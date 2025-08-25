IAMシステムは、組織のセキュリティと運用にとって不可欠ですが、実装とメンテナンスは決してシンプルではありません。IAMの目標は明確ですが、その達成までの道のりは、技術面と運用面での複雑なハードルが存在します。レガシーシステムと新しいクラウドプラットフォームの統合から、膨大な数のIDの管理まで、企業は多くの場合、セキュリティギャップ、ボトルネック、スタッフやエンドユーザーの不満につながる問題に直面しています。以下に、よくある課題とその対処方法を紹介します。

レガシーシステムとの統合

クラウドベースのIAMシステムとレガシーソリューションとの統合の技術的ハードルは、非常に大きいものです。その主な理由は、多くのレガシーアプリケーションやデータベースが、IAMプロトコル（SAML、OAuth、SCIM）を使用して通信するように構築されていないためです。統合には通常、広範な回避策が必要であり、小さな変更であっても予期しない障害や監査レッドフラグが発生するリスクがあります。しかし、ミドルウェアとIDブローカーは、モダンとレガシーの間のギャップを埋め、古いコードを書き換えることなく、レガシーアプリケーションにモダン認証ポリシーを適用できるようにします。また、SAML、OAuth、カスタムAPIを使用して、重要度の高いレガシーアプリケーションを更新してIAMと連携させることもできます。

高い実装コスト

包括的でモダンなIAMソリューションのロールアウトには、ソフトウェアライセンス料以上の費用がかかります。複雑なIAMアーキテクチャに習熟したスペシャリストの雇用、新しいシステムと互換性のない旧システムのコンポーネントの交換、カスタマイズや統合サービスのコストなど、費用が膨らむ可能性があります。しかし、段階的な展開は、大規模なロールアウトよりも費用の制御に役立ちます。また、すべての古いシステムを統合するために費用を支払うよりも、メンテナンスとセキュリティにコストがかかるレガシーアプリケーションのモダナイゼーションを優先するほうがよい場合もあります。クラウドベースのIAMシステムは、従量課金モデルで運用できるというメリットがあり、従来のソリューションと比較してスケーラビリティと費用対効果に優れています。

ユーザーの抵抗と定着率の低下

過剰な複雑化や操作性の低下は、ユーザーの利便性を損なうだけでなく、IAMの取り組み自体の失敗を招きかねません。パスワードの変更が頻繁に行われたり、MFAの実装が不十分だったりした場合は、ユーザーがパスワードを書き留めることになり、紛失や盗難、不正なアカウント共有に対して非常に脆弱になります。パスのセキュリティを最も簡単な方法にするには、頻繁に使用するすべてのアプリケーションにSSOを実装する、生体認証を採用してパスワードを不要にする、アダプティブMFAを使用して、（別の国からのログインなど）ログインにリスクがあると思われる場合にのみユーザーに第2の要素の入力を要求します。

ハイブリッドとマルチクラウド環境の管理の複雑さ

モダンITインフラストラクチャを1か所に集約することは珍しいことです。通常、組織はオンプレミスとクラウドのハイブリッド環境、またはマルチクラウド環境でIDを管理します。しかし、すべてのクラウドには独自のネイティブIAMフレームワークがあるため、一貫したポリシーを適用して膨大な量のID（特に人間以外のID）を管理することは非常に困難です。IDフェデレーションで認証を一元化し、人間以外のIDを人間IDと同じ厳格さで保護し、ポリシーを標準化します。後者については、コードとしてのポリシー（PaC）を確立し、ネイティブIAMの上位に位置するツールを使用して、ポリシー定義をすべてのプラットフォームに必要な技術規則に変換します。

進化するセキュリティ脅威への先手を打った対策

IDは主な攻撃対象の一つであり、ハッカーはユーザー認証情報を盗み出して検知されずにシステムに侵入することに長けています。一度侵入を許せば、被る損害やアクセスされる情報の機密性を鑑みても、その被害は壊滅的なものになりかねません。とはいえ、パスワードだけでなく、MFAや生体認証などのより強力な認証方式への移行は、セキュリティの改善において大きな前進です。PoLPとジャストインタイムアクセスを適用して、重要なシステムを保護し、最高レベルのセキュリティで管理者アカウントを保護します。また、IAMログに細心の注意を払い、異常な挙動を検知してフラグを付けます。

ガバナンスと規制コンプライアンス

組織は、ユーザーアクセスを適切に管理していることを監査人に証明できる体制を整える必要があります。機密データにアクセスできるユーザー、アクセスする理由、組織が定期的に監査を行っている証拠を示す詳細なログを求めるようになります。この量のデータを手動で収集するのは、ほぼ不可能です。しかし、IGAプラットフォームを活用すれば、アクセスレビュープロセスを自動化してマネージャーに許可の認証や取り消しを促し、監査人の確認が必要な文書証跡を作成できます。RBACまたはABACモデルを確立すると、ロールまたは属性に基づいて権限をグループ化できるため、コンプライアンスが簡素化され、アクセスの大規模な監査が容易になります。