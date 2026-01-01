KI im Marketing: So erstellen Sie vertrauenswürdige, skalierbare Workflows

Standardisieren Sie Metriken und Geschäftsdefinitionen

Ein Spaltenname verrät einem Modell nicht, wie das Unternehmen ihn definiert. Beispielsweise kann eine Conversion auf einer Plattform das Absenden eines Formulars bedeuten, auf einer anderen einen abgeschlossenen Kauf und auf einer dritten eine vom Vertrieb akzeptierte Opportunity. Umsatz kann sich auf Buchungen, realisierte Umsätze oder den prognostizierten Customer Lifetime Value beziehen. Jede Definition kann gültig sein, aber unterschiedliche Marketingentscheidungen unterstützen.

Semantischer Kontext macht Unterscheidungen durch verwaltete Metriken, Views, Metadaten und Beziehungen zwischen Geschäftsentitäten explizit. Er kann auch Attributionsfenster, Zielgruppenausschlüsse, Angebotsberechtigungen und Kriterien für die Übergabe vom Marketing an den Vertrieb beibehalten.

Wichtige Definitionen sollten einen benannten Eigentümer oder Steward haben, der Änderungen genehmigt und Differenzen zwischen Marketing, Vertrieb, Finanzen und Analytics klärt. Ohne diese Verantwortlichkeit können Modelle und Berichte weiterhin verschiedene Versionen derselben Metrik verwenden, lange nachdem das Unternehmen glaubt, das Problem sei gelöst.

Datenschutz, Einwilligungen und Zugriffskontrollen durchsetzen

Marketing-Workflows nutzen oft personenbezogene, verhaltensbezogene und kommerziell sensible Daten. Diese Datensätze unterliegen weiterhin den Anforderungen an Zugriff, Einwilligung und zulässige Nutzung, wenn ein Modell sie abruft oder ein Agent auf ihrer Basis handelt.

Rollenbasierte Zugriffskontrollen (Role-Based Access Controls, RBAC) schränken ein, welche Nutzer:innen und Dienstidentitäten Daten auf Kundenebene einsehen können. Klassifizierung und Maskierung schützen sensible Felder, während Einwilligungs- und Präferenzdatensätze bestimmen, welche Zielgruppen, Angebote und Kanäle für den Workflow verfügbar sind.

Auch der Grund für die Datenerfassung spielt eine Rolle. Informationen, die zur Bereitstellung eines Dienstes gesammelt wurden, dürfen möglicherweise nicht für Targeting oder Modellierung verwendet werden. Regionale Datenschutzanforderungen, Verträge und Aufbewahrungsrichtlinien können die zulässige Nutzung weiter einschränken.

Für die Zusammenarbeit mit Partnern unterstützen Data Clean Rooms genehmigte Zielgruppen- und Messanalysen, ohne einem anderen Beteiligten rohe Kundendatensätze offenzulegen. Sie helfen bei der Kontrolle, wie Daten zusammengeführt und analysiert werden, ersetzen jedoch nicht die Einwilligung, vertragliche Prüfungen oder geltende gesetzliche Anforderungen.

Audit-Protokolle sollten zeigen, auf welche Daten die Anwendung zugegriffen hat, welche Richtlinien angewendet wurden und wie die resultierende Ausgabe verwendet wurde.

Berechtigungen und Aktionen von Agenten einschränken

Das operationelle Risiko steigt mit den dem System erteilten Befugnissen, da derselbe Fehler sehr unterschiedliche Konsequenzen haben kann, je nachdem, ob das System eine Aktion nur empfiehlt oder sie auch ausführt. Aus diesem Grund benötigen agentische Workflows zusätzlich zu den Datenzugriffskontrollen Berechtigungen auf Aktionsebene.

Ein Agent darf möglicherweise:

Die Kampagnen-Performance lesen, aber die Ausgaben nicht ändern oder sie nur innerhalb eines bestimmten Rahmens anpassen

Eine Zielgruppe entwerfen, sie aber nicht aktivieren

Eine Kampagne unter definierten Bedingungen pausieren, aber vor dem Neustart eine Genehmigung einholen

Inhalte generieren und weiterleiten, aber keine Berechtigung zur Veröffentlichung erhalten

Dienstidentitäten, Tool-Berechtigungen, Genehmigungsschwellenwerte, Budgetobergrenzen und Stoppbedingungen definieren den Handlungsspielraum des Agenten. Die Anwendung sollte nur die Tools und Befugnisse gewähren, die für die zugewiesene Aufgabe erforderlich sind.

