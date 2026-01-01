Guide
Premiers pas avec les Iceberg Tables sur le stockage géré par Snowflake
Un quickstart pas-à-pas pour créer une Iceberg Table entièrement gérée et connecter un moteur compatible.
Passez en production sur Apache Iceberg™ dès votre première instruction CREATE ICEBERG TABLE. Chaque table bénéficie d’emblée des protections de niveau entreprise, d’une interopérabilité ouverte et d’une maintenance automatisée du stockage — pour accélérer la livraison de vos data products.
Chiffrement, Time Travel, Fail-Safe et réplication cross-cloud : chaque table est protégée nativement, sans configuration IAM côté fournisseur cloud ni surcharge sécurité.
Tout moteur compatible avec Iceberg bénéficie d’un accès bidirectionnel complet en lecture et en écriture à vos tables Snowflake Storage for Apache Iceberg™, gouvernées par Snowflake Horizon.
Optimisation du stockage, compactage, suppressions, gestion du cycle de vie — tout se passe en coulisse. Votre équipe se concentre sur CREATE ICEBERG TABLE. Le reste ? C'est Snowflake.
Protections intégrées
Normes ouvertes
Lorsque vous intégrez un nouvel outil analytique, un framework de transformation ou un workload IA pour accéder à vos données Iceberg, Snowflake Storage simplifie tout : métadonnées, fichiers et gouvernance se comportent exactement comme n’importe quelle table Iceberg gérée par Snowflake.
Infrastructure automatisée
CREATE ICEBERG TABLE, c’est votre checklist de déploiement au complet. Snowflake gère toute la maintenance des tables, automatiquement et sans interruption. Vos ingénieurs livrent des pipelines prêts pour l’IA et de nouveaux data products. Pas de maintenance d’infrastructure. Juste de la valeur.
Coûts prévisibles
Seules les données actives de vos tables sont facturées, pas les fichiers orphelins, pas les résidus de jobs échoués, pas les surcoûts de métadonnées. Les requêtes de stockage depuis le compute Snowflake sont facturées 0 $. Aucune mauvaise surprise sur votre facture.
Snowflake Storage
Tout ce qu’il faut savoir sur Snowflake Storage pour Iceberg Tables.
Une Iceberg Table est une table ouverte qui permet à plusieurs moteurs de travailler à partir de données gouvernées identiques.
Avec Snowflake Storage pour Iceberg Tables, Snowflake gère automatiquement la couche de stockage, le compactage, le nettoyage et la gestion du cycle de vie. La simple instruction CREATE ICEBERG TABLE suffit pour obtenir une table Iceberg entièrement gérée, avec des protections intégrées nativement : chiffrement, Time Travel, Fail-Safe et réplication cross-cloud.
Le stockage autogéré transfère à votre équipe la charge d’exploitation. Cela implique plus de 30 tâches d’installation et de maintenance, comprenant la configuration IAM, les politiques de cycle de vie, le compactage et le nettoyage de la mémoire. Il suffit d’une politique mal configurée pour corrompre les métadonnées des tables, tandis que la croissance des fichiers non gérés peut rendre les coûts plus difficiles à prévoir.
Tout moteur compatible Iceberg peut lire et écrire dans la même table gouvernée via Horizon Catalog. Vous pouvez utiliser vos moteurs et outils préférés sans dupliquer les données, ni vous enfermer dans un seul environnement.
Snowflake Storage pour Apache Iceberg™ s‘appuie sur Horizon Catalog pour offrir un accès sécurisé en lecture et en écriture aux moteurs Iceberg compatibles. Vous bénéficiez ainsi de l'interopérabilité des données à travers tout votre stack, sans multiplier les copies ni les pipelines de synchronisation : une seule table, gouvernée.
Snowflake automatise intégralement la maintenance de vos Iceberg Tables : compactage, nettoyage, gestion du cycle de vie. Votre équipe n’a rien à planifier ni à gérer. Les coûts de requêtes de stockage depuis le compute Snowflake sont inclus, la maintenance de routine n’alourdit pas votre facture.
Snowflake applique une tarification à la table, pas au bucket : vous ne payez que pour les données actives. Les coûts de requêtes de stockage depuis le compute Snowflake sont inclus. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises du stockage autogéré, où les surcoûts d‘innombrables fichiers orphelins, métadonnées et autres requêtes GET, PUT et LIST s'accumulent en silence sur la facture.