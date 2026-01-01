跳至内容

免费开发者日 — 6月25日 — 线上

不只是听说 AI，而是亲手构建它。行业领袖分享与动手实验。

立即报名

Snowflake 产品概述

从分析与 AI 到工程与应用程序，都在 AI 数据云中为这一切提供动力。

立即开始免费体验 (EN)
Screenshot of Snowflake Intelligence dashboard with verified queries and external data
SNOWFLAKE COWORK

全域知识。一个可信企业智能体。

首次实现任何用户都可以在一个地方安全地与公司所有数据对话——使用简单的语言——并获得即时、可信的答案。

电信 (EN)

“Snowflake Data Cloud 赋予了我们驾驭和整合数据以产生洞察的能力。通过触手可及的数据，我们正不断增加收入、提高成本效益，更重要的是，提升了客户体验。”

Andy Markus
AT&T 首席数据官

阅读案例 (EN)

  • 得益于结果缓存，年度成本节省约84%
  • < 1 秒 钟即可通过自助式控制面板回答 90% 的用户查询
阅读案例研究
Two coworkers looking at a computer together

开始使用

采取下一步行动Snowflake

立即开始您的 Snowflake 30 天免费体验

  • 价值 400 美元的免费计算额度 
  • 立即访问 AI 数据云
  • 启用最关键的数据工作负载
立即开始免费体验 (EN)

Snowflake 产品概述

常见问题 问题

从数据工程到 Cortex AI，所有 Snowflake 产品都集成到单一 AI 数据云中。没有数据移动或数据孤岛;直接在现有 Snowflake 帐户中访问新功能，无需额外安装或基础设施管理。

Cortex 作为一项完全托管式服务，让您能够即时访问业界领先的大型语言模型 （LLM） 和矢量搜索功能。您可以安全地构建聊天机器人、搜索应用程序和汇总数据，将数据保持在平台的治理边界内。

通过 Snowflake Horizon 实现集中治理。无论您是进行 BI 分析、训练 AI 模型还是与合作伙伴共享数据，Horizon 都会在整个平台上应用一组一致的合规性、安全性和隐私策略。

Snowflake 通常采用按使用量计费模式。您需要为消耗的计算和存储付费。虽然包含大多数核心功能，但高级功能（如某些 AI 服务或专用计算集群）可能会以不同的速率消耗额度。您无需协商单独的许可证即可“打开”标准平台功能。

大多数正式发布 （GA） 功能都可以在您的 Snowflake 环境中自动访问。“公共预览版”中的功能可能需要由管理员启用。您可以在账户控制台中查看可用工具的完整列表。

是的！借助 Snowpark，数据工程师和数据科学家可以使用他们喜欢的语言（Python、Java、Scala）直接在 Snowflake 中处理数据。这使您可以构建复杂的管道和 ML 模型，而无需将数据移动到单独的处理引擎。