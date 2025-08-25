Merkle Improves Customer Experiences While Providing Data Governance and Security
電通傘下の企業であるMerkleは、機密データをSnowflakeに統合し、クライアントとのコラボレーションを行っています。これにより、より効率的で信頼性の高いデータ環境が実現し、データアクセスが促進され、リスクが軽減されました。
IDおよびアクセス管理（IAM）の概要、仕組み、モダンサイバーセキュリティにとって重要である理由について解説します。メリット、課題、ベストプラクティスをご確認ください。
IDおよびアクセス管理（IAM）は、ポリシー、プロセス、テクノロジーのフレームワークを使用して組織がデジタルIDを管理し、内部システムやリソースへのユーザーアクセスを制御できるようにするサイバーセキュリティの規律です。IAMは、人間と非人間の両方のユーザーを検証して、許可されたユーザーのアクセスを容易にし、悪意のあるアクターによる不正アクセスをブロックします。また、善意のユーザーがアクセスすべきでない場所に侵入するのを防ぐこともできます。
このガイドでは、まずIAMの定義とその重要性について解説し、その後、具体的な仕組みの核心部分を詳しく紹介します。また、クラウドベースのIAMソリューション、その主な構成要素とメリット、IAMの課題、効果的なIAM戦略を構築するための6つのベストプラクティスについても説明します。
IDおよびアクセス管理（IAM）は、許可されたユーザーのみが特定のネットワーク、データ、リソースに適切なタイミングでアクセスできるようにする方法です。これらのシステムは、サイバー脅威の増加、分散したリモート従業員の採用、規制圧力の結果として企業が直面する、さまざまなセキュリティ脆弱性に対処するために不可欠です。
IAMは、単に人間ユーザーを認証するだけでなく、システムやデータにアクセスするボット、AIエージェント、デバイス、自動化プロセスなどのソフトウェアベースの人間以外のIDも管理し、保護します。IAMには、IT環境内のすべてのアクセスリクエストを正しく効率的に仲介することによってセキュリティを最大化し、かつユーザーの生産性を向上させるという、2つの主な目的があります。ID管理とアクセス管理の両方を通じてこの目的を実現します。
デジタルIDの制御（ID管理）：この機能は、人間と人間以外が何者かという問いに答え、すべての人間（従業員、顧客、請負業者）と人間以外のエンティティ（アプリケーション、サービス、デバイス）に固有のデジタルIDを作成します。認証は、パスワード、多要素認証（MFA）、生体認証スキャン、デジタル証明書などの認証情報を介して行われます。IDのライフサイクルは、IDライフサイクル管理（ILM）を通じて、プロビジョニング（アカウントとアクセスの許可）とプロビジョニング解除（ロールの脱退時やロールの変更時にアクセスを速やかに取り消しまたは変更）まで自動化されます。
システム、ネットワーク、データへのユーザーアクセスの管理（アクセス管理）：これらのステップは、何が許可されているかについて、ITおよびIAMのスペシャリストが把握するのに役立ちます。この特定のユーザー/IDに対して、具体的にどのような権限が許可されているか、アクセスしようとしているファイルを閲覧できるか、ファイルを削除できるか、といったことです。通常、IAMシステムでは、最小権限原則（PoLP）を組織に適用します。PoLPは、IDに業務遂行に必要な最小限の権限セットのみを付与します。これは多くの場合、ロールベースのアクセス制御（RBAC）を使用して実行されます。ロールベースのアクセス制御では、権限はユーザーではなく職務に結び付けられます。IAMは、アクセスポリシーを管理する単一の方法を提供することで、一元化された制御を作成します。また、すべてのアクセス試行を記録して監視し、監査証跡を作成することで、企業のコンプライアンスの維持もサポートします。
IAMは、現在のビジネスにおいて絶対不可欠な構成要素であり、組織のITセキュリティインフラストラクチャの基盤であり、サイバー攻撃に対する防御の最前線です。リスクを軽減し、異常な行動を認識して検知するためには、誰が何にアクセスできるかを厳格に管理する必要があります。また、クラウドサービスと自動化を採用する企業が増えるにつれて、人間以外のIDに対するセキュリティを確保することも不可欠になっています。こうしたIDは多くの場合、高い権限を持つため、攻撃の標的となります。
