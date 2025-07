Heute sitzt Snowflake im Zentrum der Datenarchitektur von HelloFresh. Das Unternehmen nutzt die Plattform als zentrales Data Warehouse, das als Single Source of Truth für hochwertige, strukturierte Daten dient.

Die Datenteams speisen Rohdaten aus einem Amazon S3 Data Lake in Snowflake ein und wandeln sie dann mit Tools wie dbt Core um, damit sie für Analysen bereitstehen. Anschließend hilft Airflow dabei, Pipelines zu automatisieren und zu verwalten, um zu gewährleisten, dass die Daten in Echtzeit aktualisiert werden und zur Verfügung stehen.

„Wir nutzen Snowflake hauptsächlich für zwei Arten von Workloads“, erklärt Castro-Gavino. „Der erste ist deskriptive Analytik für Reporting, KPI-Tracking und strategische Einblicke in Wachstum, Abonnent:innen und Umsatz. Der zweite ist betriebliche Analytik, mit der wir Echtzeitprozesse wie Lagerbetrieb, Produktionseffizienz und Supply-Chain-Management überwachen.”

Diese Einblicke in den Lagerbetrieb werden über Snowflake-basierte Echtzeit-Dashboards bereitgestellt, die kritische Betriebsmetriken nachverfolgen, darunter rechtzeitige Produktion oder die Einhaltung des geplanten Durchsatzes. So kann HelloFresh ineffiziente Bereiche ausbessern und schnelle Anpassungen vornehmen, um die Nachverfolgung von Bestand und Lieferkette zu unterstützen. Und all das führt am Ende zu optimierten Lagerbeständen, Lieferungen und Kundenerfahrungen.