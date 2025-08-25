En quoi consiste l’intégration des données ? Processus, avantages et exemples

L’intégration des données élimine la saisie manuelle des données, réduit les erreurs et automatise les flux de travail entre les applications, de façon à améliorer l’efficacité et la rapidité des opérations. En l’absence d’intégration, les entreprises risquent de souffrir d’incohérences dans les données, de multiplier inutilement les efforts ou d’être dans l’incapacité de répondre rapidement aux besoins de leurs clients. Les opérations stratégiques qui exigent une visibilité en temps réel entre les services (par exemple, les équipes commerciales qui doivent vérifier les stocks, les unités financières qui ont besoin d’accéder aux données sur les commandes ou les dirigeants qui ont besoin de rapports consolidés) nécessitent des plateformes data intégrées. L’intégration des données peut aider les modèles d’analyse prédictive et d’IA à accéder à des données plus complètes et homogènes provenant de l’ensemble de l’écosystème technologique d’une entreprise, sous réserve de la qualité des données, de la gouvernance et de la mise en œuvre.