IAMのセキュリティ上のメリットを何よりも考えがちですが、ビジネスプロセスの合理化と生産性の向上もメリットとなります。シングルサインオン（SSO）は、すべてのユーザーが1回認証するだけで、許可されたすべてのサービスやアプリケーションにセキュアにアクセスできるため、その好例です。パスワード疲労（そしてオフィスにパスワードを書き留めたメモが残るリスク）が軽減され、ITチームのパスワードリセットリクエストの数が減少し、従業員の作業が迅速化します。また、IAMはILMのプロビジョニングとプロビジョニング解除を自動化することで、IT部門の大幅なワークロードを軽減し、誰かが退職するとすぐにアカウントを閉鎖できるようにします。簡単に言うと、IAMは組織と従業員の両方を保護します。
IAMは、構造化されたプロセスを採用して、企業のリソースにアクセスしようとするすべての試みを管理します。IAM管理ソリューションは、認証情報をデータベースと照合して認証し、その後エンティティの権限を確認して認可し、適切なレベルのアクセスのみを付与します。IAMの4つの柱は以下のとおりです。
このプロセスは「ID管理」または「IDライフサイクル管理（ILM）」とも呼ばれ、前述のとおり、ユーザーIDの作成、維持、削除を行います。人間と人間以外のユーザーには、ユーザーの名前、役職、ログイン認証情報、アクセス権などの区別される属性の集合で構成される、個別のデジタルIDが割り当てられます。これらのIDは中央のデータベースに保存されます。次に、IAMシステムがデータベースから情報を抽出し、ユーザーとその権限を検証します。通常、ITチームとサイバーセキュリティチームはユーザーの作成と削除を手動で行います（プロビジョニングとプロビジョニング解除）。しかし、一部のIAMシステムでは、ユーザー作成のための組織的な定義のルールを提供することで、このプロセスを自動化することもできます。
認証は、ユーザーIDを検証する方法です。ユーザーがシステムにログインするか、リソースへのアクセスを要求すると、IDを確認するために何らかの認証情報を入力します。この認証情報は認証要素と呼ばれ、人間の場合はパスワード、MFA、2要素認証（2FA）、指紋スキャン、人間以外のエンティティの場合はデジタル証明書などが含まれます。次に、IAMシステムがデータベースと認証情報を照合し、一致があればアクセスを許可します。
認可と認証はリンクされたプロセスであり、認証が先に行われなければ認可は発生しません。ユーザーがIDを証明すると、IAMシステムが再びデータベースを参照し、ユーザーに割り当てられている権限を確認し、ユーザーが本来持つべき権限を承認します。
これは重要なステップです。IAMシステムが適切に動作していること、ユーザーが権限を悪用していない（アクセスすべきでないリソースにアクセスしていない）ことの2つを確保するためです。また、一般データ保護規則（GDPR）などの義務により、組織はユーザーアクセス権限を何らかの方法で制限する必要があるため、規制コンプライアンスにとっても重要です。
IAMの4つの柱は相互に連携して、悪意のあるアクターによる不正アクセスを防ぐとともに、ユーザーが適切なリソースや情報に適切なタイミングでアクセスして必要なすべての操作を実行できるようにします。
従来のIAMツールやソリューションは、一般的に組織の物理的なオンプレミスにあるサーバーによって管理されています。しかし、ほとんどの企業は、スケーラビリティ、費用対効果、セキュリティ強化のために、SSOやMFAなどの機能を備えたクラウドベースのIAMソリューションに目を向けています。また、一元化された管理と自動化されたプロセスにより、ユーザーアクセスが簡素化され、コンプライアンスと業務効率が向上するため、リモートワーカーやマルチクラウド環境を抱える組織にとって特に優れたソリューションです。以下に、企業が現在採用しているクラウドベースのIAMツールとソリューションの事例をいくつか紹介します。
サービスとしてのID（IDaaS）ソリューションは、特にオンプレミスソリューションと比較して柔軟なID管理を提供します。IDaaSソリューションは、複数のパブリッククラウドとプライベートクラウドにまたがってWindows、Mac、Linux、モバイルデバイスからユーザーがログインする複雑なネットワークに最適です。リモートユーザー、請負業者、顧客ごとに個別のシステムを用意する必要がなくなり、すべてのシステムにわたってアクセス制御を確保できます。
