가이드
Snowflake 관리형 스토리지에서 Iceberg 테이블 시작하기
완전 관리형 Iceberg 테이블을 생성하고 호환되는 엔진을 연결하는 단계별 빠른 시작 가이드입니다.
첫 번째 CREATE ICEBERG TABLE 문만으로 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 Apache Iceberg™ 테이블을 생성하세요. 모든 테이블에 엔터프라이즈급 보호 기능, 개방형 상호 운용성, 자동 스토리지 유지 관리를 적용하여 팀이 데이터 제품을 더 빠르게 제공할 수 있도록 지원합니다.
암호화, Time Travel, Fail-Safe, 크로스 클라우드 복제 기능이 CSP IAM 구성이나 별도의 보안 설정 없이 모든 테이블을 기본적으로 보호합니다.
모든 Iceberg 호환 엔진은 Snowflake Horizon의 거버넌스 아래 Snowflake Storage for Apache Iceberg™ 테이블에 대해 양방향 읽기 및 쓰기 액세스를 사용할 수 있습니다.
스토리지 레이아웃, 컴팩션, 가비지 컬렉션, 수명 주기 관리가 백그라운드에서 자동으로 실행됩니다. 팀은 CREATE ICEBERG TABLE만 작성하면 됩니다. 나머지는 Snowflake가 모두 처리합니다.
내장형 보호 기능
개방형 표준
새로운 분석 도구, 데이터 변환 프레임워크 또는 AI 워크로드에서 Iceberg 데이터에 액세스해야 하는 경우에도 Snowflake Storage는 이를 간편하게 지원합니다. 메타데이터, 파일, 거버넌스는 모두 Snowflake에서 관리하는 다른 Iceberg 테이블과 동일한 방식으로 작동합니다.
자동화된 인프라
CREATE ICEBERG TABLE 문 하나면 설정이 완료됩니다. Snowflake가 모든 테이블 유지 관리 작업을 자동으로 지속 수행합니다. 엔지니어는 인프라를 관리하는 대신 AI 지원 파이프라인과 새로운 데이터 제품을 제공하는 데 집중할 수 있습니다.
예측 가능한 비용
테이블에서 실제로 사용하는 활성 데이터에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 더 이상 사용되지 않는 파일, 실패한 유지 관리 작업의 결과물, 메타데이터 오버헤드에는 비용이 부과되지 않습니다. Snowflake 컴퓨팅의 스토리지 요청 비용은 0달러입니다. 예상하지 못한 작업으로 인해 청구 비용이 늘어나는 일도 없습니다.
Snowflake Storage
Snowflake Storage for Iceberg Tables에 대해 알아야 할 모든 내용을 확인하세요.
Iceberg 테이블은 여러 엔진이 동일한 거버넌스 적용 데이터를 사용할 수 있도록 지원하는 개방형 테이블입니다.
Snowflake Storage for Iceberg Tables는 스토리지 레이아웃, 컴팩션, 가비지 컬렉션, 수명 주기 관리를 자동으로 수행합니다. CREATE ICEBERG TABLE 문 하나만으로 암호화, Time Travel, Fail-Safe, 크로스 클라우드 복제와 같은 기본 제공 보호 기능을 갖춘 완전 관리형 Iceberg 테이블을 생성할 수 있습니다.
자체 관리형 스토리지는 운영 부담을 팀이 직접 떠안아야 합니다. IAM 구성, 수명 주기 정책, 컴팩션, 가비지 컬렉션을 포함해 30개 이상의 설정 및 유지 관리 작업을 직접 수행해야 합니다. 잘못 구성된 정책 하나만으로도 테이블 메타데이터가 손상될 수 있으며, 관리되지 않는 파일이 계속 증가하면 비용 예측도 어려워집니다.
호환되는 모든 Iceberg 엔진은 Horizon Catalog를 통해 동일한 거버넌스 적용 테이블에서 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다. 데이터를 복제하거나 특정 환경에 종속되지 않고 원하는 엔진과 도구를 사용할 수 있습니다.
Snowflake Storage for Apache Iceberg™는 Horizon Catalog를 사용해 호환되는 Iceberg 엔진에 안전한 읽기 및 쓰기 액세스를 제공합니다. 이를 통해 데이터 스택 전반에서 데이터 상호 운용성을 구현하는 동시에 데이터 복제본이나 동기화 파이프라인을 만들지 않고도 하나의 거버넌스 적용 테이블을 유지할 수 있습니다.
Snowflake는 컴팩션, 가비지 컬렉션, 수명 주기 관리를 포함한 Iceberg 테이블 유지 관리를 자동화합니다. 팀이 이러한 작업을 직접 예약하거나 관리할 필요가 없습니다. Snowflake 컴퓨팅의 스토리지 요청 비용도 포함되어 있으므로 일상적인 유지 관리로 인해 별도의 요청 비용이 청구되지 않습니다.
Snowflake는 테이블 기반 요금제를 사용하므로 활성 테이블 데이터에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. Snowflake 컴퓨팅의 스토리지 요청 비용도 포함됩니다. 따라서 더 이상 사용되지 않는 파일, 메타데이터 오버헤드, GET, PUT, LIST 요청까지 모두 비용이 발생하는 자체 관리형 스토리지의 버킷 기반 과금 방식에서 흔히 발생하는 예상치 못한 비용을 줄일 수 있습니다.