Datenherkunft: Der essenzielle Leitfaden für das Enterprise-Datenmanagement

Die Datenherkunft dokumentiert lückenlos, wie Daten im Laufe der Zeit durch Systeme fließen. Sie erfasst, woher Daten stammen, wie sie transformiert wurden, welche Assets sie beeinflusst haben und welche nachgelagerten Berichte, Anwendungen oder Systeme derzeit darauf angewiesen sind. Je nach Plattform kann die Datenherkunft auf Tabellen-, View-, Pipeline- oder Spaltenebene bereitgestellt werden. Bei Plattformen, die verschachtelte oder semi-strukturierte Daten verarbeiten, erfolgt dies sogar auf Feldebene innerhalb dieser Strukturen.

Eine effektive Visualisierung der Datenherkunft zeigt Beziehungen auf, auf die Teams reagieren können, darunter Transformationslogik, Abhängigkeitspfade, Verantwortlichkeiten, Nutzungskontext und in vielen Fällen die Richtlinien oder Klassifizierungen, die den Daten während ihrer Weiterleitung zugeordnet sind. Wenn ein Data Steward bestätigen muss, ob ein sensibles Feld maskiert wurde, bevor es eine Analyseumgebung erreicht, oder wenn ein Engineer verstehen muss, welche Dashboards bei einer Schemaänderung nicht mehr funktionieren, sollte die Datenherkunft helfen, diese Fragen ohne manuelle Untersuchung zu beantworten.

Aus diesem Grund wird die Datenherkunft oft als zentraler Bestandteil moderner Data Governance betrachtet und nicht nur als reine Dokumentationsaufgabe. Sie bietet Teams eine Möglichkeit, zu überprüfen, wie Daten produziert und konsumiert werden, was es einfacher macht, das Vertrauen zu bewerten, Probleme zu untersuchen und Änderungen in einem großen Datenbestand zu verwalten.

Datenmodellierung und Datenherkunft

Datenmodellierung und Datenherkunft sind eng miteinander verbunden, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken. Ein Datenmodell definiert, wie Daten strukturiert sind und wie Entitäten innerhalb eines Systems oder einer Domäne miteinander in Beziehung stehen. Die Datenherkunft zeigt, wie sich diese Daten im Laufe der Zeit systemübergreifend fließen, transformiert und genutzt werden. In der Praxis sind beide zusammen am nützlichsten. Ein Datenmodell hilft Teams zu verstehen, was ein Dataset darstellen soll, während die Datenherkunft ihnen dabei hilft, zu überprüfen, wie es in realen Workflows generiert, transformiert und genutzt wurde.

Dieser Unterschied ist in Enterprise-Umgebungen entscheidend, in denen die operative Realität nicht allein durch die Struktur erklärt werden kann. Ein gut konzipiertes Modell mag die beabsichtigten Beziehungen zwischen Entitäten definieren, aber die Datenherkunft zeigt, ob nachgelagerte Tabellen, Berichte und Anwendungen diese Struktur tatsächlich konsistent nutzen. In Kombination bieten Datenmodellierung und Datenherkunft Teams einen stärkeren Kontext für Data Governance, Auswirkungsanalysen und eine vertrauenswürdige Datennutzung.