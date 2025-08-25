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En quoi consiste l’intégration des données ? Processus, avantages et exemples

Découvrez l’intégration des données : fonctionnement, types clés, avantages, défis et exemples concrets au service des analyses, de l’IA et de la conformité.

  • Présentation
  • En quoi consiste l’intégration des données ?
  • Importance de l’intégration des données
  • Principaux avantages de l’intégration des données
  • Cas d’usage courants de l’intégration des données
  • Fonctionnement de l’intégration des données
  • Types d’approches d’intégration des données
  • Défis de l’intégration des données
  • Outils et solutions avancés d’intégration des données
  • Meilleures pratiques d’intégration des données
  • Conclusion
  • Questions fréquentes sur l’intégration des données
  • Clients qui utilisent Snowflake
  • Ressources Snowflake

Présentation

Dans les entreprises modernes, les données sont souvent dispersées sur un large éventail de systèmes déconnectés : systèmes de stockage dans le cloud, data centers on-premise, plateformes SaaS, appareils IoT, etc. L’intégration des données désigne le processus qui consiste à unifier ces données afin de pouvoir les analyser et les utiliser pour prendre des décisions éclairées. Une stratégie data bien intégrée peut améliorer l’efficacité opérationnelle et faciliter la conformité en améliorant la visibilité, la concordance et les contrôles autour des données. Elle offre également une base plus solide pour développer et déployer des modèles d’IA dans le cadre d’initiatives plus vastes de transformation numérique.

Ce guide décrit ce qu’implique l’intégration des données et pourquoi il s’agit d’une discipline essentielle pour les entreprises qui cherchent à exploiter leurs données pour prendre des décisions éclairées et tirer parti de l’IA.

En quoi consiste l’intégration des données ?

L’intégration des données consiste à combiner des données provenant de sources disparates dans une vue unifiée, afin d’homogénéiser les accès et les analyses au sein d’une entreprise. Les entreprises qui connectent leurs différents systèmes et éliminent les silos de données bénéficient d’une perspective globale sur leurs informations stratégiques. L’intégration des données peut inclure des processus tels que la migration, l’ingestion, la transformation et d’autres techniques pour maintenir un flux continu de données dans toute l’entreprise. 

Importance de l’intégration des données

L’intégration des données élimine la saisie manuelle des données, réduit les erreurs et automatise les flux de travail entre les applications, de façon à améliorer l’efficacité et la rapidité des opérations. En l’absence d’intégration, les entreprises risquent de souffrir d’incohérences dans les données, de multiplier inutilement les efforts ou d’être dans l’incapacité de répondre rapidement aux besoins de leurs clients. Les opérations stratégiques qui exigent une visibilité en temps réel entre les services (par exemple, les équipes commerciales qui doivent vérifier les stocks, les unités financières qui ont besoin d’accéder aux données sur les commandes ou les dirigeants qui ont besoin de rapports consolidés) nécessitent des plateformes data intégrées. L’intégration des données peut aider les modèles d’analyse prédictive et d’IA à accéder à des données plus complètes et homogènes provenant de l’ensemble de l’écosystème technologique d’une entreprise, sous réserve de la qualité des données, de la gouvernance et de la mise en œuvre.

Principaux avantages de l’intégration des données

Une stratégie d’intégration des données bien planifiée offre de multiples avantages aux entreprises :

 

Accès centralisé et fiable aux données

En consolidant les informations issues de plusieurs systèmes dans un seul emplacement accessible, l’intégration des données peut établir une vue centralisée et gouvernée des données (une « source unique de vérité »). Ainsi, les parties prenantes sont plus susceptibles de travailler à partir d’informations concordantes et fiables, à condition de mettre en place des pratiques appropriées pour assurer la qualité et la gouvernance des données. En outre, cela peut réduire la confusion concernant le jeu de données qui fait autorité et aider les parties prenantes à travailler à partir des mêmes informations gouvernées et concordantes.

 

Amélioration de la prise de décision grâce à des informations en temps réel

Le fait de connecter des systèmes en temps réel ou quasi réel permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées en se basant sur des données actuelles plutôt que sur des rapports obsolètes. Ainsi, les entreprises peuvent réagir plus rapidement aux évolutions du marché, aux comportements des clients et aux opportunités émergentes.

