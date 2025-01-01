I NOSTRI CLIENTI
Le aziende di successo scelgono Snowflake
Scopri come, in tutto il mondo, le organizzazioni di ogni settore usano l’AI Data Cloud per massimizzare l’efficienza, l’innovazione e i risultati aziendali.
31 risultati
HelloFresh semplifica la pianificazione dei pasti con gli insight dell’AI Data Cloud Snowflake
Siemens Energy crea un document chatbot con Cortex AI
La quarta rivoluzione industriale di Siemens e Snowflake
Nissan crea il futuro della guida con dati unificati e collaborazione più semplice
Rinascente ottiene una visione del cliente a 360° in tempo quasi reale grazie a Snowflake
Zoom sviluppa app enterprise AI nell’AI Data Cloud
Capital One si affida a Snowflake per la data science
AI e ML aiutano IGS Energy a rendere le previsioni meno complesse e a rilevare le anomalie in modo più efficace
Siemens crea il suo data mesh aziendale e accelera l’innovazione con Snowflake
ABB risparmia e guadagna milioni di dollari unificando i dati di 40 sistemi ERP in Snowflake
EDF crea un Intelligent Customer Engine su Snowflake Data Cloud
