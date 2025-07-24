Comment le partage et l’intégration de données se complètent

Dans les deux cas, les données sont également partageables en temps réel ou par batch, selon le cas d’usage, en vue d’obtenir des informations opportunes ou de réaliser des analyses à long terme.

Lorsqu’il est sécurisé et efficace, le partage de données constitue la base de l’analyse collaborative, qui permet à plusieurs entreprises ou services de combiner leurs informations et d’innover ensemble.