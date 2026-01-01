Guia
Get Started with Iceberg Tables on Snowflake-Managed Storage
Um quickstart passo a passo para criar uma tabela Iceberg totalmente gerenciada e conectar um mecanismo compatível.
Tabelas Apache Iceberg™ prontas para produção desde a primeira instrução CREATE ICEBERG TABLE. Inclua proteções corporativas, interoperabilidade aberta e manutenção automatizada de armazenamento em todas as tabelas, para que sua equipe possa fornecer produtos de dados com mais rapidez.
Os recursos de criptografia, Time Travel, Fail-Safe e replicação entre nuvens protegem todas as tabelas prontas para uso, sem sobrecarga de CSP, IAM ou configuração de segurança.
Qualquer mecanismo compatível com o Iceberg recebe completo acesso bidirecional de leitura e gravação às tabelas do Snowflake Storage para Apache Iceberg™, governadas pelo Snowflake Horizon.
O layout de armazenamento, a compactação, a liberação de memória e o gerenciamento do ciclo de vida acontecem em segundo plano. Sua equipe cria a instrução CREATE ICEBERG TABLE. O Snowflake cuida de tudo.
Proteções integradas
Padrões Abertos
Quando é necessário que uma nova ferramenta de análise de dados, estrutura de transformação ou carga de trabalho de IA acesse os dados no Iceberg, o Snowflake Storage simplifica o processo: metadados, arquivos e governança se comportam como qualquer tabela Iceberg gerenciada pelo Snowflake.
Infraestrutura automatizada
CREATE ICEBERG TABLE é toda a sua lista de itens para a configuração. O Snowflake cuida de todas as operações de manutenção das tabelas de forma automática e contínua. Seus engenheiros enviam novos produtos de dados e pipelines prontos para a IA, em vez de se preocuparem com a manutenção da infraestrutura.
Boa previsão de custos
Você paga pelos dados ativos em suas tabelas, não por arquivos órfãos, resultados de jobs de manutenção com falha ou sobrecarga de metadados. Não há cobrança pelo uso da capacidade de processamento do Snowflake, em termos de solicitação de armazenamento. Sem cobranças inesperadas por atividades desconhecidas.
Snowflake Storage
Tudo o que você precisa saber do Snowflake Storage para Iceberg Tables.
As tabelas Iceberg são tabelas abertas que permitem que vários mecanismos trabalhem com os mesmos dados governados.
Com o Snowflake Storage para Iceberg Tables, o Snowflake gerencia automaticamente o layout do armazenamento, a compactação, a liberação de lixo da memória e a gestão do ciclo de vida. Uma única instrução CREATE ICEBERG TABLE fornece uma tabela Iceberg totalmente gerenciada com recursos de proteção integrados, como criptografia, Time Travel, Fail-Safe e replicação cross-cloud.
O armazenamento autogerenciado transfere a sobrecarga operacional para sua equipe. Isso significa mais de 30 tarefas de configuração e manutenção, incluindo configuração de IAM, políticas de ciclo de vida, compactação e liberação de lixo da memória. Uma política mal configurada pode danificar os metadados da tabela, enquanto o crescimento de arquivos não gerenciados pode dificultar a previsão de custos.
Qualquer mecanismo compatível com o Iceberg pode ler e gravar na mesma tabela governada por meio do Horizon Catalog. É possível usar os mecanismos e as ferramentas de sua preferência, sem duplicar dados ou ficar preso a um único ambiente.
O Snowflake Storage para Apache Iceberg™ usa o Horizon Catalog para fornecer acesso seguro de leitura e gravação a mecanismos compatíveis com o Iceberg, permitindo a interoperabilidade de dados em todo o stack da empresa e mantendo uma tabela governada em vez de criar cópias ou sincronizar pipelines.
O Snowflake automatiza a manutenção da tabela Iceberg, incluindo compactação, liberação de lixo da memória e gestão do ciclo de vida. Sua equipe não precisa agendar ou gerenciar esse trabalho manualmente. Os custos de solicitação de armazenamento no Snowflake estão incluídos, portanto, a manutenção de rotina não adiciona cobranças de solicitações separadas à sua fatura.
O Snowflake usa uma determinação de preços baseada em tabelas, portanto, você paga apenas pelos dados ativos da tabela. Os custos de solicitação de armazenamento do Snowflake estão incluídos. Isso ajuda a evitar as surpresas de faturamento baseadas em bucket, comuns no armazenamento autogerenciado, em que arquivos órfãos, sobrecarga de metadados e solicitações GET, PUT e LIST podem adicionar custos.