 

Amélioration de la qualité et de la concordance des données

L’intégration permet d’appliquer aux données les mêmes normes et règles de validation sur tous les systèmes, ce qui permet de réduire les doublons, les erreurs et les incohérences qui pullulent dans des environnements silotés. Des données propres et concordantes renforcent la confiance dans les analyses et préviennent les erreurs coûteuses causées par des informations contradictoires.

 

Réduction de la gestion manuelle des données

Avec des flux de données automatisés, les collaborateurs n’ont plus besoin d’exporter, de transférer et d’importer manuellement des données entre différents systèmes. Cela permet non seulement de gagner du temps et de réduire les coûts, mais aussi de minimiser les erreurs humaines qui peuvent survenir lors de la saisie et de la manipulation manuelles des données.

 

Collaboration plus étroite entre les équipes et les services

Lorsque toutes les équipes accèdent à des données intégrées, les silos disparaissent et la collaboration interfonctionnelle s’en trouve améliorée. Plutôt que d’opérer chacun de leur côté, les services des ventes, du marketing, des finances et des opérations peuvent travailler à partir d’informations partagées.

 

Accélération de l’adoption du cloud et de la transformation numérique

Les plateformes d’intégration permettent une connectivité fluide entre les systèmes hérités on-premise et les applications cloud modernes, afin de réduire le risque et la complexité liés à la transformation numérique. De cette façon, les entreprises peuvent se moderniser progressivement au lieu de devoir procéder à des migrations brutales où il faut tout détruire pour tout reconstruire.

 

Amélioration de la conformité et des rapports réglementaires

Les systèmes intégrés fournissent des pistes d’audit complètes et facilitent le suivi de la traçabilité des données dans l’ensemble de l’entreprise. Cette vue unifiée peut faciliter la conformité et la préparation aux audits (p. ex., processus liés aux réglementations RGPD, HIPAA ou SOX) en améliorant la traçabilité des données, la documentation et la capacité à produire des rapports concordants, en fonction des politiques et des contrôles de l’entreprise.

 

Augmentation de l’efficacité opérationnelle et réduction des coûts

Grâce à l’élimination des systèmes redondants, à la simplification des flux de travail et à l’automatisation des processus autour des données, l’intégration peut réduire les coûts de maintenance informatique et améliorer la productivité. Les entreprises peuvent utiliser à meilleur escient leurs ressources existantes au lieu d’ajouter constamment de nouveaux outils pour combler les lacunes entre des systèmes déconnectés.

Cas d’usage courants de l’intégration des données

L’intégration des données a un grand nombre d’applications pratiques dans tous les secteurs, notamment les suivants :

 

Retail

Les retailers intègrent des systèmes de points de vente, des données de gestion des stocks, des plateformes de e-commerce et des données de la supply chain. Cela leur offre une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock et leur permet de personnaliser l’expérience client en ligne.

 

Santé

Les organisations de santé intègrent des dossiers médicaux électroniques, des systèmes de laboratoire, des données d’imagerie et des applications de facturation. En créant une vue complète des patients, les professionnels de santé peuvent améliorer la coordination des soins, réduire les erreurs médicales et simplifier le traitement des demandes de remboursement.

 

Services financiers

Les institutions financières intègrent des systèmes bancaires de base, des plateformes de détection des fraudes, des outils de gestion de la relation client et des systèmes de rapports réglementaires. Cela leur permet de surveiller les transactions en temps réel, de personnaliser leurs produits financiers et de créer des rapports de conformité automatisés.

 

Industrie

Les industriels combinent les données de systèmes ERP, de capteurs IoT sur des lignes de production, de systèmes de gestion de la qualité et de plateformes de la supply chain. Résultat : des calendriers de production optimisés, une maintenance plus efficace du matériel et une gestion des stocks juste-à-temps fiable.

 

Marketing

Pour créer des profils clients unifiés, les équipes marketing intègrent les données d’applications CRM, de systèmes d’e-mailing, de réseaux sociaux, d’analyses sur le web et de plateformes publicitaires. Cela leur permet de lancer des campagnes marketing personnalisées et de mesurer plus précisément leur ROI sur tous les canaux.

 

Logistique et transport

Les entreprises de logistique intègrent des systèmes de suivi GPS, des plateformes de gestion d’entrepôts, des outils d’optimisation d’itinéraires et des portails de livraison aux clients. Les avantages incluent une visibilité en temps réel sur les expéditions, l’optimisation des itinéraires de livraison et une meilleure communication avec les clients tout au long de la supply chain.

