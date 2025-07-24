Comment le partage et l’intégration de données se complètent
Présentation
Les entreprises s’adaptent à l’évolution rapide du paysage informatique par le biais du partage et de l’intégration de données afin d’optimiser la valeur de ces dernières. L’intégration des données permet de créer un environnement de données unique et accessible, qui offre aux entreprises la possibilité de supprimer les silos internes. Le partage de données étend ensuite cette accessibilité aux parties externes, ce qui favorise la collaboration et optimise l’utilisation de ces données. Ces approches complémentaires permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées et de favoriser l’innovation.
Partage de données : décloisonner les silos et favoriser la collaboration
Grâce au partage de données, les entreprises peuvent partager en toute sécurité des jeux de données avec des équipes internes et des parties externes sans les dupliquer. Ce processus favorise la collaboration, améliore la prise de décision et permet un accès en temps réel aux données, dans un environnement contrôlé et gouverné.
La puissance du partage de données
Élimination des silos de données : le partage de données comble le fossé entre les services ou les entreprises, pour permettre aux équipes interfonctionnelles d’accéder à des jeux de données partagés, ce qui améliore la collaboration et l’innovation.
Prise de décision en temps réel : grâce à un accès rapide à des informations actualisées, le partage de données accélère les processus décisionnels et améliore l’efficacité opérationnelle.
Monétisation des données : les entreprises peuvent également partager et monétiser de précieux jeux de données, ce qui génère de nouvelles sources de revenus. Leurs partenaires externes peuvent également en tirer des informations utiles et améliorer leurs propres processus.
- Amélioration de la qualité des données : les données partagées sont souvent validées, nettoyées et enrichies, ce qui améliore leur qualité et leur utilité globales.
Méthodes de partage de données
Partage de données interne : les données sont partagées au sein de l’entreprise, ce qui permet d’éliminer les silos entre les services et d’améliorer les flux de travail internes.
- Partage de données externe : les données sont partagées avec des parties externes de confiance telles que des fournisseurs, des clients ou des partenaires, ce qui enrichit l’écosystème au sens large.
Dans les deux cas, les données sont également partageables en temps réel ou par batch, selon le cas d’usage, en vue d’obtenir des informations opportunes ou de réaliser des analyses à long terme.
Lorsqu’il est sécurisé et efficace, le partage de données constitue la base de l’analyse collaborative, qui permet à plusieurs entreprises ou services de combiner leurs informations et d’innover ensemble.
Outils d’intégration des données : la base d’un flux de données fluide
Alors que le partage de données vise à rendre ces dernières accessibles, les solutions d’intégration permettent de transférer de manière fluide les données pertinentes issues de différentes sources vers un système cohérent à des fins d’analyse, de reporting et de prise de décision. Ces solutions automatisent la collecte, la transformation et la combinaison des données issues de différentes sources et plateformes.
Pourquoi l’intégration des données est importante
- Élimination des silos de données : les solutions d’intégration unifient les sources de données disparates et permettent ainsi aux entreprises de bénéficier d’un jeu de données complet et homogène.
Amélioration de la qualité des données : pour améliorer la qualité des données, les solutions d’intégration nettoient, transforment et assurent l’homogénéité entre les sources de données.
Simplification des opérations : l’intégration automatique des données réduit le traitement manuel des données, ce qui augmente l’efficacité et diminue le risque d’erreurs.
- Extraction d’informations en temps réel : de nombreuses solutions d’intégration prennent en charge le traitement des données en temps réel, de sorte que les entreprises peuvent exploiter immédiatement les informations.
Types de solutions d’intégration de données
ETL/ELT (extraction, transformation, chargement) : ces approches traditionnelles permettent de transférer les données des systèmes sources vers des systèmes de stockage à des fins d’analyse. L’approche ELT tire parti des capacités du cloud pour transformer les données après leur chargement.
Réplication de données : la réplication assure la synchronisation en temps réel des données entre les systèmes, ce qui contribue à garantir l’homogénéité entre les différentes bases de données ou applications.
Virtualisation des données : la virtualisation permet d’accéder aux données sans déplacement physique, ce qui améliore l’accessibilité des données et évite les frais opérationnels liés à la réplication ou à la transformation.
Intégration des données en streaming : le streaming prend en charge l’intégration des données en temps réel. Il convient parfaitement aux applications telles que l’IoT, le e-commerce ou l’analyse des réseaux sociaux.
- Intégration basée sur les API : ces solutions connectent les systèmes via des API pour assurer un flux de données continu et fluide entre les plateformes.
Les solutions d’intégration sont essentielles pour les pipelines de données, car elles favorisent le transfert fluide des données vers les plateformes d’analyse, les bases de données ou les environnements partagés. Elles garantissent ainsi leur homogénéité, leur précision et leur pertinence.
Comment le partage et l’intégration de données se complètent
Bien que le partage et l’intégration de données aient des objectifs différents, ils sont étroitement liés et se complètent pour alimenter les stratégies fondées sur les données. Des outils d’intégration efficaces permettent d’agréger, de traiter et de structurer les données, ce qui facilite leur partage et leur utilisation au sein de l’entreprise ou avec des parties prenantes externes.
Principales synergies
Flux de données unifié : les outils d’intégration des données collectent, nettoient et préparent les données, qui sont ensuite partageables avec diverses parties prenantes de manière sécurisée et standardisée.
Accès en temps réel : les outils d’intégration facilitent le traitement des données en temps réel, tandis que le partage de données permet aux parties concernées d’accéder à ces nouvelles données en cas de besoin.
Collaboration simplifiée : les outils d’intégration facilitent le partage de données, car ils fournissent des jeux de données homogènes et actualisés. Tous les collaborateurs disposent ainsi des informations les plus récentes et les plus fiables.
- Gouvernance des données : le partage et l’intégration de données bénéficient de mesures de gouvernance et de sécurité strictes, qui garantissent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données sensibles et que les exigences de conformité sont respectées.
Associer le partage de données et une intégration efficace permet aux entreprises de créer un écosystème dans lequel les données peuvent circuler librement, en toute sécurité et sans redondance. La prise de décision est ainsi plus rapide, les informations plus précises et les possibilités de collaboration entre les services, les secteurs et les écosystèmes métiers plus nombreuses.
Défis
Malgré les nombreux avantages du partage et de l’intégration de données, sa mise en œuvre efficace comporte des défis :
Sécurité et confidentialité des données : il faut garantir la sécurité de l’accès et du partage des données, en particulier lorsqu’il s’agit de données sensibles ou réglementées.
Standardisation des données : unifier les formats, les structures et les terminologies des données entre différents systèmes et sources peut s’avérer complexe.
Traitement des données en temps réel : maintenir la vitesse et les performances de l’intégration des données en temps réel peut être difficile, en particulier avec de grands volumes de données.
- Risques liés à la conformité : il est nécessaire de respecter les réglementations du secteur telles que le RGPD ou l’HIPAA, notamment lors du partage de données au-delà des frontières ou avec des tiers.