sistemas de IAM baseados na nuvem com soluções herdadas, em grande parte porque muitas aplicações e bancos de dados herdados não foram criados para se comunicar usando protocolos de IAM (SAML, OAuth, SCIM). Por isso, em geral, a integração requer extensas soluções alternativas, e até a menor alteração corre o risco de causar falhas inesperadas ou problemas durante as auditorias. No entanto, middlewares e brokers de identidade servem para diminuir a distância entre as soluções modernas e antigas (herdadas), permitindo que sua organização implemente políticas modernas de autenticação em aplicações herdadas sem precisar rescrever o código antigo. Também é possível atualizar aplicações herdadas de alto valor para interagir com o IAM por meio de SAML, OAuth ou APIs personalizadas.

Alto custo de implementação

A implementação de uma solução de IAM, abrangente e moderna, envolve mais do que apenas taxas de licenciamento de software. Entre contratar profissionais especializados em arquitetura complexa de IAM, substituir componentes do sistema antigo que são incompatíveis com o novo e os custos de serviços de personalização e integração, as despesas podem ser muito altas. No entanto, uma implementação em fases pode ajudar a controlar os custos em vez de realizar uma implementação em grande escala. Também pode ser melhor priorizar a modernização de aplicações herdadas, de manutenção e proteção caras, em vez de pagar para integrar todos os sistemas antigos. Os sistemas de IAM baseados na nuvem têm a vantagem de oferecer modelos de pagamento conforme o uso, que possuem uma escala mais dimensionável e são mais econômicos em comparação com as soluções tradicionais.

Resistência dos usuários e baixa adoção

Complicar muito o processo e adicionar muito atrito à experiência do usuário pode sabotar os esforços de IAM da sua empresa. Por exemplo, mudanças frequentes de senha e MFA implementada de modo incorreto podem levar os usuários a anotar as senhas, o que os deixa extremamente vulneráveis à perda, ao roubo ou ao compartilhamento não autorizado de contas. Torne o caminho seguro também o mais fácil: implemente SSO em todos as aplicações usadas com mais frequência, adote biometria para eliminar a necessidade de senhas ou use MFA adaptativa para solicitar um segundo fator apenas quando o login parecer arriscado (por exemplo, login de um país diferente).

Dificuldade de gerenciamento de ambientes híbridos e multinuvem

É raro que uma infraestrutura de TI moderna resida em um só local. Normalmente, as organizações gerenciam identidades em um ambiente híbrido de localização e nuvem ou em um ambiente multinuvem. Porém, como cada nuvem tem sua própria estrutura nativa de IAM, pode ser muito difícil estabelecer políticas consistentes e gerenciar o enorme volume de identidades (especialmente as não humanas). Centralize a autenticação com federação de identidade, proteja identidades não humanas com o mesmo rigor das identidades humanas e padronize as políticas. Para realizar essa última tarefa, estabeleça policy-as-code (PaC) e use ferramentas que estejam acima das IAMs nativas para traduzir a definição de política nas regras técnicas necessárias para cada plataforma.

Acompanhando as crescentes ameaças de segurança

A identidade é um dos principais alvos de ataques. Por sua vez, os hackers são mestres em roubar credenciais de usuários para entrarem nos sistemas sem serem detectados. Além disso, uma vez instalados, os danos que eles podem causar e as informações a que podem ter acesso podem levar a resultados catastróficos. No entanto, superar o uso de senhas e adotar métodos de autenticação muito mais fortes, como MFA ou biometria, é um grande progresso em termos de melhoria de segurança. Implemente PoLP e acesso just-in-time para proteger os principais sistemas, proteja contas de administradores com os níveis mais altos de segurança e preste atenção aos logs de IAM para identificar e sinalizar comportamentos atípicos.

Governança e conformidade regulatória

Sua organização precisa estar pronta para provar aos auditores que tem controle sobre o acesso dos usuários. Eles vão exigir logs detalhados, mostrando quem tem acesso a dados confidenciais e por quê, além de provas de que a sua organização está realizando auditorias com regularidade. Coletar esse volume de dados manualmente é praticamente impossível. No entanto, se você usar uma plataforma de IGA, poderá automatizar o processo de revisão de acesso para exigir que os gerentes certifiquem ou revoguem as permissões, criando assim a trilha de registros que os auditores desejam ver. Implementar modelos de RBAC ou ABAC simplifica a conformidade e facilita o acesso à auditoria em escala, agrupando permissões baseadas em funções ou atributos.