一部のユーザーアカウントは、サイバー犯罪者にとって高価値の標的となります。サイバー犯罪者は、機密情報にアクセスしてハッキングに成功すると、組織に甚大な損害を与える可能性があります。企業を外部（場合によっては内部）からの攻撃から保護するために、通常はシステム管理者などのロールを持つこれらのユーザーには、特権アクセス管理（PAM）ソリューションを通じてより高い許可レベルが割り当てられます。これらのソリューションは、特権IDを他のIDから分離し、認証情報ボールトとジャストインタイムプロトコルを使用してセキュリティを強化します。
IAMと顧客IDおよびアクセス管理（CIAM）は、どちらも認証手段（パスワード、MFAなど）を使用して特定のシステムやリソースにアクセスできるユーザーを管理しますが、IAMとCIAMは同じではありません。ほとんどの場合、IAMシステムは、ユーザーがシステムやリソースにアクセスする際の障害を減らします。通常は、ユーザー名、パスワード、生体認証情報を組み合わせるだけで、システム内に個人情報を保存する必要はありません。しかし、お客様にとっては、話は別です。多くの場合、クレジットカード番号や社会保障番号など、あらゆる機密情報がシステムに保存されています。そのため、CIAMシステムは通常、顧客データにアクセスできるユーザーを組織の中で制限するなど、アカウントへのアクセスをより厳格な方法で実施しています。
フェデレーションID管理（FIM）システムは、複数の独立したID管理システムにわたってユーザーのIDをリンクし、許可されたユーザーが単一の認証情報セットを使用して複数のドメインやアプリケーションにアクセスできるようにします。ユーザーはセキュリティを維持しながら、毎回別々にログインすることなくシステム間を迅速に移動できます。SSOをサポートしていますが、この概念をさらに進めています。FIMは、IDプロバイダーとサービスプロバイダーの間で、オンライン上のユーザー属性（場所、電話番号など）について明確な合意と信頼関係を前提とします。認証情報が確認されると、ユーザーは複数のプラットフォームにわたって認証されます。
APIツールは、クラウド中心の環境における組織のデータとビジネスロジックへの主要なゲートウェイです。そのため、組織はAPIツールを管理するツールを備えていることが重要です。APIアクセスツールは、アプリケーション、開発者、その他のサービスとAPIのインタラクションに関する規則の管理、セキュリティ、監視、適用を支援する、特化型のソフトウェアソリューションおよびプラットフォームです。APIアクセスは通常、API管理プラットフォーム（Google Apigee、Azure API管理など）、専用のAPIセキュリティソリューション（Salt Security、Traceableなど）、IAMプラットフォーム（Okta Auth0、WSO2 Identity Serverなど）によって管理されます。
IDのガバナンスと管理（IGA）は、IAMの管理とコンプライアンスの側面に焦点を当て、アクセスポリシーが正しく設計され、長期にわたって遵守されるようにします。これには、アクセスと認定資格のレビューによって、ユーザーが引き続き権限を持っているかどうかを定期的に検証する、プロビジョニングとプロビジョニング解除のための自動化されたILM、複数のユーザーに重要な機能を分割するための職務分離（SoD）の実施などが含まれます。これは、1人のユーザーがプロセス全体を包括的に制御できないようにすることで、不正やエラーを防止するためです。
IAMソリューションとツールにはさまざまなタイプがありますが、連携してリソースを保護し、IDを管理する統合フレームワークを作成するには、すべてのタイプに特定の主要コンポーネントが含まれている必要があります。その構成要素には、以下が含まれます（一部は上記で説明されています）。
前述のとおり、これはIAMの管理プロセスの別名であり、関連するすべての識別属性（名前、ロール、部門など）を含むデジタルIDの作成、メンテナンス、セキュアな保存に焦点を当てています。これにより、すべての個人と人間以外のエンティティが、システム内で一意のデジタルIDを持つようになります。
これは、ある個人またはエンティティが、その人が自称している本人であることを確認するプロセスであり、アクセスプロセスの最初のゲートです。ユーザーは、パスワード、生体認証、MFAなど、IDを提供するよう要求されます。正しければ、ユーザーに一時的な信頼が付与され、認可に進みます。
このプロセスで、IAMシステムは、認証されたIDが許可される内容とアクセス可能なリソースを決定します。IDは、要求されたリソース（ユーザーがファイルを開こうとしたなど）と照合され、適切な権限が付与されます。つまり、アクセス権が付与されていれば、ファイルを開くことができます。
