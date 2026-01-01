Canva unifie la magie de la data et des processus de conception basés sur l’IA

Canva est une plateforme de conception graphique qui vous permet de créer à peu près tout, des présentations aux vidéos et publications sur les réseaux sociaux. Je m’appelle Moe Kiss, je suis Director of Data Science pour le marketing chez Canva.

Nous étions 500 employés à mon arrivée. Nous sommes désormais plus de 4 000 et notre base d’utilisateurs a augmenté encore plus rapidement. À l’échelle mondiale, nous comptons désormais plus de 160 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. C’est phénoménal.

Canva fait partie du secteur de la création et nous constatons qu’en fournissant aux utilisateurs des outils simples, nous leur avons donné les moyens de créer. Je m’appelle Tim O’Keefe, je suis Head of Data Science chez Canva. Le rôle de la data chez Canva est vraiment d’aider chacun à prendre des décisions plus éclairées : qu’il s’agisse de lancer une nouvelle fonctionnalité, qu’il faut évaluer et tester, ou aider les dirigeants à élaborer leurs stratégies.

Bien entendu, l’IA est partout aujourd’hui. Elle a déjà un impact considérable dans notre secteur et nous essayons d’exploiter au mieux la data pour créer des produits d’IA plus efficaces et simplifier le design pour tous.

Je me présente : Greg Roodt, Tech Lead of the Data Group.

Avant de migrer vers Snowflake, nous avions différentes plateformes d’IA et de machine learning ainsi que des plateformes d’analyse diverses. Les utilisateurs avaient donc du mal à travailler en passant d’un système à l’autre. Le modèle de tarification nous posait aussi problème. Les utilisateurs devaient payer pour toute la puissance de calcul requise, et non pour leur utilisation du calcul. La séparation entre le calcul et le stockage de Snowflake a vraiment changé la donne pour nous.



La data est vraiment la base du marketing. Elle vient appuyer chacune de nos décisions concernant nos dépenses ou notre stratégie. Nous essayons d’utiliser la data plus intelligemment. Tout réside dans l’automatisation et la création d’outils data afin de répondre aux besoins d’une entreprise marketing florissante.

On ne peut plus se passer de la data. Pour nous, elle est d’autant plus précieuse que le design est personnel. Compter sur un algorithme de recherche performant ne suffit pas. Il doit être précis. Nous apprécions particulièrement Snowflake pour sa simplicité d’utilisation, mais également pour un autre aspect que je ne saurais trop souligner : sa fiabilité.

La plateforme Snowflake a vraiment transformé Canva et la façon dont nous exploitons la data. C’est vraiment une plateforme fantastique, très flexible, qui résout les problèmes à l’échelle de Canva et nous sommes impatients de voir les nouveautés qui seront développées en termes d’IA générative et de fonctionnalités Python avancées dans Snowpark.

L’avantage numéro un du Data Cloud Snowflake est sa simplicité de fonctionnement. Nos data scientists l’adorent, ils le trouvent très facile à utiliser, très intuitif et puissant. Je le recommande donc à tous les acteurs du secteur. Cette plateforme est tout simplement remarquable !

