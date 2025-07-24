Was ist ein Data Clean Room? Funktionsweise und Anwendungsfälle

Angenommen, ein Unternehmen verfügt über eigene interne Daten, die Attribute über seine Kund:innen und die zugehörigen Vertriebs-SKUs enthalten. In diesem Fall kann das Unternehmen mit einem Data Clean Room bessere Erkenntnisse über die Zielgruppe für die Werbung erhalten. Nehmen wir an, das Unternehmen möchte neue Kund:innen mit denselben Eigenschaften wie seine besten Kund:innen finden und diese Eigenschaften mit anderen Merkmalen kombinieren, um Upselling-Möglichkeiten zu schaffen.

Um Zielsegmente zu entwickeln und dabei die Datenschutzbestimmungen einzuhalten, kann ein Unternehmen seine Daten in einen Data Clean Room hochladen, der entweder vom Unternehmen selbst oder von einem Werbepartner gehostet wird. Mit den Data Clean Rooms kann das Unternehmen Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes implementieren. So können die Teilnehmenden interne Daten sicher zusammenführen und analysieren, ohne die Identität der Benutzer:innen aus den Rohdaten offenlegen zu müssen. Ohne die konfigurierbaren Einstellungen, die ein Data Clean Room bietet, wäre die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen den Parteien aufgrund von Datenschutzgesetzen, Vorschriften und Wettbewerbsbedenken noch stärker eingeschränkt.