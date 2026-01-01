O Snowflake usa uma determinação de preços baseada em tabelas, portanto, você paga apenas pelos dados ativos da tabela. Os custos de solicitação de armazenamento do Snowflake estão incluídos. Isso ajuda a evitar as surpresas de faturamento baseadas em bucket, comuns no armazenamento autogerenciado, em que arquivos órfãos, sobrecarga de metadados e solicitações GET, PUT e LIST podem adicionar custos.