一般的に、アクセス制御ツールは、人間と人間以外のユーザーの両方に対して認可ポリシーを定義して適用できるようにします。以下の2つの一般的なフレームワークがあります。
PAMは、IAMの重要なサブセットであり、アクセスの多い特権アカウントのセキュリティに全面的に焦点を当てています。認証情報ボールトとセッションモニタリングを必要とし、ジャストインタイム権限を適用します。
IDフェデレーションは、2つの異なる組織またはシステムの間に信頼関係を確立して、ユーザーのIDを外部サービスプロバイダーが信頼し、受け入れることができるようにします。SSOでは、ユーザーはプライマリIDプロバイダーで一度認証を受けると、認証情報を再入力することなく他のすべてのアプリケーションやサービスにわたって認証されます。
これはIAMのアカウンタビリティの柱です。IAMでは、ログイン試行（成功または失敗）、アクセスリクエスト、ユーザー許可に対する管理者による変更など、システム内のすべてのID関連イベントを継続的に追跡し、記録します。IAMシステムは、疑わしいアクティビティの検出とコンプライアンスに重要な監査ログを生成します。GDPRやHIPAAなどの規制で必要とされる詳細なエビデンスを提供し、アクセス制御が実施され、定期的にレビューされていることを示します。
IAMシステムのこのコンポーネントは、長期にわたり、IAMシステムがコンプライアンスを維持し、効率的かつ正確に運用されることを確保します。ライフサイクル管理は、プロビジョニングからプロビジョニング解除まで、IDの管理を自動化してセキュリティギャップを解消します。これは、前述の追跡および監査レポートが実施されるプロセスでもあります。
MFA、2FA、生体認証などのIAMシステムで使用される堅牢な認証方式は、外部の攻撃者がフィッシングやクレデンシャルスタッフィングなどの一般的な戦術で成功するのを非常に困難にします。強力な認証情報管理を強制することにより、悪意のあるアクターの不正アクセスを制限し、パスワードの盗難による侵害のリスクを軽減できます。
SSOのような機能は、ログインとID認証に伴う摩擦を解消することで、顧客と従業員双方のユーザージャーニーを合理化します。また、パスワードの疲労が解消され、生産性が向上し、ユーザーは繰り返しログインする必要がなくなるため、リスクの高い回避策を探すのではなくセキュリティポリシーに従うよう促されます。
IAMシステムでは、ロールや場所に基づいて機密データへのアクセスを制限するなど、データプライバシーとセキュリティに関するさまざまな法的義務が自動化されています。また、IAMシステムが生成する監査ログにより、規制当局へのコンプライアンスの実証に必要なドキュメントや監査証跡を迅速に作成できるため、高額な罰金や罰則を回避できます。
IAMは、IDのプロビジョニングとプロビジョニング解除のILMプロセス全体を自動化することで、ITとビジネスの効率を高めます。新入社員はロールに基づいて適切なアカウントとアクセス権をほぼ瞬時に受け取り、従業員が退職するとアクセスが即時に無効になります。この自動化により、ITチームの管理負担が軽減され、戦略的な作業に集中できるようになり、ユーザー許可の割り当て時のエラーが減少します。
AMシステムはPoLPを徹底することで、不注意によるミスや悪意のある内部不正のリスクを最小限に抑えます。万が一、ユーザーによる不正行為や予期せぬ過失が発生しても、その影響範囲を大幅に限定することが可能です。また、PAMソリューションは、悪意のある活動を抑止し、フォレンジックアカウンタビリティを提供するために、特権アカウントを厳格に監視、制限し、その操作を記録します。
IAMシステムは、組織のセキュリティと運用にとって不可欠ですが、実装とメンテナンスは決してシンプルではありません。IAMの目標は明確ですが、その達成までの道のりは、技術面と運用面での複雑なハードルが存在します。レガシーシステムと新しいクラウドプラットフォームの統合から、膨大な数のIDの管理まで、企業は多くの場合、セキュリティギャップ、ボトルネック、スタッフやエンドユーザーの不満につながる問題に直面しています。以下に、よくある課題とその対処方法を紹介します。
クラウドベースのIAMシステムとレガシーソリューションとの統合の技術的ハードルは、非常に大きいものです。その主な理由は、多くのレガシーアプリケーションやデータベースが、IAMプロトコル（SAML、OAuth、SCIM）を使用して通信するように構築されていないためです。統合には通常、広範な回避策が必要であり、小さな変更であっても予期しない障害や監査レッドフラグが発生するリスクがあります。しかし、ミドルウェアとIDブローカーは、モダンとレガシーの間のギャップを埋め、古いコードを書き換えることなく、レガシーアプリケーションにモダン認証ポリシーを適用できるようにします。また、SAML、OAuth、カスタムAPIを使用して、重要度の高いレガシーアプリケーションを更新してIAMと連携させることもできます。