Fonctionnement de l’intégration des données

Les schémas d’intégration des données suivent généralement le même processus en cinq étapes :

 

1. Identification des sources

La première étape consiste à cataloguer toutes les sources de données pertinentes de l’entreprise, y compris les bases de données, les applications, les API, les fichiers et les sources de streaming. Cette phase de découverte cartographie les données existantes, où elles résident et les sources stratégiques par rapport aux objectifs de l’entreprise.

 

2. Collecte de données brutes

Les données sont ensuite extraites ou ingérées à partir des sources identifiées à l’aide de connecteurs, d’API, de requêtes de base de données ou de transferts de fichiers. Ce processus de collecte peut se dérouler en temps réel (streaming), en temps quasi réel (micro-batchs) ou par batchs planifiés, selon les exigences de l’entreprise.


3. Transformation des données

Les données brutes sont nettoyées, normalisées, enrichies et converties dans des formats compatibles avec les systèmes cibles et les règles de l’entreprise. Les transformations incluent les conversions de types de données, la déduplication, la validation, l’agrégation et l’application d’une logique d’entreprise pour assurer la qualité et la concordance des données.

 

4. Chargement dans les systèmes cibles

Une fois transformées, les données sont écrites dans les systèmes de destination tels que des data warehouses, des data lakes, des bases de données opérationnelles ou des plateformes d’analyse. Les stratégies de chargement incluent des actualisations complètes, des mises à jour incrémentielles ou des upserts (mise à jour d’enregistrements existants ou insertion de nouveaux enregistrements, selon les besoins), en fonction des capacités du système cible et des besoins de l’entreprise.

 

5. Activation de l’accès et des analyses

Enfin, les données chargées sont mises à la disposition des utilisateurs finaux, des applications et des outils d’analyse via des tableaux de bord, des rapports, des API ou des interfaces de requête. Cette dernière étape permet aux parties prenantes d’utiliser facilement les données intégrées pour la prise de décision, le machine learning et les processus opérationnels.

Types d’approches d’intégration des données

Il existe de nombreuses façons d’aborder l’intégration des données. Voici les plus courantes :

 

ETL (extraction, transformation, chargement)

Le processus ETL extrait les données des systèmes sources, les transforme dans le format requis à l’aide de règles d’entreprise et de processus de qualité des données, puis les charge dans un système cible tel qu’un data warehouse. Cette approche traditionnelle permet d’effectuer des transformations sur un serveur d’intégration séparé avant que les données n’arrivent à destination, ce qui la rend idéale pour les flux de travail structurés par batch.

 

ELT (extraction, chargement, transformation)

Le processus ELT extrait les données des sources et les charge directement dans le système cible (généralement un data warehouse dans le cloud ou un data lake) sous leur forme brute, puis effectue des transformations dans l’environnement cible. Cette approche moderne exploite la puissance de traitement des plateformes cloud et s’avère particulièrement efficace pour traiter de gros volumes de divers types de données.

 

Virtualisation des données

La virtualisation des données crée une vue unifiée des données provenant de plusieurs sources sans déplacer ni copier physiquement ces données. Les utilisateurs interrogent la couche de virtualisation, qui récupère et combine les données de divers systèmes en temps réel, afin de fournir un accès immédiat sans souffrir de la même latence que des processus d’intégration traditionnels.

 

Intégration basée sur des applications

L’intégration basée sur des applications connecte des applications spécifiques directement les unes aux autres à l’aide de connecteurs prédéfinis ou d’intégrations natives proposées par les fournisseurs de logiciels. Cette approche permet un flux de données fluide entre des systèmes tels que des plateformes CRM et d’automatisation marketing, sans nécessiter de codage personnalisé ou de middleware.

 

Intégration par middleware

Le middleware agit comme une couche logicielle intermédiaire qui facilite la communication et l’échange de données entre des applications et des systèmes disparates. Les ESB (Enterprise Service Buses) et les plateformes d’intégration constituent des solutions middleware courantes qui acheminent, transforment et orchestrent les flux de données dans toute l’entreprise.

 

Réplication et synchronisation des données

La réplication de données crée et maintient des copies de données entre plusieurs systèmes pour en assurer la concordance et la disponibilité. La synchronisation aide à maintenir ces copies à jour grâce à des mises à jour continues ou planifiées, afin de permettre aux systèmes distribués de travailler avec des informations actualisées.

