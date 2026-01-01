테이블에서 실제로 사용하는 활성 데이터에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 더 이상 사용되지 않는 파일, 실패한 유지 관리 작업의 결과물, 메타데이터 오버헤드에는 비용이 부과되지 않습니다. Snowflake 컴퓨팅의 스토리지 요청 비용은 0달러입니다. 예상하지 못한 작업으로 인해 청구 비용이 늘어나는 일도 없습니다.