平台
Snowflake 平台是一项全托管服务，真正易于使用，跨您的整个数据资产互联互通，并深受数以千计客户的信赖。
从分析与 AI 到工程与应用程序，都在 AI 数据云中为这一切提供动力。
加速端到端开发，借助受治理的 AI 编码智能体，无论您在何处构建，皆可无缝运行。
专属工作智能体，带您从上下文到洞察，再到行动，全程在 Snowflake 安全边界内完成。
Snowflake 产品概述
从数据工程到 Cortex AI，所有 Snowflake 产品都集成到单一 AI 数据云中。没有数据移动或数据孤岛;直接在现有 Snowflake 帐户中访问新功能，无需额外安装或基础设施管理。
Cortex 作为一项完全托管式服务，让您能够即时访问业界领先的大型语言模型 （LLM） 和矢量搜索功能。您可以安全地构建聊天机器人、搜索应用程序和汇总数据，将数据保持在平台的治理边界内。
通过 Snowflake Horizon 实现集中治理。无论您是进行 BI 分析、训练 AI 模型还是与合作伙伴共享数据，Horizon 都会在整个平台上应用一组一致的合规性、安全性和隐私策略。
Snowflake 通常采用按使用量计费模式。您需要为消耗的计算和存储付费。虽然包含大多数核心功能，但高级功能（如某些 AI 服务或专用计算集群）可能会以不同的速率消耗额度。您无需协商单独的许可证即可“打开”标准平台功能。
大多数正式发布 （GA） 功能都可以在您的 Snowflake 环境中自动访问。“公共预览版”中的功能可能需要由管理员启用。您可以在账户控制台中查看可用工具的完整列表。
是的！借助 Snowpark，数据工程师和数据科学家可以使用他们喜欢的语言（Python、Java、Scala）直接在 Snowflake 中处理数据。这使您可以构建复杂的管道和 ML 模型，而无需将数据移动到单独的处理引擎。