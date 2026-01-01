EDF crea un Intelligent Customer Engine su Snowflake Data Cloud

EDF utilizza la data science in vari modi per fornire un servizio migliore ai clienti: aiutando a migliorare l'efficienza energetica, identificando utenti finanziariamente vulnerabili e offrendo un'assistenza adeguata. Tuttavia, la Customer Analytics Zone (CAZ) dell'azienda, una piattaforma costruita in autonomia per lo sviluppo e l'implementazione di modelli di machine learning (ML), non ha sempre semplificato la generazione degli insight necessari.

“Prima non avevamo un buon accesso ai dati o un modo per implementare i nostri modelli in produzione”, spiega Rebecca Vickery, Data Science Lead di EDF. “Trattiamo molti dati estremamente sensibili, quindi era difficile fare qualsiasi cosa senza approvazioni e riunioni preliminari. Per ogni progetto, dovevamo chiedere al team del data lake di estrarre i dati su cui lavorare, processo che poteva richiedere giorni. Un processo lento e difficile a volte, nonché molto complesso, poiché eravamo noi a dover gestire la sicurezza e la governance di quei dati”.

Nel 2022, dopo aver tentato per quattro mesi di implementare un singolo modello ML in CAZ, EDF ha deciso che servivano una nuova piattaforma per i dati dei clienti e un approccio completamente diverso. Il fornitore di energia ha scelto il Data Cloud Snowflake per centralizzare una fonte di dati facilmente accessibili per il suo nuovo Intelligent Customer Engine (ICE).

EDF ora utilizza Snowflake e il suo framework di sviluppo Snowpark per consentire ai data scientist di utilizzare Python, il loro linguaggio preferito, e portare i modelli ML in produzione su Amazon SageMaker. EDF sfrutta la partnership tra AWS e Snowflake per accedere a operazioni di machine learning (MLOps) e funzionalità di data science di livello enterprise.