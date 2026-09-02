Le SVM operano individuando il punto in cui il margine tra le diverse categorie di dati è massimo. Ad esempio, in un modello ML addestrato su immagini di frutta, una SVM può imparare a separare mele e arance in base a caratteristiche come colore, forma e consistenza, creando un confine chiamato iperpiano, utilizzato dal modello per distinguere le due categorie.

Una SVM può operare sia su dati linearmente separabili sia su dati non lineari. Nel caso di dati lineari, è possibile rappresentare mele e arance su un grafico utilizzando feature come peso e forma. Gli oggetti più pesanti e rotondi (le arance) tendono a concentrarsi in un’area, mentre quelli più leggeri e meno rotondi (le mele) in un’altra. Una SVM individua la linea retta ottimale che separa questi cluster con il margine più ampio possibile e utilizza questo confine (l’iperpiano) per classificare nuove immagini di frutta.

La classificazione e la separazione di dati non lineari richiedono un passaggio aggiuntivo. Supponiamo di gestire una pizzeria e di voler identificare dove vivono i clienti più assidui. Scopriamo quindi che i clienti che vengono in pizzeria più spesso tendono a vivere vicino al locale, mentre quelli che la frequentano di rado formano un anello a distanze diverse. La rappresentazione grafica di questi dati assume la forma di una ciambella, con i clienti più fedeli al centro. Poiché i dati non sono lineari, non è possibile tracciare una linea che separi chiaramente i due gruppi. Le SVM utilizzano quindi funzioni matematiche, chiamate kernel, tramite un processo noto come kernel trick, che trasforma i dati in uno spazio con più dimensioni, consentendo di individuare il confine ottimale tra i gruppi. Uno dei kernel più utilizzati è il Radial Basis Function (RBF), particolarmente adatto a dati complessi e non lineari.