Es geht nicht nur um KI: Entspricht Ihre Datenstrategie Ihren Ambitionen?

Eine Strategie beginnt mit dem, was Sie erreichen möchten. Doch einige würden sagen, dass es wirklich gar keine „Datenstrategie“ an sich gibt. Ein erfahrener Datenmanager hat einmal erklärt, dass es keine Strategie per se ist, sondern die Umsetzung von Initiativen, die eine breitere Geschäftsstrategie unterstützen. Er lag nicht per se falsch. Aber lasst uns nicht die Haare spalten. Datenverantwortliche müssen heute ihre Strategien definieren und häufig verfeinern. Der Schlüssel zur Unterstützung dieser Strategie und zur Sicherung der Finanzierung dieser Initiativen besteht darin, sich an den Zielen des Unternehmens auszurichten.

Um die beste Ausrichtung der Datenstrategie zu erreichen, müssen die Ziele eines Unternehmens S-M-A-R-T sein, ein Framework zur Verbesserung der Zielentwicklung:

Specific: Definieren Sie klar, was Sie erreichen möchten, und stellen Sie so viele Details wie möglich bereit. Zum Beispiel die Umsatzsteigerung über bestimmte Geschäftsbereiche, geografische Regionen oder Produktkategorien hinweg, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit Produkten oder Dienstleistungen oder die Ausweitung des Marktanteils bestimmter Produkte oder in bestimmten Regionen.

Definieren Sie klar, was Sie erreichen möchten, und stellen Sie so viele Details wie möglich bereit. Zum Beispiel die Umsatzsteigerung über bestimmte Geschäftsbereiche, geografische Regionen oder Produktkategorien hinweg, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit Produkten oder Dienstleistungen oder die Ausweitung des Marktanteils bestimmter Produkte oder in bestimmten Regionen. Measurable: Legen Sie messbare Kriterien fest, um Ihren Fortschritt zu verfolgen und festzustellen, wann Ihr Ziel erreicht wurde. Dazu können Kennzahlen wie Verkaufszahlen, Kundenbindungsraten, Website-Traffic, Time-to-Market oder Reduzierung des CO2-Fußabdrucks gehören.

Legen Sie messbare Kriterien fest, um Ihren Fortschritt zu verfolgen und festzustellen, wann Ihr Ziel erreicht wurde. Dazu können Kennzahlen wie Verkaufszahlen, Kundenbindungsraten, Website-Traffic, Time-to-Market oder Reduzierung des CO2-Fußabdrucks gehören. Achievable: Setzen Sie sich Ziele, die innerhalb der Ressourcen und Beschränkungen Ihres Unternehmens realistisch und erreichbar sind. Betrachten Sie Faktoren wie verfügbares Budget, Personal und Marktbedingungen sowie Branchenvorschriften. Eine „Marktbeherrschung“ mag für Regulierungsbehörden nicht gut aussehen.

Setzen Sie sich Ziele, die innerhalb der Ressourcen und Beschränkungen Ihres Unternehmens realistisch und erreichbar sind. Betrachten Sie Faktoren wie verfügbares Budget, Personal und Marktbedingungen sowie Branchenvorschriften. Eine „Marktbeherrschung“ mag für Regulierungsbehörden nicht gut aussehen. Relevant: Stimmen Sie Ihre Ziele auf die allgemeine Vision und Strategie Ihres Unternehmens ab. Sorgen Sie dafür, dass sie zum langfristigen Erfolg, Wachstum und zur Ausrichtung des Unternehmens beitragen.

Stimmen Sie Ihre Ziele auf die allgemeine Vision und Strategie Ihres Unternehmens ab. Sorgen Sie dafür, dass sie zum langfristigen Erfolg, Wachstum und zur Ausrichtung des Unternehmens beitragen. Timely: Legen Sie einen bestimmten Zeitrahmen oder eine bestimmte Frist für das Erreichen des Ziels fest. Dies sorgt für ein Gefühl der Dringlichkeit und hilft, Maßnahmen und Ressourcen zu priorisieren. Außerdem können bei Bedarf periodische Evaluierungen und Anpassungen vorgenommen werden.

Unter Einhaltung dieser Kriterien können Unternehmen klare und praktikable Ziele entwickeln. Das gilt für alle Arten von Zielen. Ein Beispiel dafür sind die Nachhaltigkeitsziele eines großen multinationalen Lebensmittel- und Getränkeherstellers, der sich ganz konkrete Ziele gesetzt hat. Die Ziele umfassen die Reduzierung der Emissionen um 20 % bis 2025 und das Erreichen des Netto-Null-Ziels bis 2050, wobei 2018 als Baseline zugrunde gelegt wird. Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels umfassen die Verwendung von 100 % entwaldungsfreien Primärlieferketten für alle Produkte bis 2025 und die Verwendung von 100 % recycelbaren oder wiederverwendbaren Verpackungen bis 2025 sowie 200 Millionen Bäume, die bis 2030 gepflanzt werden. Das ist alles ziemlich S-M-A-R-T.