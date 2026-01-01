Neben den oben genannten Snowpark-Erweiterungen haben wir auf dem Summit eine Reihe von Neuerungen für Snowflake DevOps angekündigt. Diese Verbesserungen erleichtern die Arbeit mit, die Verwaltung, das Testen und die Anwendung von Snowpark-Code. Die wichtigsten Updates umfassen:



Protokollierung und Nachverfolgung mit Event Tables (Public Preview) – Benutzer:innen​ können Protokolle und Traces von ihren UDFs, UDTFs, gespeicherten Prozeduren und Snowpark-Containern instrumentieren, wobei diese nahtlos an eine sichere, kundeneigene Event Table weitergeleitet werden. Die Telemetrie von Logging- und Trace-Ereignissen in Event Tables kann von Benutzer:innen abgefragt und analysiert werden, um Fehler in ihren Anwendungen zu beheben oder Erkenntnisse über Performance und Verhalten ihres Codes zu gewinnen. In Verbindung mit anderen Telemetriefunktionen wie Snowflake Alerts und E-Mail-Benachrichtigungen können Kunden über neue Ereignisse und Fehler in ihren Anwendungen informiert werden.



Python Tasks API (demnächst in Private Preview) – Besteht aus erstklassigen Python-APIs zur Entwicklung und Verwaltung von Snowflake Tasks/DAGs.

Snowpark Local Testing (Private Preview) – Benutzer:innen können eine Snowpark-Session und DataFrames ohne eine Live-Verbindung mit Snowflake erstellen. Mit einer lokalen Session können Benutzer:innen ihre Snowpark-Testreihen beschleunigen und Credits sparen. Dann können sie nahtlos zu einer Live-Verbindung wechseln, ohne den Code ändern zu müssen.

Native Git Integration (demnächst in Private Preview) – Snowflake unterstützt ab sofort die native Integration mit Git-Repository! Dank dieser Integration können Benutzer:innen von einem Snowflake-Konto aus eine sichere Verbindung zu einem Git-Repository herstellen und von jedem Zweig/Tag/Commit in Snowflake auf die Inhalte zugreifen. Nach der Integration können Benutzer:innen UDFs, gespeicherte Prozeduren, Streamlit Apps und andere Objekte entwickeln, indem sie einfach auf das Repository verweisen und eine Verzweigung erstellen, wie sie es bei einer Datei auf einer Stage tun würden.



Snowflake CLI (Private Preview) – Open-Source-Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI), mit der Entwickler unkompliziert Apps erstellen, verwalten, aktualisieren und anzeigen können, zusammen mit Build-Automatisierung und CI/CD-Funktionen für App-zentrierte Workloads.

Triggered Tasks (Private Preview) – Mit diesem neuen Task-Typ können Benutzer:innen die Daten in einem Snowflake Stream effizienter nutzen. Früher konnten Tasks bereits innerhalb von 1 Minute ausgeführt werden. Mit Triggered Tasks können Daten aus einem Daten-Stream unmittelbar nach ihrem Eintreffen abgerufen werden, was die Latenzzeit erheblich reduziert, die Ressourcennutzung optimiert und die Kosten senkt.

Diese neuen Aktualisierungen für Snowpark und DevOps optimieren die Programmierung für alle Python-Entwickler:innen. Sie können in ihrer gewohnten Art und Weise arbeiten und profitieren gleichzeitig von den Governance- und Performance-Vorteilen von Snowflake. Dank dieser Verbesserungen können Data Engineers nahtlos von Spark für ELT/ETL migrieren, Data Scientists können ML-Modelle nativ erstellen und einsetzen und Datenentwickler:innen können Anwendungen mit Snowpark entwickeln.