 

Intégration basée sur des API

L’intégration basée sur des API utilise des interfaces de programmation d’application (API) pour permettre la communication et l’échange de données en temps réel entre des systèmes via des protocoles web. Cette approche légère et flexible permet aux applications de demander et de partager des données à la demande, ce qui la rend idéale pour les architectures modernes de microservices et d’applications dans le cloud.

Défis de l’intégration des données

Pour être efficaces, les initiatives d’intégration des données doivent surmonter des obstacles importants. Voici les défis les plus courants à relever pour une intégration réussie.

 

Silos de données

Les principaux obstacles qui empêchent l’intégration des données sont les silos de données qui se forment lorsque chaque service d’une entreprise choisit ses propres systèmes de données sans tenir compte des besoins à l’échelle de l’entreprise. À cause de ces silos, les données peuvent être incohérentes ou inaccessibles. Il devient alors extrêmement difficile d’obtenir une vue complète des opérations ou des clients.

 

Intégration complexe

Les entreprises modernes utilisent des data centers on-premise, plusieurs fournisseurs cloud et des applications SaaS. Or, chaque système est associé à ses propres protocoles, modèles de sécurité et formats de données. Face à ces environnements hétérogènes, la gestion de l’intégration nécessite une expertise et des outils spécialisés pour prendre en charge l’authentification, la connectivité réseau et la transformation des données à grande échelle.

 

Volumes de données et vitesse élevés

L’explosion des données (provenant d’appareils IoT, de sources de streaming, de réseaux sociaux et de systèmes transactionnels) crée des volumes massifs que les approches d’intégration traditionnelles peinent à traiter efficacement. Ce défi est d’autant plus grand que les données doivent être traitées en temps réel, car les entreprises ont besoin d’un accès instantané aux informations et ne peuvent pas se permettre d’attendre un jour entier la fin des processus par batch.

 

Sécurité et conformité des données

À mesure que les données passent d’un système à un autre, les flux de travail d’intégration doivent maintenir des contrôles de sécurité stricts. Cela peut passer notamment par un chiffrement en transit et au repos, des contrôles d’accès et des logs d’audit. Les exigences de conformité (RGPD, HIPAA, réglementations spécifiques à chaque secteur, etc.) renforcent encore cette complexité en rendant obligatoires la gouvernance des données, les contrôles de confidentialité et le suivi de la traçabilité des données dans tous les systèmes intégrés.

 

Contraintes en termes de coûts et de ressources

Créer et maintenir des solutions d’intégration personnalisées nécessite des investissements significatifs, entre les développeurs spécialisés, l’infrastructure et la maintenance continue. De nombreuses entreprises ne disposent pas du budget ou des compétences techniques nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies d’intégration fiables, ce qui les oblige à choisir entre des solutions incomplètes ou le report d’initiatives stratégiques de transformation numérique.

Outils et solutions avancés d’intégration des données

Les schémas d’intégration des données nécessitent un certain nombre d’outils spécifiques aux différentes tâches, qui peuvent inclure tout ou partie des suivants : 

 

ETL 

Les plateformes ETL vous permettent d’extraire des données à partir de vos sources, d’appliquer des transformations complexes et de charger ces données dans les systèmes cibles. Ces solutions d’entreprise offrent des interfaces de conception visuelle, des connecteurs prédéfinis, des outils pour améliorer la qualité des données et des fonctionnalités de planification pour le traitement des données par batch.

 

ELT 

Les outils ELT sont optimisés pour les data warehouses dans le cloud : ils commencent par charger des données brutes, puis ils exploitent la puissance de traitement de la plateforme cible pour les transformations. Ces solutions modernes privilégient la vitesse et l’évolutivité, ce qui les rend idéales pour les scénarios Big Data et les entreprises qui adoptent des stratégies axées sur le cloud.

 

CDC (Change Data Capture)

Plutôt que de copier des jeux de données entiers, les solutions CDC capturent uniquement les insertions, les mises à jour ou les suppressions effectuées sur les bases de données sources. Cette approche minimise l’impact sur les systèmes, réduit les volumes de transfert de données et permet une synchronisation en temps quasi réel entre les systèmes.

