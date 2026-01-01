电信 (EN)

“Snowflake Data Cloud 赋予了我们驾驭和整合数据以产生洞察的能力。通过触手可及的数据，我们正不断增加收入、提高成本效益，更重要的是，提升了客户体验。”

Andy Markus

AT&T 首席数据官

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