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Snowflake World Tourが東京にやってきます

9月10日〜11日 グランドプリンスホテル新高輪で開催。AIとデータの先端事例に浸れる2日間です！

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データエンジニアリング
概要
接続性の概要OpenflowストリーミングとバッチSnowpipe Streamingゼロコピー統合Datastream
データパイプラインの概要SnowparkSnowpark Connectダイナミックテーブルdbt Projects on Snowflake
レイクハウスの概要レイクハウスアナリティクスPolarisHorizonカタログSnowflakeストレージ
関連リソース
機能

Apache Iceberg™向けSnowflakeストレージ

最初のCREATE ICEBERG TABLE文から、実稼働に対応したApache Iceberg™テーブルを起動できます。すべてのテーブルにエンタープライズレベルの保護、オープンな相互運用性、自動化されたストレージメンテナンスを適用できるため、チームはデータプロダクトをより迅速に提供できるようになります。

Secure every table with built-in controls

組み込みのコントロールで各テーブルを保護

暗号化、Time Travel、Fail-Safe、クロスプラットフォームレプリケーションの各機能により、CSPのIAMやセキュリティ設定のオーバーヘッドなしで、テーブルが標準機能として保護されます。

Connect any compatible Iceberg engine

互換性のある任意のIcebergエンジンを接続

Snowflake Horizonのガバナンス下で、Iceberg互換のエンジンから、Apache Iceberg™テーブル向けSnowflakeストレージへの双方向読み取りおよび書き込みアクセスが可能になります。

Automate 30+ storage tasks

30以上のストレージタスクを自動化

ストレージのレイアウト、圧縮、ガベージコレクション、ライフサイクル管理がバックグラウンドで実行されます。チームがCREATE ICEBERG TABLE文を実行するだけで、Snowflakeがこれらの一連の管理を担います。

移行の理由

ストレージの煩雑な管理を解消するApache Iceberg™の相互運用性

組み込みの保護機能

破損リスクやIAM設定の複雑さを解消

 

  • セキュリティ、ライフサイクルの適用、データ保護の機能が、Apache Iceberg™テーブル向けSnowflakeストレージに組み込まれているため、設定は不要です。
  • テーブルのメタデータは、設定ミスの生じたライフサイクルポリシーから保護され、永続的な破損や復旧不能な障害のリスクが抑えられます。
  • ストレージニーズの変化に合わせて、パイプラインとそれに依存するビジネスプロセスの健全性が維持されます。
ドキュメントを読む
Corruption risk and IAM wiring disappear
Any compatible Iceberg engine, accessing the same table

オープンスタンダード

互換性のあるIcebergエンジンから同一テーブルへのアクセス

Icebergデータにアクセスするために新しいアナリティクスツール、変換フレームワーク、またはAIワークロードが必要になった場合でも、Snowflakeストレージなら煩雑な管理は必要ありません。メタデータ、ファイル、ガバナンスは、Snowflakeが管理する他のIcebergテーブルと同様に機能します。

クイックスタートを試す

自動化されたインフラストラクチャ

1つのSQL文を実行するだけで、それ以外の作業が不要に

必要なセットアップは、CREATE ICEBERG TABLE文を実行することだけです。Snowflakeは、テーブルメンテナンス操作を自動的かつ継続的に処理します。エンジニアはインフラストラクチャの保守に追われることなく、AI-readyのパイプラインや新しいデータプロダクトのリリースに集中できます。

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Write one SQL statement, skip everything else
Get a bill that reflects what your tables actually use

コストが予測可能

実際のテーブル使用量を反映した正確な請求内容

請求対象はテーブル内のアクティブデータのみであり、孤立したファイル、失敗したメンテナンスジョブによる出力、メタデータのオーバーヘッドなどは含まれません。Snowflakeのコンピュートからのストレージリクエストコストは発生しません。予期しないアクティビティによって請求に驚かされることはありません。

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Snowflakeストレージ

よくある 質問

Apache Icebergテーブル向けSnowflakeストレージに関する詳細情報をご確認いただけます。

Icebergテーブルは、ガバナンスの確保された単一のデータに対して複数のエンジンを動作させるオープンテーブルです。

Apache Iceberg™テーブル向けSnowflakeストレージを使用すると、Snowflakeがストレージのレイアウト、コンパクション、ガベージコレクション、ライフサイクル管理を自動的に処理します。最初のCREATE ICEBERG TABLE文を実行するだけで、暗号化、Time Travel、Fail-Safe、クロスプラットフォームレプリケーションなどの保護機能が組み込まれたフルマネージドのIcebergテーブルを作成できます。

セルフマネージド型のストレージは、運用の負担がチームにかかります。これには、IAMの設定、ライフサイクルポリシー、コンパクション、ガベージコレクションを含む、30以上のセットアップおよびメンテナンス作業が含まれます。ポリシーの設定ミスが1つでもあるとテーブルのメタデータが破損する恐れがあり、ファイル数が管理されずに増加するとコストの予測が困難になります。

Snowflake Horizonによって管理された同一のテーブルに対し、互換性のあるIcebergエンジンから読み取りおよび書き込みを行うことができます。データを複製したり、単一の環境にロックインされたりすることなく、使い慣れたエンジンやツールを活用できます。

Apache Iceberg™テーブル向けSnowflakeストレージは、 Horizonカタログ を使用して、互換性のあるIcebergエンジンに対する安全な双方向の読み取りおよび書き込みアクセスを提供します。これにより、データの複製や同期パイプラインを作成することなく、ガバナンスの効いた単一のテーブルを維持しながら、データスタック全体での高度な相互運用性を実現します。

Snowflakeは、圧縮、ガベージコレクション、ライフサイクル管理を含む、Icebergテーブルのメンテナンスを自動化します。チームがこれらの作業を手動でスケジュールしたり管理したりする必要はありません。Snowflakeのコンピュートによるストレージリクエストコストが含まれているため、定期的なメンテナンスによって個別のリクエスト料金が請求に加算されることはありません。

Snowflakeはテーブルベースの料金体系を採用しているため、請求対象はテーブル内のアクティブデータのみとなります。Snowflakeのコンピュートによるストレージリクエストコストが含まれているため、孤立したファイル、メタデータのオーバーヘッド、さらにはGET、PUT、LISTリクエストのすべてがコストに加算されるセルフマネージドストレージで発生しがちな、バケットベースの課金による予期しない請求を回避できます。

* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定

将来の見通しに関する記述: このコンテンツには、当社が将来提供する製品に関する記述を含む、将来を考慮した記述が含まれており、いかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確定要素に影響を受けます。詳しくはこちら、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。