 

Réplication de données 

Les outils de réplication de données créent et maintiennent des copies synchronisées des données entre différentes bases de données et plateformes. En maintenant plusieurs data stores constamment à jour, ces solutions assurent une haute disponibilité et permettent la récupération après sinistre ainsi qu’un accès distribué.

 

Ingestion des données 

Les plateformes d’ingestion de données collectent d’importants volumes de données provenant de diverses sources et les envoient en streaming dans des data lakes ou des pipelines de traitement. Ces plateformes gèrent des flux de données en temps réel d’appareils IoT, d’applications, de logs et de capteurs avec un débit et une fiabilité élevés.

 

Plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS)

Les solutions iPaaS dans le cloud connectent des applications, des données et des API entre des environnements hybrides sans nécessiter une infrastructure étendue. Ces plateformes offrent des connecteurs prédéfinis, une automatisation des flux de travail et des interfaces low-code/no-code qui permettent d’accélérer le développement et le déploiement de l’intégration.

 

Gouvernance des données 

Chaque entreprise doit mettre en place des politiques pour gérer les métadonnées, cataloguer les données et suivre leur traçabilité sur l’ensemble des systèmes intégrés. Les plateformes de gouvernance des données garantissent la qualité, la conformité réglementaire et la gestion adaptée des données, en fournissant de la visibilité sur la circulation et les transformations des données dans toute l’entreprise.

 

Migration des données 

Les outils de migration des données facilitent les transferts ponctuels de données entre des systèmes lors de mises à niveau, de transitions vers le cloud ou de consolidations de systèmes. Ces solutions spécialisées évaluent les environnements sources, minimisent les temps d’arrêt, valident la précision des données et fournissent des fonctionnalités de restauration pour assurer la réussite des migrations.

 

Gestion des API 

Les API permettent l’échange de données en temps réel entre des systèmes. Les plateformes de gestion d’API régissent la façon dont les applications accèdent à ces données et les partagent. Elles assurent l’authentification, la limitation du débit, la gestion des versions et les analyses qui garantissent une intégration sécurisée et fiable basée sur des API à l’échelle de l’entreprise.

 

MDM (Master Data Management)

Les plateformes MDM créent et maintiennent une version unique des entités stratégiques de l’entreprise (comme les clients, les produits, les fournisseurs et les emplacements) qui fait autorité pour tous les systèmes. Ces plateformes sont essentielles à l’intégration des données, car elles résolvent les conflits entre les données, éliminent les doublons et garantissent que les systèmes intégrés se réfèrent à des enregistrements maîtres concordants et précis.

Meilleures pratiques d’intégration des données

Voici quelques clés pour une stratégie d’intégration des données réussie :

 

Définir clairement les objectifs et les cas d’usage de l’intégration des données

Avant de mettre en œuvre une solution d’intégration, les entreprises doivent d’abord identifier des objectifs stratégiques spécifiques : amélioration de l’expérience client, analyses en temps réel, conformité réglementaire, etc. Des objectifs clairs aident à définir les systèmes à intégrer en priorité, à déterminer les architectures appropriées et à mesurer la réussite de l’intégration en fonction de ses résultats concrets.

 

Normaliser les formats de données rapidement

L’établissement de normes, de conventions d’appellation et de formats communs pour les données à l’échelle de l’entreprise simplifie la transformation en aval et réduit les erreurs. Grâce à une standardisation précoce, les données provenant de différentes sources peuvent être facilement combinées et comparées sans avoir besoin d’une cartographie et d’une logique de conversion étendues.

 

Mettre en place des politiques de gouvernance des données fiables

Les frameworks de gouvernance des données définissent la propriété, les normes de qualité, les contrôles de sécurité et les règles de gestion du cycle de vie et les appliquent à tous les systèmes intégrés. Une gouvernance solide garantit la responsabilité, maintient l’intégrité des données et offre les bases nécessaires pour assurer la conformité aux exigences réglementaires tout au long du processus d’intégration.

 

Tirer parti de l’automatisation et de l’IA pour les processus ETL/ELT

L’automatisation des flux de travail d’intégration permet de minimiser les erreurs humaines et d’accélérer les délais de déploiement. Des outils basés sur l’IA peuvent cartographier intelligemment les champs de données, détecter les anomalies, optimiser les performances et s’adapter aux schémas changeants sans intervention humaine constante.

