Snowflakeはテーブルベースの料金体系を採用しているため、請求対象はテーブル内のアクティブデータのみとなります。Snowflakeのコンピュートによるストレージリクエストコストが含まれているため、孤立したファイル、メタデータのオーバーヘッド、さらにはGET、PUT、LISTリクエストのすべてがコストに加算されるセルフマネージドストレージで発生しがちな、バケットベースの課金による予期しない請求を回避できます。