包括的でモダンなIAMソリューションのロールアウトには、ソフトウェアライセンス料以上の費用がかかります。複雑なIAMアーキテクチャに習熟したスペシャリストの雇用、新しいシステムと互換性のない旧システムのコンポーネントの交換、カスタマイズや統合サービスのコストなど、費用が膨らむ可能性があります。しかし、段階的な展開は、大規模なロールアウトよりも費用の制御に役立ちます。また、すべての古いシステムを統合するために費用を支払うよりも、メンテナンスとセキュリティにコストがかかるレガシーアプリケーションのモダナイゼーションを優先するほうがよい場合もあります。クラウドベースのIAMシステムは、従量課金モデルで運用できるというメリットがあり、従来のソリューションと比較してスケーラビリティと費用対効果に優れています。
過剰な複雑化や操作性の低下は、ユーザーの利便性を損なうだけでなく、IAMの取り組み自体の失敗を招きかねません。パスワードの変更が頻繁に行われたり、MFAの実装が不十分だったりした場合は、ユーザーがパスワードを書き留めることになり、紛失や盗難、不正なアカウント共有に対して非常に脆弱になります。パスのセキュリティを最も簡単な方法にするには、頻繁に使用するすべてのアプリケーションにSSOを実装する、生体認証を採用してパスワードを不要にする、アダプティブMFAを使用して、（別の国からのログインなど）ログインにリスクがあると思われる場合にのみユーザーに第2の要素の入力を要求します。
モダンITインフラストラクチャを1か所に集約することは珍しいことです。通常、組織はオンプレミスとクラウドのハイブリッド環境、またはマルチクラウド環境でIDを管理します。しかし、すべてのクラウドには独自のネイティブIAMフレームワークがあるため、一貫したポリシーを適用して膨大な量のID（特に人間以外のID）を管理することは非常に困難です。IDフェデレーションで認証を一元化し、人間以外のIDを人間IDと同じ厳格さで保護し、ポリシーを標準化します。後者については、コードとしてのポリシー（PaC）を確立し、ネイティブIAMの上位に位置するツールを使用して、ポリシー定義をすべてのプラットフォームに必要な技術規則に変換します。
IDは主な攻撃対象の一つであり、ハッカーはユーザー認証情報を盗み出して検知されずにシステムに侵入することに長けています。一度侵入を許せば、被る損害やアクセスされる情報の機密性を鑑みても、その被害は壊滅的なものになりかねません。とはいえ、パスワードだけでなく、MFAや生体認証などのより強力な認証方式への移行は、セキュリティの改善において大きな前進です。PoLPとジャストインタイムアクセスを適用して、重要なシステムを保護し、最高レベルのセキュリティで管理者アカウントを保護します。また、IAMログに細心の注意を払い、異常な挙動を検知してフラグを付けます。
組織は、ユーザーアクセスを適切に管理していることを監査人に証明できる体制を整える必要があります。機密データにアクセスできるユーザー、アクセスする理由、組織が定期的に監査を行っている証拠を示す詳細なログを求めるようになります。この量のデータを手動で収集するのは、ほぼ不可能です。しかし、IGAプラットフォームを活用すれば、アクセスレビュープロセスを自動化してマネージャーに許可の認証や取り消しを促し、監査人の確認が必要な文書証跡を作成できます。RBACまたはABACモデルを確立すると、ロールまたは属性に基づいて権限をグループ化できるため、コンプライアンスが簡素化され、アクセスの大規模な監査が容易になります。
堅牢で将来にも対応できるIAM戦略の策定は、重要なデータの保護とビジネスアジリティの実現に不可欠なサイバーセキュリティ計画の基盤です。組織がクラウド移行、ハイブリッドワーク、人間以外のIDの増加に伴う複雑さに対処し、IAMフレームワークを成功させるには、単にソフトウェアをインストールするだけでなく、明確な計画を策定する必要があります。セキュリティリーダーが、リスクを最小限に抑えながらユーザーの生産性を最大化する、一元化されたスケーラブルなIAM戦略を構築するために採用すべき6つのベストプラクティスを紹介します。
