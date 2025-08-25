O que é Identity and Access Management (IAM)?

O IAM é um componente absolutamente essencial das empresas modernas. Ele é a base da infraestrutura de segurança de TI de uma organização e a primeira linha de defesa contra ataques cibernéticos. É necessário controlar quem tem acesso ao que para mitigar riscos e reconhecer e detectar comportamentos atípicos. Além disso, à medida que mais empresas adotam serviços e automação na nuvem, é vital que elas protejam suas identidades não humanas, que muitas vezes têm altos privilégios e são os principais alvos de ataques.
Embora nossa tendência seja pensar, antes de tudo, nos benefícios de segurança de uma estratégia de IAM, na prática ele também simplifica os processos de negócios e melhora a produtividade. Um bom exemplo disso é o recurso de logon único (single-sign on, SSO), que permite a todos os usuários se autenticar apenas uma vez e obter acesso seguro a todos os serviços e aplicações autorizados. Ele ajuda a eliminar a fadiga de gerenciamento de senhas (e o risco de ter senhas anotadas por todo o escritório), reduz o número de solicitações de redefinição de senha para a equipe de TI e permite que os funcionários trabalhem mais rápido. O IAM também automatiza o provisionamento e o desprovisionamento de ILM, reduzindo muito a carga de trabalho de TI e ajudando a garantir que as contas sejam desativadas quando alguém sai da empresa. Em resumo, o IAM protege tanto as organizações quanto os funcionários.