Teams benötigen außerdem Traces, die zeigen, welche Daten der Agent verwendet hat, welche Tools er aufgerufen hat und wie er zum Endergebnis gelangt ist. Diese Aufzeichnungen unterstützen Audit-Prozesse und Überprüfungen, wenn der Workflow ein unerwartetes Ergebnis liefert oder einen Genehmigungsschwellenwert überschreitet.

Ausgaben anhand von Geschäftsergebnissen bewerten

Die Bewertung muss zwei separate Fragen beantworten: Hat das KI-System die ihm zugewiesene Aufgabe korrekt ausgeführt, und hat diese Aufgabe zu dem Marketingergebnis beigetragen, das das Unternehmen verbessern wollte?

Auf Aufgabenebene hängen die Kriterien von der Art der eingesetzten KI ab. Ein prädiktives Modell sollte Schätzungen liefern, die mit den beobachteten Ergebnissen übereinstimmen und die Entscheidung, die es unterstützt, verbessern. Ein generatives System sollte korrekte Fakten, genehmigte Terminologie und erforderliche Offenlegungen verwenden. Ein Agent muss die geeigneten Tools auswählen, innerhalb seiner Befugnisse bleiben und eskalieren oder eine Wiederherstellung durchführen, wenn eine Datenquelle oder ein nachgelagerter Dienst ausfällt.

Um zu bewerten, ob das System das richtige Ergebnis optimiert hat, müssen Teams das Ziel, das Messfenster und die Vergleichsmethode definieren, bevor das System beginnt, auf eine Metrik hin zu optimieren. Andernfalls könnte ein Workflow beispielsweise die Klickrate auf Kosten der qualifizierten Pipeline verbessern oder die zugeschriebenen Conversions erhöhen, ohne inkrementellen Umsatz zu generieren.

Das Messdesign bestimmt, welche Schlussfolgerungen das Unternehmen stützen kann. Für eine Kampagne ausgewählte Kund:innen haben möglicherweise bereits eine höhere Kaufabsicht als die nicht berücksichtigten. Daher bleiben Experimente, Kontrollgruppen und geeignete Attributionsmethoden notwendig, um die Auswirkungen der Kampagne von Ergebnissen zu unterscheiden, die wahrscheinlich ohnehin eingetreten wären.

Inhaltsqualität und Bias überwachen

KI-Systeme spiegeln die Qualität und Verteilung der von ihnen verwendeten Informationen wider. Fehler können entstehen, wenn Quelldaten veraltet, unvollständig oder inkonsistent sind, und Bias kann auftreten, wenn bestimmte Kund:innen, Verhaltensweisen oder Ergebnisse stärker repräsentiert sind als andere. Beispielsweise beinhalten historische Marketingdaten die Auswirkungen früherer Entscheidungen zu Targeting, Berechtigung und Messung. Daher spiegeln die Muster in den Daten möglicherweise eher wider, wie das Unternehmen agiert hat, als wie Kund:innen unter gleichen Bedingungen reagiert hätten.

Die Auseinandersetzung mit Inhaltsqualität und Bias beginnt mit verwalteten, aktuellen Quelldaten und dokumentierten Definitionen, erfordert aber auch aktives Testen. Überprüfungskriterien, repräsentative Evaluierungsdaten, Performance-Analysen auf Gruppenebene und menschliche Aufsicht helfen dabei, zu erkennen, wo das System nicht unterstützte Inhalte, ungleiche Fehlerraten oder systematisch unterschiedliche Ergebnisse für verschiedene Zielgruppen produziert. Wenn diese Muster auftreten, sollten Teams die Daten, Labels, Anweisungen oder Entscheidungsregeln korrigieren, die sie erzeugt haben, anstatt sich nur auf nachgelagerte Überprüfungen zu verlassen.