もはや、ユーザーアカウントの保護はパスワードだけでは不十分です。MFAは、導入可能なあらゆる場所で実施すべきです。なぜなら、データ漏洩の主要な原因であり続ける認証情報の窃盗に対して、MFAこそが最も強力な防衛策となるからです。また、特権アカウントや顧客アカウントを優先させるだけでなく、すべてのアプリケーションやシステムにわたってすべてのユーザーに使用する必要があります。SMSベースのコードよりも証明書ベースの認証など、よりセキュアな方法を選択できます。
最も被害の大きい侵害は、重要なシステムを管理制御できる特権アカウントへのアクセス権を取得する侵害です。これらのアカウントにジャストインタイムアクセスを付与して、必要なときにのみ高レベルの権限を付与し、設定した時間が経過すると取り消します。また、認証情報ボールトとセッションモニタリングを実装して、認証情報を保存して自動的にローテーションし、監査やフォレンジックレビューのために特権セッションを記録します。
IAMは、一度設定して終わりというものではありません。セキュリティ上の大きなリスクである権限クリープなどの問題を防ぐために、頻繁にモニタリングとレビューを行う必要があります。IGAツールを使用して、誰がどのツールになぜアクセスできるかを体系的に検証し、すべてのアクセスがPoLPに厳密に準拠していることを確認します。
IDフェデレーションは、組織の中央IDストア（IDプロバイダー：IdP）と外部サービス（サービスプロバイダー：SP）の間に信頼を確立します。すべてのSaaSアプリケーションとパブリッククラウドコンソールを認証に利用するように設定するために、一元化されたIdPを採用します。IDフェデレーションはSSOを有効にします。SSOは、ログインプロセスのセキュリティを一元化しながらユーザーエクスペリエンスを簡素化するために不可欠です。
手動でのプロビジョニングとプロビジョニング解除は、IAM戦略にエラー、セキュリティギャップ、非効率性をもたらす可能性があります。しかし、ILMは、新入社員の入社、退職、役職の変更など、こうしたプロセスを自動化します。
IAM戦略が真に機能するためには、すべての従業員にすべてのセキュリティプロセスに関するトレーニングを実施し、そのプロセスに従うことの重要性を強調する必要があります。セキュリティの強度は、最も脆弱な箇所によって決まると言われますが、その弱点となりやすいのが、多くの場合は人的エラーなのです。形ばかりの一般的な内容で終わらせるのではなく、より踏み込んだ必須のセキュリティ意識向上トレーニングを実施します。フィッシングやソーシャルエンジニアリングといった組織が直面する多様な脅威に加え、身に覚えのないMFA要求は絶対に承認しないといった具体的な行動指針まで、従業員を詳細に教育することが重要です。
IDおよびアクセス管理は、単なるゲートキーパーから、モダンサイバーセキュリティおよびビジネス運用の中核的存在へと進化しました。この進化は、AI、機械学習、ゼロトラストのセキュリティモデルをIAM戦略に織り込んだことによるところが大きく、パスワードレス認証、アダプティブアクセス制御、分散型IDなどの新興テクノロジーの成長と成熟とともに、今後も続くと考えられます。組織は、IAMテクノロジーの発展についていき、自身と顧客を絶えず進化するサイバー脅威から守り、コンプライアンスを維持し、人間と人間以外のユーザーのデジタルIDの管理を容易にすることが重要です。最も効果的なIAM戦略は、組織がセキュリティとユーザー体験のバランスを取り、従業員と顧客の安全のためにIAMプロセスをビジネスに実装する際の課題を克服できるように支援します。
利用可能なIDおよびアクセス管理ツールの例としては、Okta、Microsoft Entra ID（Azure ID）、AWS IAMなどの包括的なプラットフォームから、CyberArk（PAM用）、SailPoint（IDガバナンス用）、SSO/MFAサービスなどの専用ソリューションまで、さまざまです。
ユーザーライフサイクル管理は、IDが組織に参加した時点（プロビジョニング）から、ロールの変更（メンテナンス）を経て脱退する時点（プロビジョニング解除）まで、IDのアクセス権を自動化するプロセスです。アクセスが常に適切であり、必要に応じて速やかに取り消すことを目的としています。
定義はさまざまですが、包括的なIAM戦略の4つの重要な柱は一般的に、認証、認可、管理（ガバナンス）、監査（モニタリング）であると考えられています。
一般的な例としては、SSOを使用する従業員が1つのパスワードを入力し、MFAを1回使用する（認証）、IAMシステムがクラウドドライブ、Eメール、CRMなどのすべての業務アプリケーションへのアクセスを許可（認可）し、再びサインインする必要がなくなるなどがあります。