 

Contrôler la qualité des données en continu

Les entreprises doivent identifier les problèmes de qualité des données (tels que les valeurs manquantes, les doublons ou les violations de format) avant leur propagation dans l’ensemble des systèmes intégrés. Grâce à une surveillance continue associée à des alertes automatisées, les équipes peuvent rapidement résoudre ces problèmes, de façon à renforcer la confiance dans les données utilisées pour prendre des décisions stratégiques.

 

Garantir la sécurité et la conformité dès la conception

Les contrôles de sécurité (tels que le chiffrement, la gestion des accès, les logs d’audit et le masquage des données) doivent être intégrés dès le départ dans les architectures d’intégration, pas ajoutés après coup. Cette approche proactive aide à protéger les données sensibles tout au long de leur parcours et favorise la conformité et la préparation aux audits (p. ex., processus pertinents pour les réglementations RGPD, HIPAA et SOX), en fonction des politiques, des contrôles et de la mise en œuvre au sein d’une entreprise.

 

Utiliser des outils d’intégration cloud-native évolutifs

Les plateformes d’intégration cloud-native offrent une évolutivité élastique, des mises à jour automatiques et une tarification à l’utilisation qui s’adapte à l’évolution des besoins de l’entreprise sans investissement initial important dans l’infrastructure. Ces outils modernes gèrent les volumes de données croissants et les nouvelles exigences d’intégration plus efficacement que les solutions on-premise traditionnelles.

 

Réaliser régulièrement des audits et des optimisations des pipelines d’intégration

En examinant régulièrement les performances, les coûts et les schémas d’utilisation de leurs solutions d’intégration, les entreprises peuvent identifier les goulots d’étranglement, les connexions inutilisées et les opportunités de consolidation ou d’amélioration. L’optimisation continue garantit que l’infrastructure d’intégration reste efficace, rentable et alignée sur l’évolution des exigences de l’entreprise.

Conclusion

Pour les entreprises modernes, il est devenu essentiel de regrouper les informations issues de systèmes disparates (tels que des sources dans le cloud, on-premise, SaaS et IoT) dans une vue unifiée. L’intégration des données permet de réaliser des analyses complètes, d’obtenir des informations à l’aide de l’IA et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. 

 

Alors que les volumes de données continuent d’exploser et qu’il devient de plus en plus indispensable de disposer d’informations en temps réel, les stratégies d’intégration évoluent vers des plateformes cloud natives basées sur l’IA qui automatisent les flux de travail et s’adaptent dynamiquement aux besoins de l’entreprise. En fin de compte, une intégration efficace des données constitue la pierre angulaire des stratégies data modernes, en transformant des informations fragmentées en informations exploitables qui offrent un avantage concurrentiel, favorisent l’excellence opérationnelle et soutiennent l’innovation continue.

Questions fréquentes sur l’intégration des données

L’intégration des données est un processus continu qui consiste à connecter et synchroniser en continu les données entre plusieurs systèmes afin de pouvoir y accéder et les analyser en temps réel ou quasi réel. La migration de données est un projet ponctuel qui transfère des données d’un système à un autre, généralement lors de mises à niveau de systèmes, de consolidations ou de transitions vers le cloud.

L’intégration des données consiste à combiner et synchroniser des données provenant de plusieurs sources afin de créer une vue unifiée à des fins d’analyse, de reporting et de Business Intelligence. L’intégration d’applications consiste à connecter différentes applications logicielles afin qu’elles puissent communiquer et partager des fonctionnalités en temps réel, afin d’automatiser des processus et des flux de travail stratégiques. Si ces deux processus peuvent se chevaucher (l’intégration d’applications implique souvent un échange de données), ils poursuivent chacun un objectif différent : l’intégration des données consiste à créer des informations analytiques à partir de données consolidées, tandis que l’intégration d’applications consiste à orchestrer des flux de travail automatisés entre des systèmes opérationnels.

Les délais de mise en œuvre varient considérablement en fonction de la complexité, allant de plusieurs jours pour une simple intégration cloud-cloud à des mois, voire des années, pour l’intégration de systèmes hérités à l’échelle d’une entreprise. Les facteurs qui affectent ces délais sont notamment le nombre de sources de données, les problèmes de qualité des données, les exigences relatives à la logique d’entreprise personnalisée et l’utilisation ou non d’outils iPaaS modernes plutôt que de solutions créées sur mesure pour l’occasion.