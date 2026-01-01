Snowflake applique une tarification à la table, pas au bucket : vous ne payez que pour les données actives. Les coûts de requêtes de stockage depuis le compute Snowflake sont inclus. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises du stockage autogéré, où les surcoûts d‘innombrables fichiers orphelins, métadonnées et autres requêtes GET, PUT et LIST s'accumulent en silence sur la facture.